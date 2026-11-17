Thầy Bạch Thanh Lụa, Hiệu trưởng Trường THPT Thống Nhất A, cho rằng chuyển đổi số không chỉ là việc đưa máy tính và phần mềm vào nhà trường mà quan trọng hơn là thay đổi phương thức quản lý, dạy học. Chính vì thế trong những năm qua, nhà trường đã từng bước xây dựng nền tảng công nghệ phục vụ hoạt động giáo dục.

Học sinh Trường THPT Thống Nhất A tham gia cuộc thi vô địch quốc gia STEM, AI và Robotics (Trường TNA) ẢNH: TNA

Theo đó, nhà trường đã xây dựng hệ thống dạy học trực tuyến trên Microsoft Teams, sử dụng LMS trên nền tảng OLM phục vụ dạy học, kiểm tra và đánh giá, sử dụng sổ điểm điện tử, học bạ số trên VnEdu, cơ sở dữ liệu ngành, chữ ký số GV, xây dựng email nội bộ, cổng thông tin điện tử với tên miền riêng "thongnhata.edu.vn" từ năm 2020 và trang Fanpage "Tuổi trẻ Trường THPT Thống Nhất A". Website và Fanpage trở thành những kênh thông tin quan trọng, góp phần công khai, minh bạch các hoạt động giáo dục của nhà trường.

AI - Người đồng hành của giáo dục hiện đại

Thầy Bạch Thanh Lụa cho biết qua thực tiễn triển khai, nhà trường nhận thấy AI hỗ trợ rất hiệu quả cho công tác quản lý giáo dục ở những công việc có tính chất lặp lại, cần tổng hợp và xử lý lượng lớn thông tin. Trong công tác điều hành, CBQL có thể sử dụng các công cụ AI như Microsoft Copilot, ChatGPT, Gemini... để xây dựng kế hoạch, dự thảo nội dung, tổng hợp thông tin, chuẩn hóa văn bản... "Kinh nghiệm của nhà trường là AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không thể thay thế trách nhiệm của CBQL. Mọi nội dung do AI hỗ trợ tạo ra đều phải được kiểm tra, đối chiếu với các văn bản quy định, điều kiện thực tế của nhà trường trước khi sử dụng".

Đối với hoạt động dạy học, AI giúp cá nhân hóa việc học và giảm tải áp lực cho GV. Các công cụ như ChatGPT, Gemini, Copilot có thể hỗ trợ GV xây dựng ý tưởng bài dạy; thiết kế câu hỏi, hoạt động nhóm; xây dựng tình huống học tập; gợi ý hoạt động trải nghiệm; thiết kế hoạt động học tập dự án. Tuy nhiên, GV luôn phải kiểm chứng, điều chỉnh và cá thể hóa theo mục tiêu dạy học.

Đoàn HS Trường THPT Thống Nhất A tham dự cuộc thi vô địch quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025-2026 ẢNH: TNA

Đặc biệt, AI là trợ lý có thể hỗ trợ HS phương pháp tự học hiệu quả. Nhà trường luôn hướng dẫn HS sử dụng AI như một trợ lý học tập. Mục tiêu cuối cùng là hình thành cho HS năng lực: "biết hỏi - biết kiểm chứng - biết phản biện - biết điều chỉnh - biết tạo ra sản phẩm của chính mình".

Theo Hiệu trưởng Bạch Thanh Lụa, từ quá trình triển khai thực tế tại nhà trường, ứng dụng AI hiệu quả không phụ thuộc vào việc trường có bao nhiêu công cụ mà quan trọng là cách thức tổ chức thực hiện, đặc biệt là cách con người sử dụng công cụ đó. "Nhà trường không triển khai AI theo phong trào, cũng không đặt nặng việc GV phải sử dụng thật nhiều công cụ. Ứng dụng công nghệ phải xuất phát từ nhu cầu thực tế và phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục".