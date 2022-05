Ứng dụng Be hoàn thiện hệ sinh thái, tài xế công nghệ hưởng lợi

Nhằm hỗ trợ tài xế công nghệ của hãng ổn định cuộc sống sau đại dịch, Be Group vừa phối hợp cùng ngân hàng số Cake by VPBank (Cake) hỗ trợ các tài xế vay tiêu dùng với lãi suất từ 1,67%/tháng.

Trợ lực kịp thời

Giáp Tết Nhâm Dần, nhận được thông báo có chương trình vay ưu đãi dành cho đối tác tài xế của hãng Be, anh Huỳnh Tấn Ba lập tức bấm đăng ký vay 20 triệu đồng trong 12 tháng. Chỉ sau vài phút, ứng dụng thông báo anh được duyệt vay và đúng 1 ngày sau số tiền vay được giải ngân về ví tài khoản của anh.

Theo anh Ba, khi ấy là thời điểm tết cận kề, dịch Covid-19 cũng vừa dứt nên cuộc sống gia đình vẫn thiếu trước hụt sau vì phải lo nhiều thứ. Từng vay ngân hàng để mua xe, vay cả nợ ngoài để trả nợ ngân hàng, anh Ba thừa nhận đó là quãng thời gian áp lực vì lãi suất tương đối cao.

“Nhưng khi đọc lãi suất cho vay dành cho tài xế ưu đãi của hãng tôi liền bấm vay để lo việc nhà và dành tiền đưa cả nhà về quê ăn tết. Sau một năm dịch căng thẳng ở TP.HCM, tết được về quê gặp những người thân yêu là điều rất ý nghĩa. Vay thành công tôi nói với vợ mà vợ còn bất ngờ hỏi sao lãi suất thấp vậy”, anh Ba cười kể lại.

Là trụ cột chính của gia đình, thu nhập của tài xế BeCar Huỳnh Tấn Ba giúp anh lo mọi chi tiêu trong nhà và tiền học của 2 con, còn vợ bán hàng ăn sáng lo tiền nhà trọ. Khác với những lần trước, lần này anh vay nợ nhưng không hề áp lực vì số tiền anh phải trả hàng tháng chỉ hơn 1,8 triệu đồng.

Anh chia sẻ: “Tôi là tài xế hạng Pro+, riêng tiền thưởng mỗi tuần đã 2 - 3 triệu đồng. Chỉ cần 1 tuần thưởng là dư sức trả nợ rồi. Lãi suất vay phù hợp với thu nhập nên việc trả nợ rất nhẹ nhàng. Cho vay 40 triệu đồng tôi cũng vay nữa”.

Thủ tục nhanh gọn

Thấy bà xã hằng ngày phải đi làm trên chiếc xe máy đã cũ, tài xế BeBike Vũ Hoàng (Hà Nội) từng ra cửa hàng hỏi mua xe máy trả góp. Nhưng nghe đến thủ tục rườm rà, lãi suất cao, bấm tay tính toán chi tiêu hằng tháng, anh đành ngậm ngùi ra về.

Biết đến gói vay hỗ trợ cho đối tác do Be phối hợp cùng Cake thực hiện với lãi suất ưu đãi, anh đăng ký vay 8 triệu đồng trả góp trong 6 tháng, mỗi tháng sẽ góp khoảng 1,4 triệu đồng.

“Tôi chỉ đăng ký trên ứng dụng tài xế BeDriver không phải đến ngân hàng hay cung cấp giấy tờ gì, vài phút sau ứng dụng thông báo duyệt vay với thông tin chi tiết số tiền vay, lãi suất, mức trả hằng tháng,… tôi vẫn chưa tin lắm vì thấy vay sao đơn giản quá. Ngày hôm sau tiền về tài khoản Cake tôi mới tin đây là sự thật”, anh cười chia sẻ. Số tiền vay được cộng với tiền tiết kiệm trước đó của hai vợ chồng đủ để mua ngay một chiếc xe máy mới, mà không cần chờ đợi lâu.

Bà Vũ Hoàng Yến, CEO Be Group cho biết: “Tuy nhu cầu đi lại của người dân đã tăng cao sau đại dịch và việc phục hồi kinh tế đã khởi sắc nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, trong khi nhiều bác tài đang là trụ cột của cả gia đình. Vì vậy, Be Group phối hợp cùng Cake nhanh chóng triển khai gói vay tiêu dùng ưu đãi dành cho các tài xế thân thiết, với mục tiêu đồng hành tối đa cùng các bác tài, giúp các anh chị và gia đình phần nào ổn định cuộc sống, đồng thời tránh được “bẫy tín dụng đen”.

Hãng gọi xe hoàn thiện hệ sinh thái

Với gói vay tiêu dùng do Be Group phối hợp với ngân hàng số Cake by VPBank triển khai, tài xế có thể vay từ 3 - 20 triệu đồng trong thời gian từ 3 - 24 tháng mà không tốn phí hồ sơ cũng như không cần thế chấp bất cứ tài sản, giấy tờ nào.

Tài xế chỉ mất 30 giây để đăng ký khoản vay, có kết quả phê duyệt nhanh trong vòng 2 phút và nhận tiền giải ngân chỉ trong một ngày làm việc. Toàn bộ quá trình này đều diễn ra trực tuyến trên nền tảng ứng dụng tài xế BeDriver của Be Group, tài xế không cần giao dịch trực tiếp với nhân viên ngân hàng hay phải có mặt tại chi nhánh.

Việc cung cấp gói vay cho tài xế ngay trên ứng dụng BeDriver chính là minh chứng hiệu quả của mô hình kết hợp giữa fintech và hãng gọi xe. Qua đó, Be có thể liên kết chặt chẽ hơn với đội ngũ tài xế, mang nhiều lợi ích hơn cho họ trong bối cảnh chịu cạnh tranh không nhỏ của các đối thủ ngoại.