Ủng hộ hợp tác quân đội Việt Nam - Campuchia thực chất, hiệu quả

Ngày 13.11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp đại tướng Tea Seiha, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, đang thăm, làm việc tại Việt Nam. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng tiếp đại tướng Tea Seiha.

Tiếp đại tướng Tea Seiha, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng, quân đội hai nước cũng như thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Campuchia.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp đại tướng Tea Seiha, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia TTXVN

Đại tướng Tea Seiha thông báo với Chủ tịch nước về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Hai bên đã trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương; đồng thời nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Việt Nam là đối tác rất quan trọng của Bộ Quốc phòng Campuchia…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao kết quả hội đàm rất thành công giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước; đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn khuyến khích, ủng hộ, tạo điều kiện để hợp tác giữa hai quân đội, hai Bộ Quốc phòng Việt Nam - Campuchia ngày càng thực chất, hiệu quả.

Chủ tịch nước mong muốn hai Bộ Quốc phòng tăng cường phối hợp chia sẻ thông tin quốc phòng, chia sẻ về các vấn đề khu vực, quốc tế để hợp tác ngày càng tốt hơn. Hai bên tiếp tục phối hợp để quản lý tốt biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước; thúc đẩy đàm phán phân giới cắm mốc đường biên giới còn lại…

* Tiếp đại tướng Tea Seiha, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên hàng đầu cho việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia; ủng hộ một Campuchia hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng, vai trò, vị thế ngày càng được khẳng định ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đại tướng Tea Seiha, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia TTXVN

Thủ tướng mong phía Campuchia phối hợp với Việt Nam tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; tăng cường kết nối hai nền kinh tế; đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cộng đồng người Việt và doanh nghiệp Việt Nam ở Campuchia, trong đó có địa vị pháp lý của người Khmer gốc Việt Nam tại Campuchia; đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp phát triển chung của hai nước.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất và mong muốn quân đội hai nước tăng cường trao đổi, chia sẻ về những vấn đề chiến lược tác động đến quốc phòng, an ninh của mỗi nước; đóng góp tích cực vào xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển…

Trước đó, sáng cùng ngày, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã chủ trì lễ đón chính thức đại tướng Tea Seiha và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Campuchia. Sau lễ đón, hai đại tướng đã đồng chủ trì hội đàm giữa hai đoàn.

Tại hội đàm, hai bên đánh giá quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam - Campuchia đạt nhiều kết quả tích cực như hợp tác quản lý biên giới được lực lượng chức năng hai bên triển khai hiệu quả, góp phần ngăn chặn tình trạng di cư tự do, vượt biên trái phép, tội phạm xuyên biên giới, giữ vững an ninh trật tự, an toàn khu vực biên giới...

Trong thời gian tới, hai bên thống nhất tăng cường công tác phối hợp, tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị định thư giai đoạn 2019 - 2024 và kế hoạch hợp tác hằng năm, đưa hợp tác quốc phòng phát triển lên tầm cao mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển tốt đẹp của quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia.

Bên cạnh đó, các bên phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần đầu tiên giữa Việt Nam - Campuchia - Lào và cuộc gặp thường niên giữa 3 bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào tháng 12 tới.