Ứng dụng 'GPS nha khoa' X-Guide: Bước tiến mới trong cấy ghép Implant

Từ phương pháp truyền thống đến công nghệ định vị thời gian thật

Trong nha khoa truyền thống, các ca cấy ghép implant thường được thực hiện theo phương pháp "freehand" - nghĩa là bác sĩ dùng kinh nghiệm và phim X-quang để đặt implant bằng tay. Mặc dù phù hợp với những trường hợp đơn giản, phương pháp này vẫn tiềm ẩn nguy cơ sai lệch trụ implant. Theo nghiên cứu của Block trên Journal of Oral and Maxillofacial Surgery năm 2017 cho thấy sai số góc có thể lên đến 6,5°, độ lệch vị trí trên 1,8 mm - cao hơn rõ rệt so với các kỹ thuật hướng dẫn. Sai lệch trụ có thể gây biến chứng, kéo dài hồi phục và ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị.

Tiếp theo là máng hướng dẫn phẫu thuật (surgical guide), được thiết kế trước bằng phần mềm lập kế hoạch implant, sau đó in ra mẫu nhựa để hỗ trợ đặt trụ implant theo đúng vị trí. Tuy nhiên, máng giới hạn về tính linh hoạt, không cho phép bác sĩ điều chỉnh trong quá trình thực hiện khi phát sinh tình huống bất ngờ.

Máng hướng dẫn phẫu thuật: Công cụ cố định vị trí khoan implant, nhưng thiếu tính linh hoạt khi lâm sàng thay đổi

Trong bối cảnh đó, công nghệ X-Guide xuất hiện như một bước đột phá. Hệ thống này hoạt động như thiết bị định vị dẫn đường theo thời gian thật (real-time dynamic navigation), cho phép bác sĩ theo dõi vị trí khoan trên màn hình 3D và điều chỉnh ngay khi thao tác. Theo nghiên cứu của Emery công bố trên Journal of Oral Implantology, X-Guide đạt sai lệch vị trí trung bình dưới 0,4 mm và sai số góc ~0,9°. Đáng lưu ý, tỉ lệ chệch hướng thấp hơn gần 11 lần so với đặt tay tự do.

Hệ thống X-Guide hiển thị hình ảnh định vị 3D theo thời gian thực, giúp bác sĩ kiểm soát chính xác vị trí, hướng và độ sâu của mũi khoan trong quá trình cấy ghép implant ẢNH: NHA KHOA ĐÀ NẴNG IMPLANT

Giảm đau, hồi phục nhanh, tỷ lệ thành công cao

Nhờ tính chính xác cao, X-Guide giúp tránh được nhiều biến chứng như khoan sai hướng, ảnh hưởng dây thần kinh hoặc xoang hàm. Phần lớn trường hợp sử dụng X-Guide có thể thao tác theo hướng ít xâm lấn hơn, giúp bệnh nhân giảm đau sau phẫu thuật và rút ngắn thời gian hồi phục. Trong nhiều trường hợp, bệnh nhân có thể trở lại sinh hoạt bình thường sau 1-2 ngày.

Trong nghiên cứu của Pozzi công bố trên tạp chí The Journal of Esthetic and Restorative Dentistry năm 2021 đánh giá trên 60 implant, tỷ lệ thành công sau 16 tháng đạt ~98,3%, với mức tiêu xương trung bình rất thấp (0,53 mm).

X-Guide đặc biệt phù hợp cho những bệnh nhân lo lắng cao hoặc có tiền sử bệnh lý nội khoa, do giảm thiểu thời gian thao tác và cảm giác lo lắng trong phòng mổ. Tâm lý thoải mái hơn cũng góp phần làm cho quá trình hồi phục diễn ra nhanh và hiệu quả hơn.

X-Guide đã có mặt tại miền t rung Việt Nam

X-Guide hiện đã được áp dụng tại nhiều quốc gia và một số cơ sở nha khoa tiên tiến tại Việt Nam.

Tại khu vực miền trung, Nha khoa Đà Nẵng Implant là đơn vị sở hữu và đưa vào hoạt động công nghệ X-Guide trong quy trình cấy ghép implant. Việc đầu tư này không chỉ khẳng định nỗ lực ứng dụng công nghệ mới vào điều trị, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận y học chuẩn xác cao cho bệnh nhân địa phương.

X-Guide - "GPS định vị" trong phẫu thuật implant, giúp tăng độ an toàn và hiệu quả điều trị ẢNH: NHA KHOA ĐÀ NẴNG IMPLANT

Với X-Guide, quy trình trồng răng implant không còn là nỗi lo, mà trở thành một trải nghiệm y khoa hiện đại: an toàn, chính xác và nhẹ nhàng.