Unfold Club: Khi người ‘ngoại đạo’ quay về với thế giới gập mở cùng Galaxy Z Fold7

Trong bài viết thuộc thể loại báo chí ý kiến thể hiện quan điểm (Op-Ed) này, chuyên gia cấp cao Đoàn Hoàng Sơn (biệt danh Sonlazio) chia sẻ góc nhìn của anh khi quay lại với điện thoại gập sau 6 năm. Galaxy Z Fold7 đã thành công khơi gợi lại cảm giác háo hức, tò mò trong anh và chứng tỏ sự đắc lực trong hỗ trợ công việc hằng ngày.

Tôi thuộc thế hệ cuối 8x, đầu 9x, thế hệ giao thoa giữa công nghệ và những giá trị truyền thống. Với thế hệ của tôi, niềm vui với một chiếc điện thoại không chỉ là lướt mạng xã hội, mà là những đêm trắng vọc vạch, up ROM, biến nó thành một sản phẩm độc nhất của riêng mình.

Nhưng rồi smartphone trở nên thông minh hơn, và cũng đóng hơn. Mọi thứ được tối ưu cho sự đơn giản, an toàn, dành cho số đông. Cái cảm giác làm chủ hoàn toàn thiết bị dần biến mất. Và tôi cũng vậy, sau hơn 10 năm "lăn lộn" với thế giới công nghệ, với việc kể về những sản phẩm do người khác tạo ra, tôi rời đi để tìm những niềm vui mới, làm những thứ hoàn toàn mới do mình góp phần làm ra.

Bẵng đi 6 năm, một người bạn cũ đặt cho tôi một thử thách: loại bỏ toàn bộ điện thoại, tablet, PC và chỉ sử dụng duy nhất Galaxy Z Fold7 trong hai tuần. Đó cũng là khi tôi nhận ra, từng chút một, niềm đam mê công nghệ vẫn còn đó. Đây không phải là một bài đánh giá, đây là câu chuyện về cách Z Fold7 đã giúp tôi trong công việc hằng ngày và khơi gợi lại cảm giác háo hức, tò mò trong tôi.

Hai màn hình, hai thế giới

Lần đầu tôi thấy một chiếc điện thoại gập là cuối năm 2019 ở Bangkok. Người khoe với tôi là một lãnh đạo cao cấp của Google, anh ấy tự hào với chiếc máy hiếm có vào thời điểm đó. Nhưng kể cả đến Z Fold6, với tôi dòng sản phẩm này vẫn còn đặc thù, quá dày, quá nặng và chỉ phù hợp với một số ít khách hàng.

Bản thân tôi là một người khá rõ ràng trong nhu cầu sử dụng: điện thoại cho liên lạc nhanh, tablet để đọc sâu, và laptop để làm việc. Nghe thì hợp lý, nhưng thực tế là một cái balo nặng nề và việc đồng bộ dữ liệu giữa ba thiết bị chẳng mấy dễ chịu. Z Fold7 đã giải quyết vấn đề này một cách tinh tế, bắt đầu từ chính thiết kế hai màn hình của nó.

Thiết kế mỏng nhẹ với hai màn hình của Z Fold7 giúp tinh gọn các công cụ làm việc

Bạn có biết việc đầu tiên tôi làm khi nhận Z Fold7 là gì không? Đó là dán một miếng phim chống nhìn trộm lên màn hình ngoài. Một thay đổi nhỏ nhưng tác động cực lớn. Màn hình ngoài giờ đây là "bộ mặt xã hội". Khi ở quán cà phê, trong thang máy hay phòng họp, tôi có thể thoải mái xử lý email nhạy cảm, trả lời tin nhắn riêng tư mà không cần che chắn gượng gạo. Thiết kế mỏng nhẹ của Fold7 cũng giúp nó hòa nhập một cách kín đáo, không thu hút sự chú ý không cần thiết.

Và khi cần sự tập trung, tôi mở máy ra. Màn hình trong 8.0 inch lập tức biến thành "thánh địa" của riêng tôi. Kích cỡ này vừa vặn một cách hoàn hảo để đọc tài liệu, không cần phải liếc mắt khó chịu như trên các màn hình máy tính lớn. Hơn nữa, tỉ lệ gần 4:3 của màn hình này là lựa chọn hoàn hảo cho những người có xu hướng xem nội dung hoài cổ như tôi.

Khả năng chuyển đổi liền mạch giữa không gian "công cộng" kín đáo và "riêng tư" rộng lớn này là điều không một chiếc điện thoại dạng thanh nào có thể mang lại.

DeX và mơ ước về một văn phòng bỏ túi

Chỉ vài năm trước thôi, bạn sẽ không thể hình dung ra một chiếc điện thoại lại đủ mạnh mẽ để điều khiển màn hình Ultrawide với 4 ứng dụng cùng lúc

DeX là đặc sản của Samsung. Tôi biết, tôi đã thử nó từ những ngày đầu, nó ổn, nhưng còn phức tạp và chậm. DeX có lẽ là mảnh ghép cuối cùng để Z Fold7 trở thành một thiết bị "tất cả trong một". Suốt hai tuần, trừ những công việc cần phần mềm chuyên dụng trên laptop, bộ dụng cụ làm việc của tôi chỉ vỏn vẹn ba món: Z Fold7, kính AR XREAL One, và một bàn phím không dây.

