Ứng dụng Blockchain và AI trong công tác công an, tăng cường an ninh, trật tự

Ngày 19.11.2024, lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin, Bộ Công an và Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã có buổi tọa đàm với chủ đề "Ứng dụng công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác công an" nhằm thúc đẩy ứng dụng của 2 công nghệ này trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Đại diện Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Công an chia sẻ về sự quan tâm đối với công nghệ Blockchain và AI trong ngành công an

Tại buổi tọa đàm, ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) đã chia sẻ những cơ hội mà công nghệ Blockchain mang lại, như mở ra thị trường tài sản số hoàn toàn mới với nhiều hình thức chưa từng xuất hiện. Đi cùng với đó là những thách thức đang đặt ra đối với ngành công an, tình trạng lừa đảo toàn cầu, các hình thức lừa đảo thường gặp, hành động của các nền kinh tế tiêu biểu và khuyến nghị đối với Việt Nam.

Ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam chia sẻ những thách thức của thị trường tài chính Web3 và một số trường hợp điển hình như KAI token (Kardiachain)

Đối với lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo (AI), ông Lê Linh Lương, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo (ABAII), thành viên VBA nhấn mạnh đến các mối đe dọa từ deepfake (sử dụng AI làm giả video và giọng nói giống thật) và dẫn chứng những trường hợp tiêu biểu như làm giả hình ảnh, giọng nói các lãnh đạo.

Từ thực tế công tác, Đại diệnCục CNTT, Bộ Công an cho biết nhiều trường hợp phát sinh liên quan đến công nghệ blockchain, AI nhưng chưa được giải quyết triệt để do nhiều lý do khách quan như độ trễ của chính sách, tính chất phức tạp và mức độ sẵn sàng của cán bộ, chiến sĩ ngành công an đối với lĩnh vực mới này.

Ngoài các nội dung trên, các lãnh đạo Hiệp hội Blockchain Việt Nam và Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Công An cũng đã thảo luận một số nội dung, nhiệm vụ được Chính phủ giao cho 2 đơn vị trong Chiến lược Blockchain Quốc gia và khả năng hợp tác để cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ này trong thời gian tới.