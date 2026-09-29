Công nghệ chẩn đoán, đặc biệt CT phổi liều thấp ở nhóm nguy cơ, giúp phát hiện tổn thương ở phổi; cùng nhiều phương pháp như phẫu thuật, hóa - xạ trị, thuốc nhắm trúng đích, miễn dịch và các kỹ thuật điện quang can thiệp, giúp điều trị bệnh hiệu quả.

20 giờ thứ ba, ngày 29.9.2026, các chuyên gia Hệ thống BVĐK Tâm Anh Hà Nội tư vấn chủ đề "Tiến bộ mới trong chẩn đoán sớm và điều trị ung thư phổi":

BS.CKII Ngô Trường Sơn, Phó trưởng khoa Ung bướu

BS.CKII Lê Văn Khánh, Trưởng khoa Điện quang can thiệp, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp

Chương trình được phát sóng trên Website:thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, Bệnh viện Tâm Anh - Trung tâm Khám chữa bệnh Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy. YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC. Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

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