'Uncharted', bom tấn mới nhất có Tom Holland đóng chính nhận 'cà chua thối'

Mức chấm 48% mà phim Uncharted (tựa Việt: Thợ săn cổ vật) của đạo diễn Ruben Fleischer (từng chỉ đạo Zombieland - 2009,Venom - 2018, Zombieland: Double Tap - 2019) nhận được tương ứng với mức "cà chua thối". Các cây bút đánh giá phim không đề cao tác phẩm mới nhất có sự góp mặt của nam diễn viên Tom Holland.

Bom tấn Uncharted chuyển thể từ series trò chơi điện tử cùng tên, trong đó nam diễn viên Tom Holland vào vai nhân vật Nathan Drake còn Mark Wahlberg đóng nhân vật Victor Sullivan trong hành trình truy tìm kho báu quý giá bị chôn giấu 500 năm. Trong khi bản game được đánh giá cao bởi các game thủ thì bản phim chuyển thể lần này, thông qua những bài đánh giá đầu tiên, lại không nhận được những tín hiệu tích cực.

Phim nhận "cơn mưa" lời chê từ các cây bút phê bình. Cây bút Peter Bradshaw của báo The Guardian chấm phim 2/5 sao và gọi dự án là "vô hồn". Báo The Sun chấm phim 2/5 sao, nhận xét phim không hay nhưng lại dành lời khen cho diễn xuất của Tom Holland là "vui và lôi cuốn".





Trên trang Metacritic, phim nhận điểm số 4,2/10 và được trang NME nhận xét là "lạ lùng" khi có những cảnh kỹ xảo tàu bay trông giống như phần phim ăn theo của series hành động Fast and Furious. Trang này nhận xét rằng, điểm trừ lớn nhất của phim đó là chuyển thể nhân vật mà quên xây dựng họ thật tròn trịa để phim trở nên chặt chẽ trong cốt truyện. Nhìn chung, sau bom tấn được đánh giá cao của Tom Holland là Spider-Man: No Way Home (tổng doanh thu toàn cầu trên 1,78 tỉ USD, được chấm 93% trên Rotten Tomatoes), phim Uncharted khó lòng giúp tên tuổi nam nghệ sĩ trẻ tỏa sáng.