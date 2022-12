Ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo an toàn người bệnh

Ngày 3.12, Hội nghị thường niên Câu lạc bộ (CLB) Giám đốc các bệnh viện (BV) khu vực phía bắc được tổ chức tại Hà Nội. Theo Bộ Y tế, những năm gần đây, các đơn vị thuộc Bộ Y tế đã triển khai thành công đề án “Khám, chữa bệnh từ xa” và khai trương 1.000 điểm cầu trên cả nước với hàng vạn lượt người bệnh được tư vấn khám, chữa bệnh từ xa. Nhờ đó, người bệnh vùng sâu, vùng khó khăn được các chuyên gia đầu ngành tham gia hỗ trợ chẩn đoán điều trị kịp thời. Chia sẻ tại hội nghị, PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc BV Bạch Mai, cho biết ứng dụng khoa học công nghệ giúp công tác quản lý cũng như khám chữa bệnh ngày càng tốt hơn. Theo ông Cơ, công nghệ thông tin là nền tảng cho quản lý, nâng cao chất lượng BV, đặc biệt là an toàn người bệnh (an toàn dùng thuốc, nhận dạng người bệnh, an toàn phẫu thuật…).





Thông tin từ Bộ Y tế cũng cho biết các BV đang hướng đến thực hiện BV không giấy tờ, đẩy mạnh triển khai bệnh án điện tử. Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 46/2018/TT-BYT quy định về hồ sơ bệnh án điện tử. Theo đó, từ năm 2019 - 2023, các cơ sở khám chữa bệnh hạng 1 trở lên chủ động nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin tại cơ sở để triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Mỗi người bệnh chỉ có một mã số quản lý, lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử tại một cơ sở khám chữa bệnh…