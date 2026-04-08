Tư vấn sức khỏe:

Live Ứng dụng công nghệ cao trong kiểm soát và xóa cận: Nhanh chóng - An toàn

Huỳnh Na
08/04/2026 08:00 GMT+7

Cận thị ngày càng phổ biến, đặc biệt ở người trẻ và dân văn phòng do thói quen sử dụng thiết bị điện tử trong thời gian dài, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, công việc và chất lượng cuộc sống.

Việc phụ thuộc vào kính, hạn chế khi chơi thể thao hay lo ngại về thẩm mỹ khiến nhiều người mong muốn xóa cận.Tuy nhiên, không ít người vẫn băn khoăn về độ an toàn, độ chính xác cũng như thời gian hồi phục sau phẫu thuật. Với sự phát triển của nhãn khoa hiện đại, các phương pháp phẫu thuật khúc xạ ngày càng được cải tiến theo hướng ít xâm lấn, nâng cao hiệu quả và rút ngắn thời gian điều trị.

Trong đó, công nghệ SMILE Pro là bước tiến mới với thời gian bắn laser chỉ khoảng 10 giây, giúp quá trình xóa cận diễn ra nhanh chóng, an toàn, tăng độ chính xác và tối ưu trải nghiệm cho người bệnh.

Chương trình tư vấn với chủ đề Ứng dụng công nghệ cao trong kiểm soát và xóa cận: Nhanh chóng - An toàn" sẽ diễn ra lúc 20 giờ Thứ Tư, ngày 08/04/2026, với sự tham gia của các chuyên gia BVĐK Tâm Anh Hà Nội:

  • TTƯT.PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiệp - Giám đốc Trung tâm Mắt Công nghệ cao 
  • PGS.TS.BS Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng khoa Khúc xạ, Trung tâm Mắt Công nghệ cao

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

