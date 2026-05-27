Umi No Shizuku: Bước tiến trong chăm sóc sức khỏe chuyên sâu với hành trình 20 năm

Sáng 23.5, tại TP.HCM, Công ty TNHH Umi No Shizuku tổ chức lễ ra mắt sản phẩm bảo vệ sức khỏe mới. Là phiên bản giới hạn được phát triển nhằm nâng cao giá trị thương hiệu và mang đến trải nghiệm cao cấp cho người tiêu dùng.

Sự kiện thu hút sự quan tâm lớn từ giới chuyên môn và các đối tác chiến lược nhờ tầm nhìn phát triển dài hạn của doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam.

Lễ ra mắt sản phẩm mới của Umi No Shizuku thu hút sự quan tâm ẢNH: CÔNG TY TNHH UMI NO SHIZUKU

Bước tiến mới từ nền tảng nghiên cứu khoa học chuyên sâu

Điểm nhấn mang tính bước ngoặt của phiên bản giới hạn này là sự kết hợp của 3 loại Fucoidan chất lượng cao từ các nguồn rong biển quý tại Nhật Bản bao gồm: Fucoidan Mozuku (chiết xuất từ tảo Mozuku tuyển chọn tại vùng biển sạch của Okinawa); Fucoidan Mekabu (chiết xuất từ phần chồi của rễ rong biển Wakame giàu protein, vitamin và khoáng chất) và Fucoidan Gagome Kombu (loại rong biển quý hiếm chỉ xuất hiện tại một số khu vực quanh vùng Hokkaido, sở hữu hàm lượng Fucoidan cao nhờ đặc tính chất nhầy đặc trưng).

Ông Kobayashi - Tổng giám đốc thương hiệu Umi no Shizuku Fucoidan ẢNH: CÔNG TY TNHH UMI NO SHIZUKU

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Kobayashi (Tổng giám đốc thương hiệu Fucoidan Umi No Shizuku) nhấn mạnh: "Trong suốt quá trình phát triển, chúng tôi luôn kiên định với sứ mệnh: Mang những tinh túy quý giá từ thiên nhiên Nhật Bản kết hợp cùng nền khoa học hiện đại nhằm mang đến các giải pháp chăm sóc sức khỏe bền vững. Đối với chúng tôi, Fucoidan không đơn thuần là một hoạt chất, mà là kết quả của những nghiên cứu chuyên sâu, là biểu tượng của tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt và là cam kết mang đến những giá trị khác biệt cho sức khỏe".

Được biết, phiên bản giới hạn này kế thừa trọn vẹn những giá trị cốt lõi của dòng sản phẩm Fucoidan Umi No Shizuku từng vinh dự nhận "Cúp vàng vì sức khỏe cộng đồng" năm 2025, đồng thời được nâng cấp mạnh mẽ về mặt giá trị lẫn trải nghiệm cho người dùng.

Fucoidan phiên bản giới hạn đạt chuẩn thử nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt từ Nhật Bản ẢNH: CÔNG TY TNHH UMI NO SHIZUKU

Bảo chứng khoa học từ công thức độc quyền được cấp bằng sáng chế

Để mang lại góc nhìn khách quan và toàn diện, sự kiện ghi nhận những chia sẻ và phân tích chuyên môn từ tiến sĩ Daisuke Tachikawa. Xuất phát từ tâm huyết của một người làm công tác y học, ông chia sẻ: "Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực y học và nghiên cứu, tôi đã tận mắt chứng kiến những khó khăn và thách thức về sức khỏe mà nhiều người gặp phải trong cuộc sống hằng ngày. Chính những trải nghiệm đó đã trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy quá trình nghiên cứu của riêng tôi, cũng như đội ngũ nghiên cứu tại tổ chức phi lợi nhuận của chúng tôi và các giáo sư thuộc Trường đại học Kyushu".

Tiến sĩ Daisuke Tachikawa từ Viện nghiên cứu Fucoidan NPO Nhật Bản ẢNH: CÔNG TY TNHH UMI NO SHIZUKU

Trước bối cảnh áp lực cuộc sống và các tác động tiêu cực từ môi trường ngày càng gia tăng, đội ngũ chuyên gia luôn đau đáu tìm kiếm những giải pháp có nguồn gốc tự nhiên nhằm kích hoạt và tăng cường cơ chế tự vệ vốn có của cơ thể con người.

Hành trình 20 năm kiến tạo niềm tin và hy vọng

Không đơn thuần là một buổi lễ ra mắt, sự kiện còn là không gian để doanh nghiệp nhìn lại chặng đường cống hiến đầy tự hào.

Trong phần chia sẻ đầy cảm xúc, chị Cao Thị Hòa My (đại diện Công ty Umi No Shizuku) bày tỏ: "Hôm nay không chỉ là một buổi ra mắt sản phẩm mới mà còn là một câu chuyện về một hành trình 2 thập kỷ kiến tạo hy vọng của chúng tôi. Vượt lên trên những khái niệm thông thường về thực phẩm chức năng, thương hiệu Umi No Shizuku mang đến một liệu pháp hỗ trợ chuyên sâu, đồng hành cùng người dùng trên hành trình phục hồi và nâng cao sức khỏe".

Chị Cao Thị Hòa My (đại diện Công ty Umi No Shizuku) ẢNH: CÔNG TY TNHH UMI NO SHIZUKU

Nguồn cảm hứng tạo nên thương hiệu bắt nguồn từ Okinawa (Nhật Bản) - hòn đảo nổi tiếng của Nhật Bản với tuổi thọ trung bình thuộc hàng cao nhất thế giới. Thương hiệu Umi No Shizuku đã trở thành điểm tựa niềm tin và hy vọng được trao gửi đến hàng triệu gia đình.

"Với sứ mệnh này, chúng tôi đã nỗ lực không ngừng nghỉ trong nghiên cứu để mang đến phiên bản giới hạn với nồng độ tinh chất được tinh chỉnh ở mức độ tối ưu nhất của thương hiệu", chị Hòa My cho biết.

Đồng thời, đại diện Công ty Umi No Shizuku chia sẻ 3 cam kết cốt lõi mà thương hiệu luôn kiên định theo đuổi: "Chất lượng chuẩn Nhật Bản, chính hãng tuyệt đối và giá trị bền vững".