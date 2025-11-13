Ứng dụng T-FLY: Giải pháp tối ưu chi phí logistics cho doanh nghiệp

Từ thực tế ấy, Công ty CP Dịch vụ Logistics Thành Thành Công (TTC Logistics) - thành viên của Tập đoàn TTC đã phát triển ứng dụng vận tải thông minh T-FLY, nền tảng kết nối trực tiếp chủ hàng và mạng lưới xe toàn quốc, góp phần giảm chi phí, tăng hiệu quả khai thác và hướng tới logistics xanh bền vững.

Thực trạng chi phí logistics - Gánh nặng của doanh nghiệp Việt

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với GDP 9 tháng đầu năm 2025 tăng trưởng ấn tượng đạt 7,85% so với cùng kỳ, chi phí logistics vẫn là một "điểm nghẽn" đáng lo ngại đối với khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Theo thống kê mới nhất, khoản chi này tại Việt Nam năm 2025 chiếm khoảng 16,5% GDP, trong khi mức trung bình thế giới chỉ ở mức 11,6%. So với các nước trong khu vực, con số này cũng cao hơn đáng kể so với Thái Lan (15%), Singapore (8,5%), Malaysia và Indonesia (13%).

Trong 6 tháng đầu năm 2025, ngành logistics ghi nhận mức tăng trưởng 10,8% và đóng góp khoảng 5,17% GDP. Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng đó là áp lực phí vận chuyển ngày càng lớn, khi cước vận tải container đã tăng tới 133,3% so với cùng kỳ năm trước.

Ngân sách này cao khiến giá thành sản phẩm Việt Nam tăng, làm giảm sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế và nội địa.

Bài toán "xe rỗng chiều về" - Lãng phí triệu đô của ngành vận tải

Một trong những nguyên nhân chính khiến chi phí logistics tăng cao chính là tình trạng xe chạy rỗng chiều về. Theo một số khảo sát, tỷ lệ xe tải quay đầu rỗng tại Việt Nam dao động từ 35% đến 50% tùy theo từng tuyến và thời điểm. Tại một số tuyến vận chuyển Bắc Nam, con số này thậm chí lên tới 70%.

Tình trạng xe rỗng vừa gây lãng phí về nhiên liệu, nhân công và thời gian, vừa làm tăng chi phí vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ thêm khoảng 30% so với giá trị thực. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ các phương thức vận tải chưa kết nối hài hòa với nhau và thông tin thị trường vẫn còn phân mảnh.

Các doanh nghiệp vận tải nhỏ lẻ, chủ xe và tài xế thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn hàng cho chuyến về. Trong khi đó, các chủ hàng cũng không dễ dàng tìm được phương tiện vận chuyển phù hợp với giá cả hợp lý và đúng thời điểm. Sự thiếu kết nối giữa hai bên đã tạo ra khoảng trống lớn, làm giảm hiệu suất khai thác phương tiện và tăng chi phí cho toàn bộ chuỗi cung ứng.

Trước thực trạng này, các doanh nghiệp logistics đang tìm kiếm giải pháp công nghệ để tối ưu hóa ngân sách và cải thiện hiệu suất hoạt động. Xu hướng chuyển đổi số đang ngày càng lan rộng trong ngành logistics Việt Nam với 68% doanh nghiệp vừa và lớn đã ứng dụng IoT trong quản lý kho và vận tải, 52% triển khai giải pháp Big Data và AI trong dự báo nhu cầu và tối ưu hóa tuyến đường. Đây chính là nền tảng để các ứng dụng kết nối chủ hàng và chủ xe ra đời, mang lại giá trị thiết thực cho toàn ngành.

T-FLY: Ứng dụng vận tải giải pháp cho bài toán logistics

Năm 2025, TTC Logistics - đơn vị thành viên của Tập đoàn TTC đã phát triển và cho ra mắt ứng dụng vận tải thông minh T-FLY với sứ mệnh "Đổi mới vận tải - Kết nối tương lai". Ứng dụng này được thiết kế với mục tiêu giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình vận chuyển, tiết giảm chi phí logistics và nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện.

Người dùng có thể tải ứng dụng T-FLY trên các nền tảng

Đối với chủ hàng, T-FLY sẽ giúp dễ dàng tìm kiếm và đặt xe phù hợp với nhu cầu vận chuyển ngay khi cần; đáp ứng đúng thời điểm với mức giá cạnh tranh nhờ tận dụng xe chiều về; theo dõi hành trình và trạng thái đơn hàng theo thời gian thực qua GPS; so sánh cước phí, đánh giá tài xế và quản lý công nợ minh bạch.

Đối với chủ xe và tài xế, ứng dụng sẽ là cơ hội gia tăng doanh thu nhờ có hàng chiều về, giảm tỷ lệ chạy rỗng; linh hoạt lựa chọn đơn hàng phù hợp với lộ trình và tải trọng của xe; giảm thời gian chờ đợi và tìm kiếm khách hàng; tăng thu nhập và hiệu suất khai thác phương tiện.

Đối với ngành logistics, sẽ giúp nâng cao hiệu suất sử dụng phương tiện, giảm phương tiện chạy rỗng; Góp phần giảm khí thải, phát triển logistics xanh và bền vững; Khai thác hiệu quả đội xe nhỏ lẻ, tạo sân chơi công bằng cho các chủ xe độc lập.

T-FLY không chỉ là một ứng dụng công nghệ đơn thuần, mà còn tối ưu vận hành vận chuyển, tiết kiệm ngân sách, nâng cao năng suất phương tiện và tạo giá trị bền vững cho ngành logistics. Với mong muốn trở thành người bạn đồng hành, đối tác tin cậy của khách hàng, TTC Logistics thông qua T-FLY sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt.