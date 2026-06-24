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Tư vấn sức khỏe:

Ứng dụng công nghệ cao trong chẩn đoán và điều trị u não

Huỳnh Na
Huỳnh Na
Đau đầu, mất thăng bằng, suy giảm trí nhớ… tưởng chừng là những triệu chứng thường gặp nhưng có thể là dấu hiệu cảnh báo u não. Phát hiện sớm và điều trị kịp thời giúp nâng cao hiệu quả điều trị, bảo tồn chức năng thần kinh.

BVĐK Tâm Anh ứng dụng các công nghệ chẩn đoán hiện đại như CT Somatom Force VB30, MRI 3.0 Tesla, PET/CT cùng hệ thống định vị dẫn đường AI Navigation, kính vi phẫu AI K.Zeiss Kinevo 900 giúp nâng cao độ chính xác trong phẫu thuật.


20 giờ thứ tư ngày 24.6.2026, các chuyên gia hệ thống BVĐK Tâm Anh Hà Nội tư vấn chủ đề "Công nghệ cao trong chẩn đoán và điều trị U não: Tiếp cận toàn diện - Điều trị chuyên sâu - Tối ưu hiệu quả":

  • TS.BS Nguyễn Đức Anh, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh Cột sống
  • ThS.BS Vương Ngọc Dương, Phó trưởng khoa Xạ trị
  • BS.CKII Nguyễn Đức Luân, Bác sĩ khoa Ung bướu

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, Bệnh viện Tâm Anh - Trung tâm Khám chữa bệnh Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy. Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC. Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây, liên hệ Hotline BVĐK Tâm Anh: 024 3872 3872 - 0247 106 6858 (HN)/ 0287 102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) để được tư vấn.

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