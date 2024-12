Ứng dụng công nghệ in 3D hiện đại trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

"Mỗi ca mổ đều yêu cầu độ chính xác về mặt kỹ thuật và giải phẫu ở mức độ cá thể hóa. Khi áp dụng công nghệ in 3D, kỹ thuật viên phẫu thuật sẽ cắt theo khay phẫu thuật, từ đó nâng cao hiệu quả và độ chính xác của ca mổ. Trong nhiều trường hợp, sẽ rất khó nếu chỉ áp dụng kinh nghiệm thuần túy để giải quyết chấn thương cho bệnh nhân, do đó công nghệ in 3D hỗ trợ rất nhiều", giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Trần Trung Dũng (giáo sư thỉnh giảng Đại học Osaka Metropolitan, Nhật Bản - Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao Vinmec) chia sẻ tại Hội nghị khoa học kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175, sáng 6.12.

Ứng dụng công nghệ in 3D trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình cho từng cá thể hóa ẢNH: BSCC

Theo giáo sư Trần Trung Dũng, mặc dù có nhiều lợi ích, nhưng các khó khăn, thách thức về chi phí, thời gian và kết hợp đa ngành vẫn còn tồn tại trong công nghệ in 3D ở nhiều nơi, thậm chí trên thế giới.

"Điều trị y khoa không phải là một kích thước cho tất cả cá thể. Mỗi bệnh nhân có một tổn thương khác nhau và chỉ có một sản phẩm in ấn duy nhất. Do đó, đối với sản phẩm cấy ghép phải nghiên cứu rất kỹ, để triển khai các ứng dụng 3D cá thể hóa", giáo sư Trung Dũng chia sẻ.

Để tối ưu hóa kết quả điều trị, công nghệ in 3D đã được ứng dụng trong toàn bộ quy trình từ thiết kế giả lập đến lập kế hoạch phẫu thuật. Công nghệ này cho phép thiết kế chính xác máng cắt xương và nẹp tái tạo, tạo mẫu hàm và máng hướng dẫn phẫu thuật với độ chính xác cao, đảm bảo quy trình thực hiện hiệu quả, an toàn và tối ưu hóa kết quả điều trị.

Bác sĩ Đỗ Văn Tú, Khoa Mặt hàm, Bệnh viện Quân y 175, cho biết ứng dụng công nghệ in 3D giúp phẫu thuật viên có đường cắt chính xác nhất. Việc tính toán chi tiết các đoạn cắt, ghép sẽ giúp các bác sĩ thực hiện phẫu thuật một cách đơn giản và chính xác, thay vì phải chờ đợi đến khi bệnh nhân lên bàn mổ mới thực hiện các tính toán mất nhiều thời gian như trước đây. Lập kế hoạch và thực hiện đúng theo kế hoạch khi ứng dụng công nghệ 3D trong vi phẫu là yếu tố quan trọng để đảm bảo kết quả tối ưu về thẩm mỹ và chức năng cho bệnh nhân.

Hội nghị khoa học kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175 ẢNH: TRẦN CHÍNH

Hiện nay, công nghệ 3D được áp dụng ngày càng phổ biến trong lĩnh vực răng hàm mặt như phẫu thuật chỉnh hình xương, phẫu thuật cấy ghép implant nha khoa, phẫu thuật tạo hình...

Thiếu tướng, tiến sĩ - bác sĩ Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết sự kết hợp giữa công nghệ in 3D và kỹ thuật vi phẫu là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Bệnh viện Quân y 175 nói chung và Viện Chấn thương chỉnh hình nói riêng trong việc áp dụng công nghệ tiên tiến, mang lại những giải pháp tối ưu, đáp ứng nhu cầu điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân.