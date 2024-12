Ùn ứ cuối năm vì cấm ô tô, sửa cầu trên QL1: Khu quản lý Đường bộ 3 nói gì?

Ùn tắc giao thông ở tuyến đường vòng

Từ trưa ngày 23.12, Khu quản lý Đường bộ 3 Cục Đường bộ Việt Nam đã đặt rào chắn, biển cấm ô tô, xe khách, xe tải trên QL1 đoạn qua tỉnh Quảng Nam để phân luồng, đảm bảo giao thông phục vụ cho việc sửa chữa cầu Câu Lâu mới. Riêng xe buýt, xe cứu thương, xe công vụ được phép qua lại cầu bình thường.

Từ ngày cấm cầu, ùn tắc thường xuyên xảy ra tại khu vực cầu Phong Thử ẢNH: V.L

Tổng thời gian cấm ô tô lưu thông qua cầu, phân luồng đảm bảo giao thông khi sửa chữa cầu trên QL1 dự kiến 60 ngày, chia làm 2 đợt. Đợt 1 bắt đầu từ 12 giờ ngày 23.12, kéo dài đến đêm 31.12; đợt 2 bắt đầu từ 12 giờ ngày 13.2.2025, kéo dài đến 16 giờ ngày 5.4.2025.

Đáng nói, thời điểm cấm ô tô để phục vụ cho việc sửa chữa cầu Câu Lâu mới, cũng là lúc cầu Câu Lâu cũ (nằm song song với cầu Câu Lâu mới) sửa chữa. Xe cộ lưu thông theo hướng nam - bắc và bắc - nam buộc phải đi vòng để tránh. Khu quản lý Đường bộ 3 đã thông báo phân luồng đảm bảo giao thông để thi công sửa chữa cầu Câu Lâu mới tại Km 953+340 trên QL1.

Kể từ ngày phân luồng, khu vực cầu Phong Thử trên tỉnh lộ 609 (thuộc xã Điện Thọ, TX.Điện Bàn) thường xuyên ùn tắc. Ông Nguyễn Thanh Lĩnh (47 tuổi, ở xã Điện Thọ) cho biết ước tính mỗi giờ có khoảng 100 lượt ô tô qua cầu Phong Thử. Đó là chưa kể lượng xe từ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi lên xuống và xe trọng tải nặng chở quặng quá cảnh qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang về.

Tình trạng ùn tắc trên cầu Phong Thử càng nghiêm trọng vào khung giờ cao điểm (17 - 20 giờ), thời điểm học sinh tan trường và người dân đi làm về. Vào giờ cao điểm, xe dồn ứ kéo dài hàng trăm mét, nhất là khi có tàu lửa chạy qua ga Nông Sơn (cách cầu khoảng 300 m).

Ùn tắc ở khu vực cầu Phong Thử V.L

Anh Dương Nhân (27 tuổi, ở TT.Ái Nghĩa, H.Đại Lộc) chuyên chạy xe chở hàng thuê bức xúc: "Vào dịp cuối năm, khi lượng người và hàng hóa vận chuyển nhiều thì lại cấm cả 2 cây cầu". Anh cho hay, từ ngày cấm phương tiện, công việc gặp rất nhiều khó khăn khi phải di chuyển quãng đường xa hơn, chưa kể lượng xe trọng tải lớn ùn ùn đổ về gây ùn tắc kéo dài.

Thượng tá Võ Chí Công, Phó trưởng công an H.Đại Lộc, cho biết từ khi cấm phương tiện ô tô để phục vụ việc sửa chữa cầu Câu Lâu mới và cũ, lượt phương tiện lưu thông qua địa bàn tăng đột biến. Tỉnh lộ 609 qua địa bàn huyện lại khá nhỏ, lượng xe lưu thông quá đông nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt là vào giờ cao điểm.

"Từ khi cấm phương tiện để sửa chữa cầu, chúng tôi phải tăng cường lực lượng túc trực, phân luồng 24/24 mọi lúc, mọi nơi, mọi chỗ vì phương tiện đổ về rất đông. Tuy nhiên, khó khăn nhất là lực lượng CSGT quá mỏng", thượng tá Công nói.

