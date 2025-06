Ủng hộ bỏ quy định 'chỉ được lái xe 48 giờ 1 tuần'

Như Thanh Niên thông tin, Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến công tác công an, trong đó có luật Trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ. Theo quy định hiện hành, thời gian lái xe của tài xế ô tô kinh doanh vận tải không quá 10 giờ trong 1 ngày và không quá 48 giờ trong 1 tuần. Bộ Công an đề xuất giữ nguyên thời gian lái xe 1 ngày không quá 10 giờ, nhưng bỏ giới hạn "không được lái xe quá 48 giờ trong 1 tuần", thay vào đó thời gian lái xe trong 1 tuần sẽ thực hiện theo quy định của bộ luật Lao động.

Bộ Công an đề xuất bỏ quy định tài xế ô tô kinh doanh vận tải “chỉ được lái xe 48 giờ trong 1 tuần” Ảnh: Nhật Thịnh

Bộ Công an cho hay đề xuất trên được đưa ra dựa trên kiến nghị của các hiệp hội và doanh nghiệp (DN) kinh doanh vận tải. Các ý kiến này cho rằng việc quy định cứng thời gian lái xe trong 1 tuần như luật hiện hành là chưa phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải, bố trí lái xe của DN.

"Bỏ quy định này là hợp lý"

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên ủng hộ đề xuất bỏ quy định "chỉ được lái xe 48 giờ trong 1 tuần". "Hầu hết ngành nghề đều có làm thêm, nên giới hạn 48 giờ lái xe 1 tuần sẽ cản trở sự phát triển của ngành vận tải. Những quy định không phù hợp thì nên bỏ", BĐ Nguyễn Tùng ý kiến.

Cùng quan điểm, BĐ Ngọc Trường viết: "Nên bỏ ngay và luôn. Quy định này quá bất cập và không phù hợp với thực tế".

Còn BĐ Phong Nguyễn ý kiến: "Là tài xế xe tải đường dài, tôi rất phấn khởi trước đề xuất này. Nó giúp tôi tăng số giờ lái xe làm thêm, từ đó cải thiện thu nhập. Nếu quy định giới hạn 48 giờ lái xe mỗi tuần vẫn được giữ nguyên, thu nhập của tôi sẽ giảm sút đáng kể, và về lâu dài, ở góc nhìn rộng hơn, điều này còn có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân lực trong ngành vận tải".

"Bỏ quy định này là hợp lý. Lẽ ra, khi soạn thảo, cơ quan chức năng phải nghiên cứu thấu đáo và tham khảo ý kiến của các bên liên quan như DN vận tải và tài xế, để khi ban hành luật thực sự phù hợp với thực tiễn", BĐ Hoàng Kiên góp ý.

Tăng cường giám sát

Dù ủng hộ bỏ quy định này, BĐ Lê Phát cũng lo ngại nguy cơ tài xế làm việc quá sức có thể dẫn đến mệt mỏi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nếu công tác giám sát không được thực hiện chặt chẽ. "Để đảm bảo an toàn, nên theo dõi sát sao tài xế bằng thiết bị giám sát hành trình và camera trong cabin xe. Các thiết bị này sẽ giúp kiểm soát thời gian lái, tốc độ và phát hiện sớm các dấu hiệu mệt mỏi của người điều khiển phương tiện. Đồng thời, DN vận tải cần thiết lập quy định rõ ràng về thời gian nghỉ ngơi tối thiểu trong ngày và sau khi hoàn thành từng chặng đường. Ngoài ra, việc thường xuyên tổ chức huấn luyện về hậu quả của việc lái xe khi mệt mỏi, tầm quan trọng của giấc ngủ và chế độ dinh dưỡng là rất cần thiết cho tài xế", BĐ này góp ý thêm.

Tương tự, BĐ Duy Tân cho rằng: "Việc ủng hộ loại bỏ giới hạn chỉ được lái xe 48 giờ/tuần không đồng nghĩa với việc bỏ qua yếu tố an toàn. Điều cốt yếu là vẫn phải duy trì nghiêm ngặt các quy định an toàn giao thông thiết yếu, bao gồm không lái xe liên tục quá 4 giờ và không quá 10 giờ trong một ngày. Đồng thời, cần tăng cường giám sát chặt chẽ thông qua dữ liệu từ camera giám sát hành trình trên xe nhằm đảm bảo tài xế không làm việc quá sức và luôn tuân thủ các quy định về thời gian nghỉ ngơi, cũng như các quy định về an toàn giao thông".

"Nên xử lý mạnh tay những tài xế và DN vi phạm quy định về thời gian lái xe và nghỉ ngơi. Nên triển khai các công nghệ cảnh báo mệt mỏi, ví dụ nhận diện khuôn mặt phát hiện buồn ngủ, cho tài xế. DN vận tải phải chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn và sức khỏe cho tài xế, bao gồm sắp xếp lịch trình khoa học và ngăn chặn tình trạng làm việc quá sức", BĐ Ngọc Khánh góp ý.

* Bỏ là chuẩn không cần chỉnh cho phù hợp với đời sống xã hội đang diễn ra hằng ngày. B.Đ.M * Bãi bỏ quy định không được phép lái xe quá 48 giờ mỗi tuần là đúng đắn, những gì không phù hợp với thực tế, quyền lợi của người dân thì mạnh dạn loại bỏ. Bình Khôi