Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào việc học và luyện thi ngoại ngữ

Theo đó, nền tảng học và luyện thi thông minh PREP nổi bật với các khóa học ngoại ngữ toàn diện như IELTS, TOEIC, HSK và PrepTalk - tiếng Anh giao tiếp. Đây cũng là một trong những đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc học và luyện thi ngoại ngữ, PREP không chỉ nổi bật với các khóa học chất lượng mà còn ghi dấu ấn với nhiều hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng.

PREP chia sẻ về chủ đề ứng dụng AI vào việc giảng dạy ngoại ngữ

Ảnh: T.L



Ngoài ra, PREP cũng triển khai chủ đề "Always by your Sai" mang thông điệp động viên, nhấn mạnh rằng việc học từ sai lầm là một phần quan trọng trong hành trình chinh phục ngoại ngữ. Trong tiếng Anh, câu nói "Always by your Side" thể hiện sự đồng hành và hỗ trợ. PREP đã khéo léo chơi chữ với "Always by your Sai" để truyền tải rằng những sai lầm không phải là điều đáng sợ, mà là cơ hội để tiến bộ.

Thông qua thông điệp này, PREP khuyến khích người học chấp nhận sai lầm của mình như một bước tiến trong quá trình học tập. PREP cam kết sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ người học trong hành trình đầy thử thách nhưng cũng rất ý nghĩa này.

Được thành lập vào năm 2021, PREP đã nhanh chóng trở thành một cái tên nổi bật trong lĩnh vực EdTech, giúp hơn 500.000 học viên cải thiện kỹ năng ngoại ngữ. PREP đã nhận nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, trong đó có giải NextGen Tech 30 tại Singapore và được vinh danh là ứng dụng AI tiên phong trong giáo dục tại Edtech Asia 2023.