Nhiều tài xế phải quay đầu xe đi tuyến đường khác vì quên hoặc chưa nắm thông tin cấm qua cầu Câu Lâu mới ẢNH: M.C

Mối lo khác là kinh phí sửa chữa sau này. "Rút kinh nghiệm từ việc mượn đường dân sinh để thi công tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, khi tuyến cao tốc làm xong thì đường dân sinh bị hư lại không có kinh phí sửa chữa. Tỉnh lộ 609 cũng vậy. Với lượng phương tiện tăng đột biến thế này, sau này lỡ đường hư thì sẽ lấy kinh phí đâu ra?", thượng tá Công chia sẻ.

Lãnh đạo Khu quản lý Đường bộ 3: 'Việc bất khả kháng'





Việc cấm cầu Câu Lâu (mới) được thực hiện từ trưa 23.12 ẢNH: M.C

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều nay 25.12, ông Lê Phan Duy, Phó giám đốc Khu quản lý Đường bộ 3, thừa nhận việc cấm ô tô qua lại để phục vụ việc sửa chữa cầu Câu Lâu (mới) vào thời điểm này ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông của người dân, nhưng không còn sự lựa chọn nào khác.

"Việc cấm cầu là "bất khả kháng". Bởi, nếu xe lưu thông qua cầu khi đang đổ bê tông để sửa chữa thì sẽ gây ra rung lắc nên không thể đảm bảo được liên kết của bê tông. Ngoài ra, việc bảo trì năm nào cũng phải làm. Trong trường hợp này, quá trình đấu thầu, lựa chọn đơn vị thi công rơi vào trúng thời điểm bây giờ", ông Duy lý giải.

Xe cứu thương được ưu tiên cho phép lưu thông qua cầu ẢNH: M.C

Về thắc mắc của dư luận vì sao thời điểm gần tết lại cấm 2 cây cầu nằm song song trên QL1 để sửa chữa, ông Duy cho biết đây là một sự trùng hợp.

"Bởi, cầu Câu Lâu cũ do Sở GT-VT tỉnh Quảng Nam quản lý, việc cấm cầu để sửa chữa có thể là do thời điểm này họ mới được bố trí kinh phí để thực hiện. Trong khi đó, phía chúng tôi, việc lựa chọn đơn vị thi công cầu Câu Lâu mới cũng rơi vào trúng thời điểm này. Nói thật, trong những ngày vừa qua rất là vất vả... Cấm để sửa chữa, vì phải đảm bảo kỹ thuật nên "bất khả kháng" mới cấm. Việc này cũng rất được các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Nam chia sẻ", ông Duy nói.

Trong khi đó, ông Văn Anh Tuấn, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam, cho hay chuyện sửa chữa cầu Câu Lâu cũ đã diễn ra trước khi có kế hoạch cấm ô tô lưu thông qua cầu Câu Lâu mới. "Gánh nặng" về phương tiện lưu thông qua lại trong thời điểm này chủ yếu là do quá trình sửa chữa cầu Câu Lâu mới.

Như Thanh Niên đã thông tin, từ giữa tháng 5.2024, các phương tiện ô tô đã bị cấm qua cầu Câu Lâu (cũ) do xuống cấp nghiêm trọng và xảy ra sự cố đứt gãy lan can, chỉ cho phép xe máy lưu thông.

"Cầu hư lúc nào thì buộc phải sửa chữa lúc đó, để đảm bảo an toàn. Cầu hư mà không sửa chữa, lỡ có sự cố xảy ra thì ai chịu trách nhiệm? Từ khi cấm cầu, công tác phân luồng các phương tiện di chuyển hướng khác cũng đảm bảo", ông Tuấn nói.

Ông Tuấn nhìn nhận, thời điểm cuối năm mà cả 2 cầu bị cấm là không phù hợp. Nhưng cầu Câu Lâu cũ (do Sở GTVT tỉnh Quảng Nam quản lý) đã xuống cấp nghiêm trọng do xây dựng từ quá lâu, đã cấm ô tô trước đó, mới đây lại xảy ra sự cố khẩn cấp (đứt gãy lan can) nên bắt buộc phải sửa chữa. Ngoài ra, việc đấu thầu đơn vị thi công rơi vào thời điểm này...