Ukraine tuyên bố ám sát trung tá Nga tại Siberia

Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine ngày 29.10 thông báo đã thực hiện vụ ám sát vào hôm 25.10 tại thành phố Kemerovo, tây nam vùng Siberia ở Nga. Người bị nhắm đến là trung tá Veniamin Mazzherin (45 tuổi), phó chỉ huy một đơn vị cảnh sát vũ trang tại địa phương, theo trang The Kyiv Independent.

Hình ảnh từ video do Ukraine công bố, được cho là quay vụ đánh bom chiếc xe chở trung tá Nga Veniamin Mazzherin ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Phía Ukraine cáo buộc đơn vị đặc nhiệm Obereg (Bùa hộ mệnh) của Vệ binh Quốc gia Nga mà ông Mazzherin lãnh đạo liên quan "tội ác chiến tranh" tại Kyiv trong chiến dịch quân sự tại Ukraine hồi năm 2022.

Cơ quan tình báo Ukraine công bố đoạn video cho thấy một người chưa xác định cầm một thiết bị điều khiển từ xa, sau đó chuyển sang cảnh chiếc xe phát nổ trên đường. Ông Mazzherin được cho là ngồi trong xe. Trong đoạn video, Cơ quan Tình báo quốc phòng Ukraine nói đã theo dõi ông Mazzherin trong một chiến dịch trừ khử.

Nga chưa bình luận gì về vụ việc nhưng lâu nay bác bỏ các cáo buộc vi phạm tội ác tại Ukraine. Nếu được xác nhận, đây là trường hợp mới nhất trong số nhiều vụ ám sát nhắm vào các nhân vật có tiếng trong lãnh thổ Nga cũng như tại những vùng do nước này kiểm soát ở Ukraine, theo CNN.

Nga bắt nghi phạm vụ nổ bom xe ám sát tướng tham mưu

Hồi tháng 4, tướng Nga Yaroslav Maskalik bị sát hại trong vụ nổ xe ở ngoại ô Moscow. Cơ quan chức năng Nga sau đó truy tố một đặc vụ Ukraine tội khủng bố trong khi Kyiv không nhận trách nhiệm vụ việc.

Vào cuối năm 2024, tướng Igor Kirillov của Nga, người bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại Ukraine, bị sát hại do quả bom được cài trong chiếc xe máy đậu ngoài chung cư của ông ở Moscow phát nổ.

Vào tháng 11.2023, Ukraine thừa nhận đã ám sát nhà lập pháp Mikhail Filiponenko tại cơ quan lập pháp do Moscow lập nên tại Luhansk (miền đông Ukraine). Ông Filiponenko cũng bị sát hại trong một vụ đánh bom xe.