Ứng dụng kính vi phẫu AI-ZEISS KINEVO 900S trong điều trị thoát vị đĩa đệm

Mới 22 tuổi nhưng phải chịu đựng những cơn đau thắt lưng kéo dài, kèm cảm giác tê lan xuống hai chân khiến việc đi lại và sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, sau 6 tháng bệnh nhân nhập viện với triệu chứng đau các cơn đau ngày càng tăng, kèm tê lan xuống hai chân, ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng vận động. Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân thường xuyên khuân vác nặng và làm việc trong tư thế không phù hợp trong thời gian dài.

Kết quả thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh xác định bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng gây chèn ép rễ thần kinh. Sau khi hội chẩn, ê-kíp do ThS-BSNT Hoàng Trần Công Tuấn phụ trách đã chỉ định phẫu thuật nhằm giải phóng chèn ép, giảm đau và bảo tồn chức năng vận động cho người bệnh.

Ê-kíp bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật thoát vị đĩa đệm với sự hỗ trợ của hệ thống kính vi phẫu ZEISS KINEVO 900S tích hợp AI tại Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh

Với sự hỗ trợ của hệ thống kính vi phẫu ZEISS KINEVO 900S tích hợp AI, ê-kíp phẫu thuật có điều kiện quan sát rõ hơn các cấu trúc thần kinh và vùng tổn thương trong không gian hẹp của cột sống. Điều này hỗ trợ phẫu thuật viên thao tác chính xác, an toàn hơn trong suốt quá trình phẫu thuật.

Theo ThS-BSNT Hoàng Trần Công Tuấn, phẫu thuật cột sống là kỹ thuật đòi hỏi độ chính xác rất cao do xung quanh vùng tổn thương tập trung nhiều cấu trúc thần kinh quan trọng.

"Kính vi phẫu ZEISS KINEVO 900S giúp hình ảnh được phóng đại rõ nét, duy trì chất lượng quan sát ổn định ở nhiều vị trí trong trường mổ, đặc biệt tại những vùng sâu và hẹp. Nhờ đó, phẫu thuật viên thao tác chính xác hơn, hạn chế tổn thương các mô lành và nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh", bác sĩ Tuấn chia sẻ.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, tình trạng đau thắt lưng và chèn ép thần kinh cải thiện, khả năng vận động phục hồi tốt. Quá trình hậu phẫu diễn ra thuận lợi, người bệnh được hướng dẫn vận động sớm kết hợp vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Sau 2 ngày theo dõi và điều trị, bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện, tiếp tục tập luyện và tái khám theo hướng dẫn của bác sĩ.

BS Nguyễn Hữu Tùng - Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Phan Châu Trinh thăm hỏi, động viên và theo dõi tình trạng hồi phục của nữ bệnh nhân sau ca phẫu thuật thoát vị đĩa đệm

Thành công của ca phẫu thuật là kết quả của sự phối hợp giữa chuyên môn, kinh nghiệm của đội ngũ bác sĩ cùng việc ứng dụng các công nghệ hiện đại trong điều trị. Đây cũng là minh chứng cho định hướng phát triển kỹ thuật chuyên sâu của Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh, mang đến cho người dân khu vực miền Trung cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến ngay tại địa phương.