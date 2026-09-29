    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thời sựThành tựu y khoa
    Tư vấn sức khỏe

    Live Ứng dụng công nghệ cao trong chẩn đoán và điều trị K phổi

    Huỳnh Na
    Huỳnh Na

    K phổi là một trong những bệnh K có tỷ lệ mắc và tử vong cao tại Việt Nam, thường diễn tiến âm thầm, khó nhận biết ở giai đoạn sớm. Thường được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị trở nên phức tạp, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống.

    Công nghệ chẩn đoán, đặc biệt CT phổi liều thấp ở nhóm nguy cơ, giúp phát hiện tổn thương ở phổi; cùng nhiều phương pháp như phẫu thuật, hóa - xạ trị, thuốc nhắm trúng đích, miễn dịch và các kỹ thuật điện quang can thiệp, giúp điều trị bệnh hiệu quả.

    20 giờ thứ ba, ngày 29.9.2026, các chuyên gia Hệ thống BVĐK Tâm Anh Hà Nội tư vấn chủ đề "Tiến bộ mới trong chẩn đoán sớm và điều trị ung thư phổi":

    • BS.CKII Ngô Trường Sơn, Phó trưởng khoa Ung bướu
    • BS.CKII Lê Văn Khánh, Trưởng khoa Điện quang can thiệp, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp

    Chương trình được phát sóng trên Website:thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, Bệnh viện Tâm Anh - Trung tâm Khám chữa bệnh Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy. YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC. Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

    Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, liên hệ Hotline BVĐK Tâm Anh: 024 3872 3872 - 0247 106 6858 (HN)/ 0287 102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) để được tư vấn.

    Khám phá thêm chủ đề

    K phổi Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh Hà Nội Ung thư phổi Tư vấn sức khỏe Bệnh ung thư

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận