Ưng Hoàng Phúc: Bác sĩ từng khuyên tôi bỏ ca hát, tìm nghề khác kiếm sống

Từng “làm mưa làm gió” một thời, cặp đôi Ưng Hoàng Phúc - Thu Thủy được công chúng yêu mến với nhiều bản hit đình đám. Dù xuất phát điểm từ nhóm nhạc, nhưng cả hai nhanh chóng có chỗ đứng vững chắc sau khi tách ra solo. Đặc biệt, màn kết hợp trong ca khúc Mỗi người một nơi đã giúp cả hai vụt sáng, trở thành những tên tuổi đắt show trong làng nhạc vào đầu những năm 2000.

Sự thành công của họ khiến nhiều fan thích thú, thậm chí “ghép đôi” cả hai mỗi lần xuất hiện. Tuy nhiên, Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy đã sớm lên tiếng giải thích, khẳng định mối quan hệ của họ chỉ là đồng nghiệp chứ không yêu đương như lời đồn.

Một trong những dấu mốc quan trọng khiến Ưng Hoàng Phúc suy sụp chính là phải dừng sự nghiệp khi đang ở đỉnh cao. Thời điểm còn ở nhóm 1080, vì tập luyện quá sức nên anh đã gặp chấn thương. Tuy nhiên, do không điều trị dứt điểm nên hậu quả về sau trở nên nghiêm trọng.

Ưng Hoàng Phúc kể: “Lúc tập aerobic, nhào lộn thì té xuống sàn. Khi về, cứ nghĩ bị đau là do trật khớp. Nhưng đến 1 tháng sau, dây thần kinh bị chèn ép nặng quá, tôi đau chịu không nổi. Lúc đó, tôi đi mổ 1 lần. Sau đó thì về ra album và trở nên nổi tiếng. Nhưng 5 năm sau, tôi tái chấn thương khi đang ở đỉnh cao”.





“Suốt 15 năm, từ 2001-2015, tôi trải qua 4 ca phẫu thuật nhưng vẫn bị tái lại do đi hát nhiều. Bác sĩ kêu tôi đừng vận động mạnh, bỏ sự nghiệp đi nhưng do quá đam mê âm nhạc nên tôi không thể từ bỏ, đi kiếm nghề khác sống được. Đến cuối năm 2015, tôi may mắn tìm được phương pháp chữa hết căn bệnh thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống đến bây giờ”, anh nghẹn ngào nói.

Ưng Hoàng Phúc cũng cho biết thêm thời điểm này anh “lực bất tòng tâm”, suy sụp hoàn toàn khi phải từ bỏ danh vọng. Tuy nhiên, nhờ người mẫu Kim Cương, nam ca sĩ dần vượt qua được nỗi buồn và tái xuất sân khấu. Anh bộc bạch: “Bà xã là người luôn đồng hành, chia sẻ và cho tôi động lực tạo dựng lại sự nghiệp”.

Tại chương trình, Thu Thủy cũng bật khóc, cho biết nhờ vợ chồng Ưng Hoàng Phúc mà bản thân vượt qua khoảng thời gian khó khăn khi làm mẹ đơn thân. Cô xúc động kể: “Lúc anh Phúc khó khăn thì tôi không có duyên để cùng chia sẻ. Nhưng lúc tôi khó khăn thì vợ chồng anh Phúc giúp đỡ rất nhiều… Thời điểm đó tôi không biết quản lý cảm xúc của mình, chỉ có một mình nuôi em bé. Tôi biết ơn vợ chồng anh Phúc rất nhiều vì giúp đỡ, cho tôi nhiều lời khuyên khiến cuộc sống tôi thay đổi hoàn toàn. Sau đó, tôi gặp được chồng mình hiện tại và có cuộc sống ổn hơn trước rất nhiều”.