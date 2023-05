Ùn tắc cửa khẩu Lạng Sơn sẽ còn nghiêm trọng hơn

Ùn tắc container chở trái cây, nông sản tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) LÃ NGHĨA HIẾU

Theo Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, số lượng xe chở hàng hóa lên khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã tăng đột biến từ 22.5.2023. Thống kê từ 26 - 28.5.2023, số lượng xe tồn chờ xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu này ngày một tăng cao. Trung bình lượng xe tồn chờ xuất khẩu tại khu vực trên 700 xe. Trong 2 ngày gần đây, lượng xe còn tồn đang chờ xuất khẩu là 783 xe trong khi các tháng trước chỉ khoảng 300.



Nguyên nhân, do mặt hàng sầu riêng đang vào vụ thu hoạch và hiện chỉ xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế. Trong đó, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị chiếm hơn 50% tổng số lượng xe.

Trước tình hình trên, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Sở Công thương, Cục Hải quan tỉnh đã làm việc với Ban Bảo thuế tổng hợp Bằng Tường (Trung Quốc) để thống nhất tăng thêm thời gian làm thủ tục thông quan.

Ban Quản lý đã chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành có liên quan tổ chức khảo sát một số khu vực xung quanh cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và họp bàn thống nhất thực hiện việc điều tiết phương tiện chở hàng hóa chờ xuất khẩu qua cửa khẩu này vào khu phi thuế quan để dừng đỗ từ ngày 27.5.2023 nhằm đảm bảo quá trình điều tiết, sắp xếp, phân luồng phương tiện, hạn chế tối đa việc các xe dừng đỗ kéo dài trên Quốc lộ 1A; đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Ngoài ra, Ban Quản lý đã tiếp tục tích cực trao đổi với phía Trung Quốc để tạo điều kiện thuận lợi cho thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, theo đó đã thống nhất kéo dài thời gian thông quan đến 20 giờ (giờ Hà Nội) tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tăng 2 giờ làm việc so với thời điểm đầu tháng 5.2023.

Với biện pháp trên, lượng xe thông quan trong ngày qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị trung bình mỗi ngày được từ 750 - 820 xe. Ngày 27, 28.5.2023, mặc dù thứ bảy và chủ nhật nhưng số lượng xe chở hàng hóa xuất, nhập khẩu thông quan qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị vẫn đạt hơn 700 xe/ngày và tiếp tục duy trì ổn định trong 2 ngày gần đây.

Dự báo trong thời gian tới, các xe chở sầu riêng và một số mặt hàng khác như vải, thanh long, mít, xoài… từ các tỉnh, thành lên cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị sẽ tiếp tục tăng cao khi vào vụ thu hoạch rộ.

Để tránh tình trạng ùn ứ kéo dài, đặc biệt là đối với xe chở hoa quả tươi, Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn đã gửi văn bản đến Sở Công thương các tỉnh, thành và các hiệp hội ngành hàng trên cả nước. Theo đó, khuyến nghị các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, đặc biệt là mặt hàng hoa quả tươi nên cân nhắc, chủ động tính toán trước khi đưa xe chở hàng lên khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị để tránh phát sinh thêm chi phí lưu kho bãi. Nhất là tránh trường hợp phải nằm chờ lâu, ảnh hưởng đến chất lượng hoa quả xuất khẩu.

Bên cạnh đó, các đơn vị, doanh nghiệp cũng cần tính toán chuyển đổi phương thức vận tải (xuất khẩu qua cửa khẩu đường sắt quốc tế) hoặc đưa hàng hóa qua các cửa khẩu của địa bàn khác để giảm thiểu tình trạng chờ, đỗ dài ngày. Song song với các biện pháp trên, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn tiếp tục trao đổi với phía Ban Bảo thuế tổng hợp Bằng Tường để thống nhất cho phép mặt hàng sầu riêng được xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh để giảm áp lực.