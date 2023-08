Ứng dụng AI để đẩy nhanh chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Chi hội An toàn thông tin phía nam (VNISA phía nam) vừa phối hợp cùng Sở TT-TT TP.HCM và Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT) tổ chức "Hội thảo và triển lãm an toàn thông tin khu vực phía nam 2023".