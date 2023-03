Ủng hộ đề xuất giữ tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên mầm non là 55 tuổi

Như Thanh Niên đã thông tin, Bộ GD-ĐT cho biết đang phối hợp với các bộ ngành liên quan đề xuất quy định về tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non (GVMN) giữ như trước là 55 tuổi để phù hợp với đặc thù lao động của giáo viên (GV) bậc học này.

Bộ GD-ĐT đề xuất giữ tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non là 55 tuổi như trước để phù hợp với đặc thù của bậc học này

B.T

Tại cuộc hội thảo về kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục mầm non do Bộ GD-ĐT tổ chức, ông Phạm Tuấn Anh, Phó cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT), cho biết hiện nay, toàn quốc thiếu 106.945 GV, trong đó, riêng bậc mầm non thiếu tới 44.068 GV. Đáng chú ý, ông Tuấn Anh cho rằng hiện nay quy định về tuổi nghỉ hưu của GVMN là 60 tuổi là không phù hợp với đặc thù lao động của nhà giáo cấp học mầm non. Do đó, Bộ GD-ĐT phối hợp với bộ, ngành liên quan đề xuất cho phép giữ tuổi nghỉ hưu với GVMN là 55 tuổi.

Mới đây, trong báo cáo gửi đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội cũng đề nghị xem xét giữ tuổi nghỉ hưu của GV từ mầm non đến THCS như trước.

Cụ thể, đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội đề nghị Chính phủ xem xét trình Quốc hội sửa đổi bộ luật Lao động theo hướng giữ nguyên độ tuổi nghỉ hưu đối với GVMN, tiểu học, THCS như trước đây (nam nghỉ hưu tuổi 60, nữ nghỉ hưu tuổi 55) do sự phù hợp của học sinh (HS) các cấp học này với GV lớn tuổi là không cao.

"Nếu theo lộ trình quy định, đến năm 2028 độ tuổi nghỉ hưu của nam là 62 và đến năm 2035 độ tuổi nghỉ hưu của nữ là 60. Với đặc thù tính chất công việc và tâm lý lứa tuổi HS thì độ tuổi nghỉ hưu như vậy không phù hợp, đặc biệt là đối với GVMN", báo cáo nêu.

55 tuổi lên… bà ngoại rồi, múa hát gì được?

"55 tuổi, nói thật, nhiều GVMN đã lên chức bà nội, bà ngoại rồi. Ở độ tuổi này thì nhảy múa, ca hát gì được nữa? Ở độ tuổi này, khả năng thích nghi với cái mới, linh hoạt với những thay đổi cũng giảm nhiều. Hơn nữa, nhiều phụ huynh thấy GVMN lớn tuổi cũng ngại ngần, họ thích cho con học các GVMN trẻ hơn", bạn đọc (BĐ) Mai Ngọc bày tỏ.

Cùng ý kiến, BĐ Lan Anh, cũng là một GVMN, đề nghị: "Nên xem xét lại tuổi nghỉ hưu của GVMN. Tôi 50 tuổi, khi đến lớp, trẻ toàn gọi là bà, không gọi cô giáo, chưa kể mình thấy không còn đủ sức khỏe và tính nhanh nhẹn để chăm sóc các cháu". BĐ wti200816 nhận xét: "Đề nghị giảm tuổi nghỉ hưu là đúng và hợp lòng dân. Tôi đi dạy, năm nay 50 tuổi, sức khỏe suy yếu, bệnh tật rồi. Nhiều người cũng vậy, bắt đầu đau xương khớp". BĐ Ho Xuan Tai bày tỏ: "Đề xuất trên rất hợp lý. GV nhiều tuổi không đủ sức khỏe, sự tận tâm cống hiến, sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục". Còn BĐ Tuan Do thì "hoàn toàn nhất trí với đề xuất".

Trong khi đó, BĐ Tú Thanh thẳng thắn: "60 tuổi, còn sức đâu mà quản "thứ ba học trò". BĐ tr***@gmail.com cũng cho rằng: "Cần nhận thức rằng GVMN là công việc đặc thù, không phù hợp với lao động trên 55 tuổi... Giống như nghề múa, có ai tuyển diễn viên múa trên 55 tuổi đâu?".

Nói về cấp THCS, BĐ Phongansong, cũng là GV, cho biết: "Tôi đã nghỉ hưu 1 năm, từng có nhiều năm trong ngành giáo dục. Thú thật, đa số GV muốn nghỉ hưu sớm hơn vì sức khỏe, áp lực công việc. Nhưng cơ bản là tâm lý độ tuổi cao không phù hợp với các HS tuổi THCS. Tôi thấy đề nghị của Hà Nội như vậy là rất hợp lý".

Tạo cơ hội cho người trẻ năng động

"Ngoài các lý do mà nhiều BĐ đã nêu lên, rất xác đáng, tôi có thêm một ý: Cần tạo thêm cơ hội cho các GV trẻ năng động. GVMN nghỉ hưu tuổi 55 thay vì 60, sẽ có thêm nhiều cơ hội cho các GV trẻ. Lớp trẻ này được học hành với chương trình mới hơn, kiến thức và phương pháp cũng hiện đại hơn, nếu yêu nghề và được tạo cơ hội làm việc, các em sẽ cống hiến được nhiều hơn. Cái thiếu của họ là kinh nghiệm, nhưng nếu không tạo cơ hội việc làm thì làm sao có kinh nghiệm?", BĐ Kieu Nhi đề xuất.

Trong khi đó, theo BĐ Huy Nguyen Quoc, "nên linh hoạt tuổi nghỉ hưu đối với GV từ mầm non đến THCS. Nam nghỉ hưu dao động từ 58 - 62 tuổi, nữ nghỉ hưu dao động từ 55 - 60 tuổi. Như vậy trong khung tuổi này, theo sức khỏe, tâm huyết và cả khả năng đáp ứng xu thế đổi mới, GV sẽ quyết định nghỉ hưu trong thời gian thích hợp nhất. Nên để GV tự lựa chọn. Chứ GVMN mà 60 tuổi mới nghỉ hưu thấy có gì đó không ổn".

* Tôi là GV, rất đồng ý với đề xuất trên: Nên giữ độ tuổi nghỉ hưu như trước đây là phù hợp, vì GV ngoài 60 tuổi thì việc dạy dỗ có phần bị hạn chế. Nguyễn Đình Tưởng * Tuổi nghỉ hưu như cũ là phù hợp vì trẻ không thích học GV già đâu. Công việc của GV tôi thấy vất vả lắm nhất là GVMN và tiểu học, bởi các HS ở tuổi này rất hiếu động. Binh6175 * Nữ giới có tuổi thọ trung bình cao hơn nam giới thì sao lại có tuổi nghỉ hưu sớm hơn? Nên tuổi nghỉ hưu của nam giới phải thấp hơn hoặc cùng lắm là ngang bằng thì mới hợp lý? Trần Minh