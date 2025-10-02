Với sự phát triển của công nghệ, kỹ thuật cao, nhất là các thiết bị tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), việc chẩn đoán và điều trị rối loạn tiền đình và các bệnh tai mũi họngg trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Vào 20 giờ thứ Năm ngày 02.10.2025, GS.TS.BS Trần Phan Chung Thủy, TS.BS Lê Văn Tuấn, ThS.BS.CKI Trương Tấn Phát từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM trực tiếp tư vấn chủ đề: ‘Ứng dụng AI trong chẩn đoán, điều trị rối loạn tiền đình và các bệnh tai mũi họng’.

