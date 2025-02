Ukraine trong thế khó quân sự - ngoại giao

Nga tiến dần tại Donbass

Quân đội Ukraine hôm qua (10.2) thông báo Nga đã tiến hành đợt tấn công mới bằng hàng chục máy bay không người lái (UAV) nhằm vào thủ đô Kyiv và tỉnh Sumy ở biên giới. Các đợt tấn công bằng UAV của Nga diễn ra gần như mỗi ngày khi lực lượng Moscow đang tiến dần lên tại miền đông Ukraine trong bối cảnh Kyiv bị đối tác lớn nhất là Mỹ siết viện trợ.

Nga tung hình ảnh chiến xa Ukraine bị phá hủy trong đợt tấn công mới nhất ở Kursk

Theo báo cáo ngày 10.2 của Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW, Mỹ), lực lượng Nga gần đây tiến sát dần các thành phố Toretsk, Pokrovsk và Velyka Novosilka ở tỉnh Donetsk. Quân Nga được cho là đang tập trung vào mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng Donbass gồm 2 tỉnh Luhansk và Donetsk. Gần như toàn bộ Luhansk đã nằm trong tay Nga và tuy hai bên còn giằng co tại Donetsk nhưng Moscow ngày càng nhích dần lên và công bố giành thêm các khu định cư sau mỗi tuần.

Đám cháy sau vụ tấn công tại Sumy hôm 10.2 ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, tại tỉnh Kursk (Nga), Phó tổng cục chính trị - quân sự quân đội Nga Apty Alaudinov hôm qua cho rằng hầu hết lực lượng đặc nhiệm Ukraine được đưa sang vào tháng 8.2024 đã bị quét sạch và hiện lính động viên là thành phần nòng cốt. Chiến dịch tại Kursk có mục đích ngăn chặn Nga mở nhánh tiến công mới tại miền nam Ukraine, đồng thời những vùng giành được tại đó sẽ là công cụ để Kyiv mặc cả trong quá trình đàm phán tương lai. Song, phần đất Ukraine kiểm soát tại Kursk chỉ là một phần rất nhỏ so với những gì Nga đang nắm giữ ở các tỉnh từ miền đông đến miền nam Ukraine.

Mỹ sẽ rút bớt viện trợ

Không những bất lợi về quân sự, Ukraine cũng đang chịu sức ép ngoại giao khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối thoại riêng với Nga về cuộc xung đột.

Ông Trump nói đã điện đàm với ông Putin, Điện Kremlin phản ứng ra sao?

Cuối tuần qua, Tổng thống Trump tiết lộ đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về các bước tiến tới một giải pháp, theo Reuters. Ông Trump nói rằng đang cố gắng chấm dứt cuộc xung đột và "đang đạt tiến triển". Điện Kremlin không xác nhận hay phủ nhận thông tin trên trong khi Ukraine bắn tín hiệu sẽ không chấp nhận thỏa thuận nào nếu thiếu nước này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh việc chấm dứt chiến sự phải đi kèm các cam kết an ninh dành cho Kyiv.

Trong tuần này, phái đoàn Ukraine do ông Zelensky dẫn đầu sẽ đến dự Hội nghị An ninh Munich (diễn ra từ ngày 14 - 16 tại Munich, Đức), nơi họ sẽ trình bày quan điểm về việc chấm dứt chiến sự và các cam kết an ninh.

Theo AP, Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Đặc phái viên tổng thống về Ukraine và Nga Keith Kellogg sẽ có mặt tại Munich. Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Mike Waltz cho biết trong những cuộc gặp gỡ tuần này, chính quyền Mỹ sẽ bắt đầu thảo luận về việc rút lại một số viện trợ cho Ukraine và yêu cầu châu Âu đóng vai trò lớn hơn từ nay trở đi.

"Tổng thống Trump sẽ chấm dứt cuộc xung đột. Về mặt cam kết an ninh, điều đó chắc chắn sẽ thuộc về người châu Âu", ông Waltz nói và cảnh báo Mỹ đã chuẩn bị để đánh thuế và trừng phạt Nga nhằm buộc nước này ngồi vào bàn đàm phán. Tổng thống Trump trước đó hé lộ có thể gặp Tổng thống Zelensky trong tuần này.