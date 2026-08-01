Ứng dụng công nghệ và dữ liệu để bảo vệ bản quyền số trên internet

Tại tọa đàm Bàn tròn Quản trị do Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) tổ chức ngày 31.7 tại Hà Nội, các chuyên gia cảnh báo hành vi vi phạm bản quyền trên không gian mạng đang diễn ra với tốc độ chóng mặt. Trong môi trường số xuyên biên giới, doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển dịch từ trạng thái ứng phó thụ động sang xây dựng hàng rào phòng vệ chủ động bằng các giải pháp công nghệ và dữ liệu.

Đánh giá về thực trạng xâm phạm tài sản trí tuệ hiện nay, GS-TS Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch VACD nhận định: "Vi phạm quyền tác giả trên không gian mạng hiện diễn ra nhanh hơn, tinh vi hơn và khó kiểm soát hơn bao giờ hết. Công nghệ mở ra cơ hội sáng tạo, nhưng cũng tạo ra những phương thức xâm phạm mới. Nền tảng số giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường rộng lớn, nhưng cũng khiến hành vi vi phạm lan truyền chỉ trong vài giây". Theo ông, để không bị yếu thế, doanh nghiệp phải thích ứng đồng bộ từ tư duy, quy trình quản trị cho đến hạ tầng công nghệ.

GS-TS Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch VACD chia sẻ tại sự kiện Ảnh: CTV

Ở góc độ chuyên môn, ông Bùi Nguyên Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam kiêm Giám đốc Trung tâm Giám định và chứng thực bản quyền tác giả số Việt Nam cho biết, việc ứng dụng các công cụ giám định số và chuẩn hóa hạ tầng dữ liệu chính là "ngôn ngữ chung" để làm việc hiệu quả với các nền tảng xuyên biên giới, giúp rút ngắn tối đa thời gian gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Về mặt kỹ thuật, việc áp dụng công nghệ được thực hiện thông qua các công cụ nhúng mã định danh kỹ thuật số (watermarking, fingerprinting) và khởi tạo chứng thư sở hữu số cho tác phẩm. Các thuật toán quét tự động tích hợp AI sẽ liên tục rà soát trên môi trường mạng để phát hiện hành vi sao chép dựa trên cơ chế so khớp dữ liệu thời gian thực.

Ngay khi phát hiện xâm phạm, hệ thống tự động khởi tạo hồ sơ bằng chứng số đạt chuẩn pháp lý (gồm dấu nhãn thời gian timestamp và log ghi nhận) rồi gửi yêu cầu gỡ bỏ trực tiếp qua cổng kết nối API đến các nền tảng xuyên biên giới. Quy trình này giúp xử lý vi phạm gần như tức thì mà không phụ thuộc vào các bước khiếu nại thủ công tốn thời gian.

Các chuyên gia nhận định thay vì chỉ thụ động ghi nhận thiệt hại khi vi phạm đã xảy ra, việc tích hợp công nghệ vào quy trình vận hành sẽ giúp doanh nghiệp chủ động dự báo rủi ro và ngăn chặn hành vi xâm phạm ngay từ sớm. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi từ văn hóa phản ứng sang phòng vệ tự động bằng công nghệ chính là yếu tố then chốt giúp các nhà quản trị bảo vệ tài sản trí tuệ và duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững trong nền kinh tế số.