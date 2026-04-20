Trong bối cảnh phẫu thuật tạo hình ngày càng phát triển mạnh mẽ, sự xuất hiện của các công nghệ mới không chỉ mở ra nhiều cơ hội nâng cao hiệu quả điều trị mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc kiểm soát và quản lý biến chứng. Đây cũng chính là lý do Hội Phẫu thuật tạo hình TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề "Ứng dụng Công nghệ mới và Quản lý biến chứng trong phẫu thuật tạo hình", diễn ra vào ngày 24-25.4.2026 tại Trường đại học Gia Định, TP.HCM.

Quy tụ chuyên gia trong nước và quốc tế với 18 báo cáo chuyên sâu

Hội thảo năm nay quy tụ hơn 20 chuyên gia đầu ngành trong nước cùng các diễn giả quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines… Với tổng cộng 18 báo cáo khoa học chuyên sâu, chương trình được chia thành hai nhóm chủ đề chính: Phẫu thuật Tạo hình và Răng Hàm Mặt.

Không chỉ dừng lại ở việc cập nhật kiến thức, hội thảo hướng đến xây dựng một diễn đàn học thuật có chiều sâu, nơi các bác sĩ có thể trao đổi kinh nghiệm lâm sàng, tiếp cận công nghệ hiện đại và nâng cao năng lực xử lý biến chứng, yếu tố then chốt đảm bảo an toàn và hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Tập trung vào quản lý biến chứng - yếu tố cốt lõi trong phẫu thuật tạo hình

Phiên báo cáo chuyên đề Phẫu thuật tạo hình diễn ra trong ngày 24.4.2026 dưới sự chủ trì của các chuyên gia đầu ngành như PGS-TS-BS Lâm Hoài Phương; PGS-TS-BS Nguyễn Anh Tuấn; PGS-TS-BS Lê Đức Lánh và TS-BS Trần Văn Dương.

Nội dung chương trình không chỉ xoay quanh các kỹ thuật thẩm mỹ tạo hình mà còn đi sâu vào xử lý biến chứng trong nhiều lĩnh vực phẫu thuật khác nhau như khe hở vòm miệng, chỉnh hình mũi, tạo hình khuôn mặt. Song song đó là các chủ đề đang được quan tâm như kỹ thuật cắt xương cải tiến, phẫu thuật nâng chân mày, tạo hình thành bụng và tái tạo mô.

Mở đầu phiên báo cáo, TS-BS Keisuke Imai, chuyên gia với hơn 30 năm kinh nghiệm đến từ Bệnh viện đa khoa thành phố Osaka (Nhật Bản) mang đến bài trình bày về dự phòng và xử lý biến chứng trong phẫu thuật khe hở vòm miệng, với các kỹ thuật nổi bật như Push-back và Furlow. Sự tham gia của các chuyên gia quốc tế không chỉ góp phần nâng cao chất lượng học thuật mà còn mở rộng góc nhìn thực hành lâm sàng cho bác sĩ Việt Nam.

Bên cạnh đó, TS-BS Bùi Mai Anh giới thiệu nghiên cứu "Phục hồi vận động mi mắt và miệng trên bệnh nhân liệt mặt mạn tính", với loạt ca lâm sàng tại Việt Nam. Nghiên cứu thực hiện trên 15 bệnh nhân, áp dụng kỹ thuật chuyển vạt cơ chức năng tự do kết hợp thần kinh xuyên mặt, mang lại những tín hiệu tích cực trong phục hồi chức năng vận động.

Mở rộng đa chuyên khoa với công nghệ số trong Răng Hàm Mặt

Ngày 25.4.2026, hội thảo tiếp tục với phiên chuyên đề Răng Hàm Mặt, dưới sự chủ trì của các chuyên gia hàng đầu cùng sự tham gia của diễn giả quốc tế.

Các nội dung nổi bật bao gồm ứng dụng công nghệ số trong chẩn đoán và điều trị hội chứng ngưng thở khi ngủ (OSA), nghiên cứu về cơ chế đau vùng miệng – mặt, cũng như các tiến bộ trong đào tạo nha khoa kỹ thuật số.

Đáng chú ý, bài báo cáo của TS-BS Jaime Fabillar Jr. (Philippines) mang đến góc nhìn mới về hiện tượng tăng cảm giác hai bên sau tổn thương thần kinh một bên, mở ra hướng tiếp cận mới trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý đau vùng hàm mặt.

Đặc biệt, phiên trải nghiệm thực hành với hệ thống mô phỏng nha khoa SIMtoCARE được xem là điểm nhấn của chương trình, giúp các bác sĩ trẻ trực tiếp tiếp cận công nghệ mô phỏng hiện đại, nâng cao kỹ năng thực hành lâm sàng trong môi trường an toàn và chính xác.

Rejuvaskin Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Hội Phẫu thuật tạo hình TP.HCM

Với quy mô chuyên môn sâu rộng, sự góp mặt của các chuyên gia quốc tế cùng các nội dung mang tính ứng dụng cao, hội thảo được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối quan trọng giữa nghiên cứu và thực hành, giữa công nghệ và lâm sàng.

Đây không chỉ là cơ hội để các bác sĩ cập nhật kiến thức mới mà còn là nền tảng để mở rộng hợp tác, nâng cao năng lực chuyên môn và hướng đến mục tiêu chung: đảm bảo an toàn và tối ưu hiệu quả điều trị cho người bệnh trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình.