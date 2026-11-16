ULAW hiện diện tại Quảng Trị, mở thêm lựa chọn ngành học cho sinh viên miền Trung

Từ năm 2026, học sinh, sinh viên khu vực miền Trung có thêm cơ hội học tập trong hệ thống Trường đại học Luật TP.HCM (ULAW) tại phân hiệu Quảng Trị. Không chỉ mở rộng không gian đào tạo của nhà trường, phân hiệu còn tạo điều kiện để người học tại Quảng Trị và các địa phương lân cận tiếp cận môi trường đại học, các hoạt động học thuật và trải nghiệm nghề nghiệp ngay tại khu vực mình sinh sống.

Trường đại học Luật TP.HCM Phân hiệu Quảng Trị ẢNH: B.C

Trong kỳ tuyển sinh năm 2027, phân hiệu dự kiến tuyển sinh 3 ngành: luật, quản trị kinh doanh và ngôn ngữ Trung Quốc. Việc mở rộng các ngành đào tạo giúp người học có thêm lựa chọn phù hợp với năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp, đồng thời thể hiện định hướng phát triển của ULAW tại miền Trung gắn với nhu cầu đa dạng của người học và khu vực.

Học đại học tại Quảng Trị, thuộc hệ thống ULAW

Sinh viên tại phân hiệu Quảng Trị học tập trong hệ thống đào tạo của Trường đại học Luật TP.HCM, có môi trường học tập tại địa phương và cơ hội kết nối với các hoạt động chung của nhà trường. Bên cạnh kiến thức chuyên môn của từng ngành, sinh viên có thể tham gia hoạt động học thuật, ngoại khóa, tư vấn hướng nghiệp và trải nghiệm nghề nghiệp, qua đó từng bước phát triển kỹ năng và xác định hướng đi sau khi tốt nghiệp.

Với định hướng đào tạo ở cả lĩnh vực pháp luật, kinh doanh và ngôn ngữ, việc học tập trong cùng hệ thống ULAW tạo điều kiện để người học tiếp cận môi trường đại học có tính kết nối, đồng thời phát triển kiến thức và kỹ năng phù hợp với yêu cầu của ngành học đã lựa chọn.

Đầu tư lâu dài cho phân hiệu tại Quảng Trị

Chia sẻ về định hướng phát triển phân hiệu, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường đại học Luật TP.HCM, cho biết sự hiện diện tại miền Trung nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học và đưa hoạt động đào tạo, học thuật, trải nghiệm nghề nghiệp đến gần hơn với người học địa phương.

"Nhà trường xác định Phân hiệu tại Quảng Trị là một bộ phận trong hệ thống đào tạo chung của Trường Đại học Luật TP.HCM. Vì vậy, cùng với việc tạo điều kiện để sinh viên được học tập thuận lợi ngay tại khu vực miền Trung, nhà trường sẽ từng bước đầu tư cho đội ngũ, cơ sở vật chất, các hoạt động học thuật, hướng nghiệp và kết nối thực tiễn, qua đó bảo đảm sinh viên tại phân hiệu được tiếp cận môi trường đào tạo và những giá trị học tập thống nhất trong toàn hệ thống ULAW", TS Lê Trường Sơn chia sẻ.

TS Lê Trường Sơn - Hiệu trưởng Trường đại học Luật TP.HCM phát biểu tại Lễ khai giảng khóa 51, năm học 2026 - 2027 tại Phân hiệu Quảng Trị

Theo lãnh đạo nhà trường, phân hiệu cần phát triển gắn với nhu cầu nhân lực của Quảng Trị và miền Trung. ULAW hướng đến kết nối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại địa phương để hoạt động đào tạo gần hơn với thực tiễn và sự phát triển kinh tế - xã hội.

"Chúng tôi mong muốn sinh viên có thể bắt đầu hành trình học đại học tại Quảng Trị nhưng không bị giới hạn bởi không gian địa lý. Thông qua hệ thống kết nối của nhà trường, các bạn có cơ hội tiếp cận những hoạt động học thuật, nghề nghiệp và môi trường trải nghiệm rộng hơn, đồng thời chủ động xây dựng lộ trình học tập phù hợp với định hướng của mình", TS Sơn nhấn mạnh.

Học gần nhà, mở rộng không gian học tập

Học đại học trong khu vực giúp học sinh Quảng Trị và miền Trung giảm áp lực chi phí đi lại, chỗ ở, sinh hoạt; gia đình cũng thuận lợi hơn khi đồng hành cùng sinh viên.

Đặc biệt, sinh viên tại phân hiệu Quảng Trị có thể học 3 năm đầu tại phân hiệu và có lựa chọn học năm cuối tại cơ sở chính ở TP.HCM. Mô hình này tạo ra sự linh hoạt khi sinh viên có thể bắt đầu hành trình đại học tại quê hương, sau đó trải nghiệm môi trường học tập tại TP.HCM trong giai đoạn cuối khóa.

Mức học phí dành cho sinh viên học tại phân hiệu Quảng Trị được áp dụng bằng 60% mức học phí của chương trình cùng loại hình tại cơ sở chính. Đây cũng là một yếu tố để người học và gia đình cân nhắc khi xây dựng kế hoạch tài chính cho toàn bộ quá trình đại học.

Gắn đào tạo với nhu cầu của khu vực

Quảng Trị và khu vực miền Trung có nhu cầu nhân lực trong nhiều lĩnh vực, từ pháp lý, quản lý doanh nghiệp, thương mại, dịch vụ đến giao lưu và hợp tác quốc tế. Vì vậy, việc phát triển các ngành luật, quản trị kinh doanh và ngôn ngữ Trung Quốc tạo thêm những hướng lựa chọn cho người học, đồng thời mở ra khả năng gắn hoạt động đào tạo với sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Từ Quảng Trị, hành trình trở thành sinh viên ULAW không nhất thiết phải bắt đầu bằng một chuyến đi xa. Người học có thể bắt đầu tại miền Trung, tích lũy kiến thức, trải nghiệm môi trường đại học và từng bước xác định con đường nghề nghiệp của mình, đồng thời vẫn có cơ hội kết nối với môi trường học tập và hoạt động chuyên môn của ULAW tại TP.HCM.

Phân hiệu ULAW tại Quảng Trị vì vậy không chỉ mở rộng sự hiện diện của nhà trường tại miền Trung, mà còn mang đến thêm lựa chọn học đại học với ba ngành đào tạo dự kiến tuyển sinh năm 2027. Từ địa phương, người trẻ có thể bắt đầu hành trình học tập, phát triển năng lực và chuẩn bị cho con đường nghề nghiệp của mình trong môi trường thuộc hệ thống ULAW.