Chỉ cần cắm cáp USB-C từ kính vào Z Fold7, tôi đã có một màn hình làm việc 150 inch với khả năng chạy đa nhiệm, đa cửa sổ. Đây là lúc tôi hiểu tại sao Samsung cần một con chip Snapdragon 8 Elite tùy chỉnh mạnh mẽ đến vậy. Hiệu năng đó không phải để khoe điểm benchmark, mà để vận hành một trải nghiệm máy tính hoàn chỉnh và mượt mà. Toàn bộ văn phòng nằm gọn trong túi áo khoác, sẵn sàng theo bạn ở bất cứ đâu.

DeX trên Z Fold7 còn hỗ trợ xuất nội dung ra hai màn hình độc lập cùng lúc, tức nội dung trên máy và màn hình ngoài hoàn toàn khác nhau, giúp nhân đôi không gian làm việc. Tất nhiên, DeX không hoàn hảo, nó vẫn chưa thể "kéo" được màn hình ultrawide 5K ở độ phân giải cao nhất, hy vọng Z Fold thế hệ tiếp theo sẽ làm được điều đó.

Galaxy Z Fold7 và màn hình 150”

Galaxy AI, vẫn là một Samsung thấu hiểu người dùng

Công việc chính của tôi là phát triển công nghệ mới và hợp tác quốc tế, do vậy họp với các đối tác nói tiếng Anh, tiếng Đức, Nhật Bản hay Trung Quốc là thứ phải làm hằng ngày. Việc ghi lại biên bản cuộc họp đa ngôn ngữ từng là một cơn ác mộng. Trước đây, tôi phải dùng phần mềm ghi âm, sau đó chuyển file qua các dịch vụ bên thứ ba để phiên âm và tóm tắt, rủi ro khá lớn trong việc lộ dữ liệu nhạy cảm.

Với Galaxy AI, mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều. Nó cho phép tôi chọn ngôn ngữ chính cần phiên âm từ file ghi âm gốc, sau đó tóm tắt và dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau chỉ bằng một nút bấm. Và hơn hết, Z Fold7 cho phép tôi xem lại tóm tắt dưới dạng tổng hợp các chủ đề được thảo luận hay theo dòng thời gian, những tùy chọn cực kỳ hữu ích mà bạn chỉ có thể hiểu giá trị của nó khi tham dự các cuộc họp căng thẳng đa chủ đề.

Tất nhiên, AI không phải là thần thánh, có những lúc nó hiểu sai vấn đề, có những lúc nội dung quá phức tạp để có thể dịch lại (transcript) một cách rõ ràng, nhưng Samsung cho phép bạn sửa bằng tay để giúp AI tóm tắt chính xác hơn, một sự thấu hiểu người dùng đáng tôn trọng.

Good Lock, thứ biến chiếc điện thoại trở thành của riêng tôi

Đây mới là phần khiến con người "nghịch ngợm" trong tôi sống lại. Giao diện One UI của Samsung tốt, nhưng an toàn. May mắn là họ vẫn trang bị khả năng tùy biến sâu thông qua Good Lock.

Thay vì chấp nhận những gì có sẵn, tôi có thể "độ" lại thiết bị theo đúng thói quen của mình. Ví dụ, để giải quyết việc khó thao tác màn hình lớn bằng một tay, tôi thiết lập cử chỉ vuốt chéo từ cạnh phải để mở ứng dụng ghi chú, vuốt chéo từ cạnh trái để chụp màn hình. Những thao tác lặp lại hàng ngày giờ chỉ tốn một cái lướt tay nhẹ nhàng.

Đó là bạn chưa biết đến Routines đấy, chỉ cần thiết lập một lần, mỗi khi cắm sạc từ 10h tối đến 5h sáng, điện thoại sẽ tự đưa về chế độ chặn cuộc gọi, có thể tự kết nối vào loa và mở playlist nhạc giúp ngủ ngon hơn.

Cảm giác được tinh chỉnh từng chi tiết nhỏ này giống như việc tìm lại được một phần tuổi trẻ. Trong một thế giới mà các hãng đang ngày càng đóng, thì Samsung vẫn để lại một "cánh cửa sau" cho những người thích mày mò khám phá.

Lời kết: Một mong đợi cho tương lai

Nếu bạn hỏi tôi có nhớ S Pen không, câu trả lời là không. Chữ viết tay của tôi rất xấu, và tôi sẵn sàng đánh đổi nó để có một Galaxy AI tốt hơn. S Pen đòi hỏi sự chủ động của người dùng, trong khi Galaxy AI âm thầm hỗ trợ, giúp tăng hiệu suất công việc một cách thụ động. Nó hạ thấp rào cản, giúp bất kỳ ai cũng có thể trở nên hiệu quả hơn mà không cần những kỹ năng đặc thù.

Nhưng nhìn về tương lai, tôi vẫn mong chờ một bước tiến xa hơn. AI hiện tại vẫn cần con người thực hiện các thao tác nhỏ. Giấc mơ của tôi là một AI thực sự chủ động, một trợ lý mà tôi chỉ cần ra một lệnh duy nhất: "ghi lại meeting minute cuộc họp", máy sẽ tự ghi âm, tự ngắt, tự lọc ồn, sau khi kết thúc sẽ tự động tạo bản phiên âm tiếng Anh và tóm tắt các đầu việc chính rồi gửi đi. Với những gì Z Fold7 đã làm được, khiến tôi tin rằng tương lai đó không còn quá xa.

Và tất nhiên, vẫn mong là Galaxy Z Fold thế hệ sau sẽ có viên pin lớn hơn, 6.000mAh chẳng hạn. Khi đó, nó sẽ có đủ năng lượng để xử lý các tác vụ AI tức thì mà không cần phải tối ưu tiết kiệm pin như hiện tại.