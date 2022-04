Ùn ùn đi nghỉ lễ 30.4 - 1.5, cửa ngõ về miền Tây kẹt cứng

Chiều 29.4, lượng người dân và phương tiện đổ về quê nghỉ lễ 30.4 - 1.5 tăng đột biến khiến các cửa ngõ về miền Tây kẹt cứng.

Xe xếp hàng dài hướng lên cầu Mỹ Thuận

Theo ghi nhận của Thanh Niên, tại cửa ngõ tỉnh Vĩnh Long, lúc 18 giờ cùng ngày, dòng xe nhích từng chút một ở khu vực vòng xoay Trường An (P.Trường An, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long).

Xe xếp thành hàng dài hướng lên cầu Mỹ Thuận, nhiều phương tiện muốn đi nhanh nên lấn làn khiến tình trạng kẹt xe trở nên nghiêm trọng. Xe máy chen chúc chạy trên vỉa hè để được đi trước.

Nhiều tài xế ô tô rành đường đã cho xe chạy vào đường nội bộ cặp bờ kè khu vực TP.Vĩnh Long để đi lên hướng cầu Mỹ Thuận. Hướng ngược lại, lượng phương tiện cũng khá đông, di chuyển chậm.





Trao đổi với PV Thanh Niên, trung tá Nguyễn Thanh Tâm, Đội trưởng Đội 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết kẹt xe do lượng người đổ về quê nghỉ lễ đông và công nhân đang thực hiện nâng cấp QL1 chỉ cho đi 1 làn đường.

Lượng phương tiện tăng đột biến tại phà Đình Khao

Tại phà Đình Khao (H.Long Hồ, Vĩnh Long), lượng phương tiện tăng đột biến, dòng ô tô xếp hàng dài hai bên đầu bến phà. Ông Lê Hoàng Thông, Bến trưởng phà Đình Khao, cho biết tình trạng này đã được dự báo và không thể tránh khỏi vì bến chỉ có 2 phà hoạt động.

"Chúng tôi có triển khai anh em kết hợp với lực lượng công an và CSGT giữ trật tự hai đầu bến, từ từ qua, không để mất an ninh trật tự và ùn ứ do một số tài xế thiếu ý thức", ông Thông nói.

Lý giải thêm nguyên nhân kẹt xe cục bộ chiều 29.4, thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết do xảy ra tai nạn giao thông trên QL1, đoạn cầu Bà Lâm (thuộc H.Cái Bè, Tiền Giang) nên xảy ra ùn ứ. Lực lượng làm nhiệm vụ đã đánh dấu hiện trường, đưa các phương tiện vào trong để giải phóng kẹt xe.

Hiện CSGT Tiền Giang vẫn túc trực xuyên suốt tại các cây cầu hẹp để điều tiết, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông theo hướng từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây và ngược lại. Đồng thời, phối hợp 2 tỉnh bạn là Vĩnh Long, Đồng Tháp chuyển hướng phương tiện từ miền Tây đi TP.HCM không qua cầu Mỹ Thuận, buộc đi vòng qua cầu Cao Lãnh (Đồng Tháp) di chuyển theo QL62, QLN2 để đi về TP.HCM. Tạm thời ưu tiên cho lượng phương tiện lớn từ TP.HCM đang đổ về các tỉnh miền Tây.

"Dự kiến, đến 21 giờ ngày 29.4, tình hình giao thông sẽ trở lại bình thường. Lực lượng làm nhiệm vụ phải ưu tiên cho các phương tiện này, đảm bảo thông thoáng và an toàn để người dân đón ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5 được vui, trọn vẹn”, thượng tá Nguyễn Văn Dũng nói.