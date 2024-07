Ủng hộ bỏ quy định nộp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Như Thanh Niên đã thông tin, Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực. Dự thảo này do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo.



Một trong những nội dung được Bộ Tư pháp đề xuất là bãi bỏ quy định về việc nộp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi làm thủ tục đăng ký kết hôn hoặc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài. Thay vào đó, cơ quan làm thủ tục đăng ký kết hôn sẽ thực hiện tra cứu thông tin về tình trạng hôn nhân của các bên yêu cầu đăng ký kết hôn từ cơ sở dữ liệu hộ tịch và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ Tư pháp cho hay chính sách trên nhằm triển khai Nghị quyết số 58/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tư pháp. Theo Bộ, việc bỏ quy định nộp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi làm thủ tục đăng ký kết hôn chỉ là thay đổi phương thức chứng minh điều kiện kết hôn. Thay vì để người dân phải nộp giấy này, cơ quan, đơn vị sẽ tra cứu thông tin trên cơ sở dữ liệu điện tử.

Nhiêu khê chuyện xin giấy xác nhận độc thân

Nói về chuyện đi làm giấy đăng ký kết hôn, nhiều bạn đọc (BĐ) kể lại những tình huống bi hài từng gặp phải. BĐ Nam Anh Trần cho hay: "Mình đi làm xa nhà ở B.D. Lâu ngày về xin cái giấy chứng nhận độc thân để làm giấy kết hôn. Ông thôn trưởng năm đó cho chờ cả tuần không xác nhận tại địa phương với lý do "Mày đi đâu có vợ rồi thì ai mà biết". Công an thôn cũng thương, bảo "Thôi, cố gắng nói ngọt chút". Cả chục lần "nói ngọt", cuối cùng ông xác nhận: "Trần Nam Anh lấy vợ ở đâu không biết, còn tại địa phương chưa có vợ". Sau này cứ nhắc đến kết hôn là mình lại nhớ ông thôn trưởng này, một kỷ niệm khó quên!".

Đối với BĐ Thanh Tam thì còn "khó quên hơn". BĐ này kể: "Tôi và vợ làm chung cơ quan. Đi đăng ký kết hôn, UBND phường đưa mẫu đăng ký, làm xong, cơ quan xác nhận "anh X và chị Y kết hôn lần đầu", ký tên đóng dấu đỏ chót. Mang ra phường, cô văn thư nói viết vậy chưa đúng, phải là "anh X và chị Y kết hôn lần đầu là đúng sự thật"! Thánh ơi, chẳng lẽ ai lại đi xác nhận một chuyện sai sự thật ?! Cũng may là giấy còn chỗ trống nên chị trưởng phòng hành chính của cơ quan viết thêm vào cụm từ "là đúng sự thật". Do bận việc nên hơn tháng sau tôi mới ra lại UBND phường. Cô văn thư xem qua nói "đăng ký kết hôn... có mẫu mới rồi!" nên cho mẫu mới đem về làm lại! Vợ chồng tôi thấy cũng mệt mỏi quá, với lại cũng không có kế hoạch ly dị, chia của gì nên thôi, bỏ qua việc đăng ký kết hôn. Đến khi sinh con, đi làm giấy khai sinh, gặp cô văn thư cũ, cô hỏi: "Giấy đăng ký kết hôn đâu ?".

Di chuyển nhiều nơi, xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân rất khó

BĐ Thuong Nguyen nêu một trường hợp khó: "Khi dữ liệu của công dân đầy đủ trên cơ sở dữ liệu quốc gia thì việc xác nhận tình trạng hôn nhân với công dân trong nước chỉ làm tăng thêm thủ tục hành chính và phiền hà. Đối với những người cư trú một nơi cố định không sao nhưng với những người cư trú nhiều nơi nhất là công an và bộ đội thì việc xin được giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khó khăn vô cùng. Đi bộ đội, công an nhưng khi đi xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở chính quyền địa phương cứ cảm thấy như mình thế nào vậy. Rất mong Bộ Tư pháp có quy định cụ thể về xác nhận nhân thân đối với bộ đội, công an đang công tác vì di chuyển rất nhiều nơi công tác khác nhau mà đơn vị công tác không phải nơi cư trú nên rất khó xin được giấy xác nhận tình trạng hôn nhân".

Nói về đề xuất mới của Bộ Tư pháp, BĐ HG9g nhận xét: "Tuyệt vời! Giảm tải các thủ tục rườm rà không cần thiết, bởi vì tra trên dữ liệu cơ sở quốc gia là đã ra tình trạng hôn nhân rồi, bỏ là đúng!". BĐ Hoang Nguyen Dinh cũng cho rằng: "Đã là dịch vụ công thì phải làm hết chứ. Các cơ quan gửi công văn, hoặc liên lạc với nhau để xác nhận thông tin là đủ".