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Ukraine tuyên bố bắn rơi chiến đấu cơ Su-35 Nga
Video Thế giới

Ukraine tuyên bố bắn rơi chiến đấu cơ Su-35 Nga

Thế Vinh
Thế Vinh
Quân đội Ukraine hôm 9.7 công bố một video được cho là quay lại cảnh một máy bay Su-35 của Nga bị bắn rơi.

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