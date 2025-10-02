Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Thành tựu y khoa
Tư vấn sức khỏe

Live Ứng dụng AI trong chẩn đoán, điều trị rối loạn tiền đình và bệnh tai mũi họng

Huỳnh Na
Huỳnh Na
02/10/2025 08:00 GMT+7

Tại Việt Nam, rối loạn tiền đình và các bệnh tai mũi họng rất phổ biến, mức độ từ nhẹ đến nặng. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có xu hướng kéo dài dai dẳng, tái phát nhiều lần, gây biến chứng nguy hiểm.

Với sự phát triển của công nghệ, kỹ thuật cao, nhất là các thiết bị tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), việc chẩn đoán và điều trị rối loạn tiền đình và các bệnh tai mũi họngg trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Vào 20 giờ thứ Năm ngày 02.10.2025, GS.TS.BS Trần Phan Chung Thủy, TS.BS Lê Văn Tuấn, ThS.BS.CKI Trương Tấn Phát từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM trực tiếp tư vấn chủ đề:Ứng dụng AI trong chẩn đoán, điều trị rối loạn tiền đình và các bệnh tai mũi họng’.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn; Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC; Tiktok: Báo Thanh Niên

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây; Hotline: 0287.102.6789 - 093.180.6858 (TP.HCM), 028 7102 6789 - 093 180 6858 (Q.7) và 024.3872.3872 - 0247.106.6858 (HN).

