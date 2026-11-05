Ứng dụng của CUBHCM nhận giải đồng Stevie Awards 2026

Ngân hàng Cathay United Bank - Chi nhánh TP.HCM (CUBHCM) đã được vinh danh là đơn vị đạt giải đồng (Bronze Stevie Award) ở hạng mục Dịch vụ Tài chính/Ngân hàng tại Giải thưởng Kinh doanh quốc tế (International Business Awards) lần thứ 23, ghi nhận những thành công nổi bật của nền tảng cho vay số tiên tiến của ứng dụng CUB Vietnam. Đồng thời, ứng dụng cũng là đơn vị đến từ Việt Nam được vinh danh trong hạng mục Ứng dụng (App Categories) của giải thưởng năm nay, khẳng định những nỗ lực không ngừng của CUBHCM trong việc ứng dụng đổi mới công nghệ nhằm mang đến các dịch vụ tài chính thuận tiện, an toàn và có trách nhiệm hơn cho khách hàng.

Ứng dụng đạt giải đồng Stevie Awards - CUB Vietnam đem đến cho các khách hàng đủ điều kiện dễ dàng tiếp cận các giải pháp vay vốn minh bạch, thuận tiện và thân thiện với người dùng chỉ trong vài thao tác trên điện thoại ẢNH: NGÂN HÀNG CATHAY UNITED BANK - CHI NHÁNH TP.HCM

Ông Lin Keng Yang, Tổng giám đốc Ngân hàng Cathay United Bank - Chi nhánh TP.HCM, chia sẻ: "Giải thưởng này là minh chứng cho cam kết của CUBHCM trong việc phát triển các giải pháp tài chính xuất phát từ nhu cầu thực tế hằng ngày của khách hàng. Kể từ khi ra mắt ứng dụng CUB Vietnam, chúng tôi đã liên tục cải tiến trải nghiệm vay trực tuyến thông qua việc đơn giản hóa quy trình tiếp cận tín dụng, đồng thời nâng cao tính minh bạch và sự thuận tiện. Tiếp nối những thành quả đó, vào tháng 8 năm nay, chúng tôi đã giới thiệu tính năng 'Kiểm tra hạn mức ước tính" nhằm giúp khách hàng hiểu rõ hơn về các lựa chọn tín dụng tiềm năng trước khi chính thức nộp hồ sơ vay vốn".

Ra mắt vào năm 2024, ứng dụng CUB Vietnam cho phép khách hàng hoàn tất toàn bộ hành trình vay trực tuyến, từ xác thực danh tính, đăng ký khoản vay đến thẩm định tín dụng, phê duyệt và giải ngân. Tính đến tháng 10.2026, ứng dụng đã thu hút hơn 1,3 triệu người dùng đăng ký và vượt mốc 9,6 triệu lượt tải, cho thấy nhu cầu ngày càng gia tăng đối với các dịch vụ tài chính số tiện lợi tại Việt Nam.

Một trong những tính năng nổi bật của ứng dụng là mô hình hạn mức tín dụng quay vòng, cho phép khách hàng đủ điều kiện chỉ cần đăng ký một lần nhưng có thể sử dụng nhiều lần trong phạm vi 5 năm của hạn mức tín dụng được phê duyệt. Khách hàng có thể được cấp hạn mức tín dụng lên đến 40 triệu đồng với toàn bộ quy trình được thực hiện hoàn toàn trực tuyến. Nền tảng còn tích hợp quy trình định danh khách hàng điện tử eKYC, hệ thống thẩm định tín dụng tự động, xác thực danh tính bằng công nghệ NFC cùng các giải pháp bảo mật tiên tiến, mang đến trải nghiệm vay vốn liền mạch và an toàn.

Tiếp tục phát huy thế mạnh trong lĩnh vực cho vay số, CUBHCM đã ra mắt tính năng "Kiểm tra hạn mức ước tính" vào tháng 8 năm 2026. Tính năng sàng lọc trước này cho phép khách hàng tiềm năng kiểm tra hạn mức tín dụng ước tính trước khi chính thức nộp hồ sơ. Không cần tải ứng dụng hay tải bất kỳ hồ sơ nào ở giai đoạn ban đầu, người dùng chỉ cần cung cấp một số thông tin cơ bản để nhận được đề xuất tín dụng sơ bộ trong khoảng hai phút. Khi muốn tiếp tục đăng ký, khách hàng có thể nhanh chóng thực hiện quy trình đăng ký trên ứng dụng CUB Vietnam, qua đó gia tăng tính minh bạch và sự thuận tiện trong toàn bộ hành trình vay kỹ thuật số.

Giải đồng Stevie Awards là dấu ấn mới nhất trong chuỗi thành tích quốc tế mà ứng dụng CUB Vietnam đạt được trong năm 2026. Trước đó, nền tảng đã được vinh danh là "Công nghệ cho vay tiêu dùng xuất sắc nhất Việt Nam" (Best Consumer Lending Technology in Vietnam) tại The Asian Banker Financial Technology Innovation Vietnam Awards 2026 và nhận giải thưởng "Customer Experience Solution Award – Vietnam" tại Asian Banking & Finance Fintech Awards 2026. Những giải thưởng này là minh chứng rõ nét cho những bước tiến liên tục của CUBHCM trong lĩnh vực chuyển đổi số và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Với 21 năm hoạt động tại Việt Nam, thị trường Việt Nam tiếp tục giữ vai trò trọng yếu trong chiến lược "Ngôi nhà thứ hai" của Cathay United Bank. Dựa trên sự am hiểu sâu sắc thị trường địa phương cùng năng lực tài chính và công nghệ từ Tập đoàn Cathay Financial Holdings, CUBHCM sẽ tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số và mở rộng khả năng tiếp cận tài chính, mang đến các giải pháp tài chính có trách nhiệm, lấy khách hàng làm trung tâm, đồng thời góp phần hỗ trợ sự phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam trong dài hạn.