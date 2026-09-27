Ứng dụng AMap Global hiển thị bản đồ chứa 'đường lưỡi bò' phi pháp

"Đường lưỡi bò" hay "Đường chín đoạn" là thông tin do phía Trung Quốc đơn phương đưa ra, chồng lấn lên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, đồng thời bao trùm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Theo thông tin từ đơn vị phát triển, AMap Global là một trong số ít dịch vụ sở hữu giấy phép đo đạc bản đồ và định vị hạng A tại thị trường Trung Quốc, phục vụ hàng trăm triệu lượt người dùng. Nền tảng này hiện được cung cấp miễn phí trên các kho ứng dụng App Store, Google Play cũng như các tệp cài đặt cho thiết bị Android tại Việt Nam, cho phép người dùng sử dụng ngay các chức năng tìm kiếm cơ bản mà không bắt buộc tạo tài khoản.

Sau khi thành công tại thị trường Trung Quốc, ứng dụng đã phát hành phiên bản quốc tế, trong đó có ngôn ngữ tiếng Việt để mở rộng tập khách hàng. Dù vậy, hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp lại được cài đặt hiển thị cố định trên giao diện bản đồ mà không có bất kỳ thông báo cảnh báo hay tùy chọn ẩn/tắt nào dành cho người sử dụng.

Ứng dụng bản đồ AMap Global của Trung Quốc chứa "đường lưỡi bỏ" phi pháp trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam Ảnh: Anh Quân

Cơ quan chức năng đánh giá việc lồng ghép nội dung sai lệch vào một nền tảng có lượng truy cập lớn tạo ra nguy cơ truyền bá yêu sách phi pháp tới người dùng trong nước và quốc tế mỗi khi tra cứu hay dẫn đường.

Ngay sau khi sự việc được ghi nhận, cộng đồng người dùng trong nước đã đồng loạt để lại các đánh giá tiêu cực và phản ánh trên trang ứng dụng AMap Global tại kho App Store khu vực Việt Nam. Các ý kiến đều lên tiếng phản đối việc hiển thị bản đồ sai lệch, đồng thời khẳng định chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Tới tối 27.9, phần mềm này đã không còn hiển thị trên App Store (cho iOS) Việt Nam, nhưng vẫn tồn tại trên Play Store của nền tảng Android. Cũng tại đây, ứng dụng chỉ có điểm đánh giá trung bình 2 sao, phần lớn điểm tiêu cực do người Việt chấm, kèm bình luận kêu gọi tẩy chay chương trình này, đồng thời khẳng định "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Từ các dữ liệu thu thập được, Cục An ninh mạng bước đầu xác định việc đưa bản đồ có đường chín đoạn vào ứng dụng có dấu hiệu xâm phạm chủ quyền và lợi ích quốc gia của Việt Nam.