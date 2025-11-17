Ứng dụng AI vào dạy các môn 'khô khan, buồn ngủ'

Hội giảng diễn ra từ 3.11 đến 10.11 tại 3 hội đồng thi: Trường CĐ Giao thông vận tải, Trường CĐ Nghề TP.HCM và Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật TP.HCM.

Dấu ấn của công nghệ – AI trong giảng dạy

Một trong những điểm nổi bật của hội giảng năm nay là việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào các bài giảng. Hai nhà giáo được tuyên dương vì ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số hiệu quả nhất là thầy Nguyễn Minh Tâm (Trường TC Kinh tế Bình Dương) và thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Trúc (Trường CĐ Giao thông vận tải).

Là giảng viên ngành điện công nghiệp và gia dụng, thầy Nguyễn Minh Tâm cho biết việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã giúp thay đổi cách thiết kế bài giảng. Chỉ sau nửa năm tìm hiểu, dù ban đầu gặp khó khăn về thao tác và chi phí, thầy Tâm đã thành thạo việc sử dụng AI để tạo video, hình ảnh trực quan. “AI giúp giảm đáng kể thời gian soạn giáo án, đồng thời mang lại các nội dung sinh động, cập nhật, giúp người học tiếp thu dễ dàng hơn”, thầy Minh Tâm chia sẻ.

Là tổ trưởng Tổ Chính trị – pháp luật, khoa Đại cương, thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Trúc luôn trăn trở với đặc thù môn học vốn được xem là “khô khan, dễ buồn ngủ”. Chỉ trong khoảng 4 tháng tìm hiểu, thạc sĩ Trúc đã xây dựng hệ thống bài giảng số, tích hợp công cụ AI để mô phỏng các tình huống pháp lý, tạo video minh họa, câu hỏi tự đánh giá… giúp sinh viên chủ động học tập, tự kiểm tra và đánh giá.

Thầy Nguyễn Minh Tâm và thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Trúc được khen thưởng là nhà giáo ứng dụng công nghệ thông tin – chuyển đổi số hiệu quả ẢNH: YẾN THI

Thạc sĩ Trúc chia sẻ, AI giúp tiết kiệm thời gian chuẩn bị bài giảng, nhưng vẫn cần chỉnh sửa cẩn thận để phù hợp đối tượng học, bảo đảm chuẩn mực đạo đức và quy định cộng đồng. Sự đầu tư này mang lại hiệu quả rõ rệt khi sinh viên thể hiện sự hào hứng hơn, chú ý hơn và ghi nhớ tốt hơn.

Đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ giáo viên, bà Trương Hải Thanh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, Phó trưởng ban thường trực hội giảng, khẳng định việc ứng dụng công nghệ thông tin và AI đóng vai trò quan trọng trong làm mới phương pháp giảng dạy. Công nghệ giúp lớp học sinh động hơn, đồng thời giúp học sinh tiếp cận các thiết bị, phần mềm hiện đại – điều kiện cần cho nhân lực nghề nghiệp trong tương lai.

Tuy nhiên, bà Thanh cũng chỉ ra khó khăn lớn nhất: năng lực công nghệ của giáo viên chưa đồng đều giữa các đơn vị. “Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ triển khai kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu, đặc biệt về AI trong thời gian tới. Đây là giải pháp căn cơ để toàn hệ thống GDNN nâng chất lượng giảng dạy, bắt kịp xu hướng chuyển đổi số quốc gia”, bà Thanh thông tin thêm.

Sân chơi nghề nghiệp được mở rộng

Năm 2025 là năm đầu tiên sau khi TP.HCM sáp nhập địa giới hành chính, với sự tham gia của các cơ sở GDNN từ Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), tạo nên quy mô hội giảng lớn nhất từ trước đến nay.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, phát biểu bế mạc ẢNH: YẾN THI

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, Trưởng ban tổ chức hội giảng, nhấn mạnh ý nghĩa của hội giảng vượt xa phạm vi một cuộc thi. Theo ông, đây là “sân giao lưu nghề nghiệp”, nơi các thầy cô thể hiện, học hỏi và lan tỏa kinh nghiệm. Ông Hiếu cho rằng sự hợp nhất địa giới đưa TP.HCM trở thành một “siêu đô thị”. Điều này đòi hỏi hệ thống GDNN phải mạnh hơn, chuẩn hóa hơn và tiếp cận khu vực nhanh hơn.

“Giáo dục nghề nghiệp chính là nơi cho ra đời những ‘sản phẩm’ rất rõ ràng: đó là con người. Nguồn nhân lực phải sẵn sàng hòa nhập ngay vào lao động sản xuất, không để doanh nghiệp phải đào tạo lại như trước đây”, ông Hiếu nhấn mạnh.

Ông cũng kỳ vọng kết quả hội giảng sẽ được lan tỏa đến toàn bộ hệ thống: “Những bài giảng hay nhất, những cách làm tốt nhất phải trở thành tài liệu tham khảo chung để các trường cùng học hỏi. Làm sao để chúng ta tiệm cận chuẩn giáo dục nghề nghiệp ASEAN trong thời gian ngắn nhất và thực hiện được mục tiêu của Nghị quyết 71 đến 2030”.

4 nhà giáo đoạt giải nhất tại hội giảng năm nay ẢNH: YẾN THI

Theo thống kê của ban tổ chức, năm nay có 151 nhà giáo đến từ 49 cơ sở GDNN đăng ký tham dự. Sau quá trình đánh giá, hội giảng ghi nhận 69 nhà giáo được công nhận danh hiệu "dạy giỏi cấp thành phố"; 4 nhà giáo tiêu biểu được trao giải về sử dụng thiết bị tự làm hiệu quả và ứng dụng công nghệ thông tin – chuyển đổi số hiệu quả. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 40 giải khuyến khích, 20 giải ba, 12 giải nhì và 4 giải nhất. 9 đơn vị xuất sắc được nhận giải tập thể.