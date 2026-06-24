Ứng dụng công nghệ cao trong chẩn đoán và điều trị u não

BVĐK Tâm Anh ứng dụng các công nghệ chẩn đoán hiện đại như CT Somatom Force VB30, MRI 3.0 Tesla, PET/CT cùng hệ thống định vị dẫn đường AI Navigation, kính vi phẫu AI K.Zeiss Kinevo 900 giúp nâng cao độ chính xác trong phẫu thuật.





20 giờ thứ tư ngày 24.6.2026, các chuyên gia hệ thống BVĐK Tâm Anh Hà Nội tư vấn chủ đề "Công nghệ cao trong chẩn đoán và điều trị U não: Tiếp cận toàn diện - Điều trị chuyên sâu - Tối ưu hiệu quả":

TS.BS Nguyễn Đức Anh, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh Cột sống

ThS.BS Vương Ngọc Dương, Phó trưởng khoa Xạ trị

BS.CKII Nguyễn Đức Luân, Bác sĩ khoa Ung bướu

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, Bệnh viện Tâm Anh - Trung tâm Khám chữa bệnh Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy. Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC. Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

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