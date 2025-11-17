Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Ứng dụng AI vào dạy các môn 'khô khan, buồn ngủ'

Yến Thi
Yến Thi
17/11/2025 21:23 GMT+7

Ngày 17.11, lễ bế mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (GDNN) cấp thành phố năm 2025 diễn ra tại Trường CĐ Giao thông vận tải, khép lại một kỳ hội giảng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại TP.HCM.

Hội giảng diễn ra từ 3.11 đến 10.11 tại 3 hội đồng thi: Trường CĐ Giao thông vận tải, Trường CĐ Nghề TP.HCM và Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật TP.HCM.

Dấu ấn của công nghệ – AI trong giảng dạy

Một trong những điểm nổi bật của hội giảng năm nay là việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào các bài giảng. Hai nhà giáo được tuyên dương vì ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số hiệu quả nhất là thầy Nguyễn Minh Tâm (Trường TC Kinh tế Bình Dương) và thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Trúc (Trường CĐ Giao thông vận tải).

Là giảng viên ngành điện công nghiệp và gia dụng, thầy Nguyễn Minh Tâm cho biết việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã giúp thay đổi cách thiết kế bài giảng. Chỉ sau nửa năm tìm hiểu, dù ban đầu gặp khó khăn về thao tác và chi phí, thầy Tâm đã thành thạo việc sử dụng AI để tạo video, hình ảnh trực quan. “AI giúp giảm đáng kể thời gian soạn giáo án, đồng thời mang lại các nội dung sinh động, cập nhật, giúp người học tiếp thu dễ dàng hơn”, thầy Minh Tâm chia sẻ.

Là tổ trưởng Tổ Chính trị – pháp luật, khoa Đại cương, thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Trúc luôn trăn trở với đặc thù môn học vốn được xem là “khô khan, dễ buồn ngủ”. Chỉ trong khoảng 4 tháng tìm hiểu, thạc sĩ Trúc đã xây dựng hệ thống bài giảng số, tích hợp công cụ AI để mô phỏng các tình huống pháp lý, tạo video minh họa, câu hỏi tự đánh giá… giúp sinh viên chủ động học tập, tự kiểm tra và đánh giá.

- Ảnh 1.

Thầy Nguyễn Minh Tâm và thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Trúc được khen thưởng là nhà giáo ứng dụng công nghệ thông tin – chuyển đổi số hiệu quả

ẢNH: YẾN THI

Thạc sĩ Trúc chia sẻ, AI giúp tiết kiệm thời gian chuẩn bị bài giảng, nhưng vẫn cần chỉnh sửa cẩn thận để phù hợp đối tượng học, bảo đảm chuẩn mực đạo đức và quy định cộng đồng. Sự đầu tư này mang lại hiệu quả rõ rệt khi sinh viên thể hiện sự hào hứng hơn, chú ý hơn và ghi nhớ tốt hơn.

Đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ giáo viên, bà Trương Hải Thanh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, Phó trưởng ban thường trực hội giảng, khẳng định việc ứng dụng công nghệ thông tin và AI đóng vai trò quan trọng trong làm mới phương pháp giảng dạy. Công nghệ giúp lớp học sinh động hơn, đồng thời giúp học sinh tiếp cận các thiết bị, phần mềm hiện đại – điều kiện cần cho nhân lực nghề nghiệp trong tương lai.

Tuy nhiên, bà Thanh cũng chỉ ra khó khăn lớn nhất: năng lực công nghệ của giáo viên chưa đồng đều giữa các đơn vị. “Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ triển khai kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu, đặc biệt về AI trong thời gian tới. Đây là giải pháp căn cơ để toàn hệ thống GDNN nâng chất lượng giảng dạy, bắt kịp xu hướng chuyển đổi số quốc gia”, bà Thanh thông tin thêm.

Sân chơi nghề nghiệp được mở rộng

Năm 2025 là năm đầu tiên sau khi TP.HCM sáp nhập địa giới hành chính, với sự tham gia của các cơ sở GDNN từ Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), tạo nên quy mô hội giảng lớn nhất từ trước đến nay.

- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, phát biểu bế mạc

ẢNH: YẾN THI

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, Trưởng ban tổ chức hội giảng, nhấn mạnh ý nghĩa của hội giảng vượt xa phạm vi một cuộc thi. Theo ông, đây là “sân giao lưu nghề nghiệp”, nơi các thầy cô thể hiện, học hỏi và lan tỏa kinh nghiệm. Ông Hiếu cho rằng sự hợp nhất địa giới đưa TP.HCM trở thành một “siêu đô thị”. Điều này đòi hỏi hệ thống GDNN phải mạnh hơn, chuẩn hóa hơn và tiếp cận khu vực nhanh hơn.

“Giáo dục nghề nghiệp chính là nơi cho ra đời những ‘sản phẩm’ rất rõ ràng: đó là con người. Nguồn nhân lực phải sẵn sàng hòa nhập ngay vào lao động sản xuất, không để doanh nghiệp phải đào tạo lại như trước đây”, ông Hiếu nhấn mạnh.

Ông cũng kỳ vọng kết quả hội giảng sẽ được lan tỏa đến toàn bộ hệ thống: “Những bài giảng hay nhất, những cách làm tốt nhất phải trở thành tài liệu tham khảo chung để các trường cùng học hỏi. Làm sao để chúng ta tiệm cận chuẩn giáo dục nghề nghiệp ASEAN trong thời gian ngắn nhất và thực hiện được mục tiêu của Nghị quyết 71 đến 2030”.

- Ảnh 3.

4 nhà giáo đoạt giải nhất tại hội giảng năm nay

ẢNH: YẾN THI

Theo thống kê của ban tổ chức, năm nay có 151 nhà giáo đến từ 49 cơ sở GDNN đăng ký tham dự. Sau quá trình đánh giá, hội giảng ghi nhận 69 nhà giáo được công nhận danh hiệu "dạy giỏi cấp thành phố"; 4 nhà giáo tiêu biểu được trao giải về sử dụng thiết bị tự làm hiệu quả và ứng dụng công nghệ thông tin – chuyển đổi số hiệu quả. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 40 giải khuyến khích, 20 giải ba, 12 giải nhì và 4 giải nhất. 9 đơn vị xuất sắc được nhận giải tập thể.

Tin liên quan

Bài tập về nhà thời AI

Bài tập về nhà thời AI

Thời thiếu niên của tôi gắn liền với các bài tập trên lớp, tại nhà, và làm bài tập khi ấy như một phương pháp tái ghi nhớ, cũng như rèn luyện sự kiên nhẫn trên hành trình khám phá tri thức.

Khám phá thêm chủ đề

Hội giảng GDNN ứng dụng AI đào tạo nghề ứng dụng công nghệ chuyển đổi số
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận