Ứng dụng kỹ thuật hiện đại cá thể hóa điều trị rối loạn hô hấp khi ngủ

Kết nối tri thức y khoa, mở rộng hướng tiếp cận điều trị bệnh hô hấp

Ngày 3.10.2026, gần 400 chuyên gia, bác sĩ, nhà khoa học trong nước và quốc tế cùng hội tụ tại Hội thảo "Xu hướng Y học chính xác trong thực hành lâm sàng Hô hấp chuyên sâu", do Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) phối hợp Hội Phổi Việt Nam tổ chức.

Gần 400 chuyên gia, bác sĩ, nhà khoa học trong nước và quốc tế tham dự hội thảo

Hội thảo là diễn đàn học thuật cập nhật những tiến bộ mới trong lĩnh vực hô hấp, đồng thời trao đổi về khả năng đưa các bằng chứng khoa học vào thực hành chẩn đoán và điều trị tại Việt Nam.

Sự hội tụ của các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực và cơ sở chuyên môn tạo điều kiện để Hội thảo tiếp cận vấn đề y học chính xác từ nhiều góc độ, kết nối giữa nền tảng khoa học, kinh nghiệm lâm sàng và những yêu cầu thực tế trong chẩn đoán, điều trị bệnh hô hấp.

Từ chẩn đoán chính xác đến cá thể hóa điều trị rối loạn hô hấp khi ngủ

Tham dự hội thảo, ThS-BSCKII-BSNT Phan Thị Hạnh - Phó trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đại học Phenikaa gây chú ý với báo cáo "Vai trò đa ký hô hấp, đa ký giấc ngủ, theo dõi CO2 qua da đối với các rối loạn hô hấp liên quan đến giấc ngủ".

Theo bác sĩ Hạnh, giấc ngủ là một quá trình phức tạp, thay đổi trong suốt đời sống con người, có vai trò quan trọng như điều hòa hệ miễn dịch, cải thiện khả năng nhận thức, sư tỉnh táo, các bệnh lý và tình trạng tâm thần khác. Bất kỳ gián đoạn nào của giấc ngủ đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần.

ThS-BSCKII-BSNT Phan Thị Hạnh trình bày báo cáo liên quan tới đa ký giấc ngủ

Báo cáo của bác sĩ Hạnh cho thấy, các rối loạn hô hấp khi ngủ (SDB), đặc biệt là hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ (OSA) và ngưng thở trung ương (CSA), đang trở thành gánh nặng y tế lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Tình trạng này không chỉ gây ra hiện tượng mệt mỏi, buồn ngủ ban ngày hay giảm khả năng tập trung, mà còn gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông, tai nạn lao động và suy giảm năng suất làm việc.

Đáng lo ngại hơn, ngưng thở khi ngủ có liên quan trực tiếp tới nhiều biến chứng nguy hiểm như tăng huyết áp, đột quỵ, bệnh mạch vành, suy tim, rung nhĩ và đái tháo đường tuýp 2…

Để kiểm soát hiệu quả những rủi ro này, việc thăm dò và chẩn đoán chính xác bằng kỹ thuật đa ký đóng vai trò tiên quyết. Trong đó, đo đa ký giấc ngủ (PSG) được khẳng định là tiêu chuẩn vàng giúp thu thập toàn diện các chỉ số sinh lý như điện não (EEG), điện tim (ECG), điện cơ (EMG), lưu lượng thở và độ bão hòa oxy.

Bên cạnh PSG thực hiện tại phòng lab, đa ký hô hấp với thiết bị từ 2 đến 7 kênh đo tại nhà đang trở thành giải pháp tầm soát phổ biến nhờ chi phí hợp lý, dễ tiếp cận, đặc biệt phù hợp cho những đối tượng có xác suất mắc bệnh từ trung bình đến cao.

Theo ThS-BSCKII-BSNT Phan Thị Hạnh, đo đa ký giấc ngủ (PSG) được khẳng định là tiêu chuẩn vàng giúp thu thập toàn diện các chỉ số sinh lý

Cũng theo bác sĩ Hạnh, một điểm nhấn quan trọng trong quản lý lâm sàng hiện nay là xu hướng phân tầng nguy cơ và cá thể hóa phác đồ điều trị. Việc khai thác thêm dữ liệu về chỉ số sụt giảm oxy (ODI), tải lượng thiếu oxy (T90), ngưỡng vi thức giấc và ngưng thở phụ thuộc tư thế giúp bác sĩ xây dựng giải pháp can thiệp tối ưu.

Bên cạnh đó, kỹ thuật theo dõi CO 2 qua da (PtCO2) nổi lên như một công cụ bổ trợ thiết yếu, giúp khắc phục tình trạng "trơ" hay độ trễ của chỉ số SpO2 đơn thuần. Đây được xem là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán hội chứng giảm thông khí phế nang khi ngủ, đồng thời hỗ trợ định chuẩn áp lực thở máy và phân biệt hội chứng ngưng thở tắc nghẽn đơn thuần với hội chứng béo phì giảm thông khí.

Việc kết hợp đa ký giấc ngủ, đa ký hô hấp và đo CO 2 qua da mang lại cái nhìn toàn diện, giúp nâng cao hiệu quả điều trị cho nhóm người bệnh béo phì, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) hoặc bệnh lý thần kinh cơ.

Là đơn vị đồng tổ chức hội thảo, PhenikaaMec hiện đang từng bước xây dựng mô hình Viện - Trường, gắn khám chữa bệnh với đào tạo và nghiên cứu, lấy người bệnh làm trung tâm. Những kết nối chuyên môn từ Hội thảo được kỳ vọng sẽ mở ra các hoạt động hợp tác và đào tạo về hô hấp trong thời gian tới.

Bệnh viện Đại học Phenikaa