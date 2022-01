'Bản sao' Ưng Hoàng Phúc tiết lộ hôn nhân với bà xã xinh đẹp hơn 6 tuổi

Chương trình Vợ chồng son tập 436 lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Tuấn Khương (29 tuổi) và bà xã Yến Oanh (35 tuổi). Tuấn Khương được biết đến là quán quân chương trình Ca sĩ giấu mặt 2016 với màn giả giọng ca sĩ Ưng Hoàng Phúc.

Tiết lộ về cơ duyên gặp nhau, Tuấn Khương cho biết cả hai biết nhau qua Facebook. Sau đó, anh chủ động nhắn tin nhưng bà xã không trả lời. Đến 6 tháng sau, anh nhắn tin lần nữa thì Yến Oanh mới hồi đáp và từ đó cả hai bắt đầu tìm hiểu. Giải thích về lý do bị thu hút bởi cô gái hơn 6 tuổi, Tuấn Khương bày tỏ: "Vợ tôi có nụ cười rất tỏa nắng, là người rất thông minh, có đầu óc kinh doanh và có nền tảng sự nghiệp tốt. Cô ấy cũng là người rất nhân hậu. Tôi thấy đây là người phụ nữ mà mình không cần đi tìm nữa".

Trong khi đó, Yến Oanh lại cho rằng nam ca sĩ quá trẻ so với mình nên nghĩ rằng anh chỉ nhắn tin cho vui và không có cảm giác an toàn. Đó cũng là lý do cô đã "làm lơ" suốt 6 tháng không trả lời tin nhắn của Tuấn Khương. Tuy nhiên, chỉ sau 2 tháng hẹn hò, Yến Oanh đã có thai và từ đó mối tình bước sang một trang mới. Cô tâm sự: "Trước đó tôi chỉ nghĩ quen cho vui thôi chứ không có ý định tiến xa. Nhưng chỉ 2 tháng thì tôi lại có bầu, đó là điều bất ngờ với tôi. Bởi bác sĩ từng nói rằng tôi khó có con. Thậm chí bác sĩ còn khuyên tôi phải đi đông trứng". Hiện tại, cặp vợ chồng đang hạnh phúc với cô con gái được 1,5 tuổi.





Vì thời gian tìm hiểu quá ngắn nên khi "về chung một nhà", Tuấn Khương và Yến Oanh không tránh khỏi những mâu thuẫn, cãi vả. Quán quân Ca sĩ giấu mặt 2016 kể: "Hai đứa đều rất nóng tính, cãi nhau nhiều lắm. Đỉnh điểm nhất là lần vợ tôi xé tờ giấy chứng nhận kết hôn trước mặt tôi luôn. Mà nguyên nhân cũng chỉ là tranh luận, cãi vả chuyện vụn vặt thôi. Nhưng cũng may lần đó chỉ xé ở mé thôi nên sau đó mẹ tôi đi dán lại rồi ép nhựa luôn". Nghe chia sẻ của nam khách mời, Hồng Vân bật cười và tiết lộ: "Như tôi là đi ép ngay từ đầu luôn, hai tờ là ép hết hai tờ cho chắc".

Cũng trong chương trình, cặp vợ chồng liên tục "bóc phốt" đối phương với hai MC Hồng Vân và Quốc Thuận. Yến Oanh tố chồng nóng tính, cũng rất chịu khó "luyện thanh" với vợ. Đã vậy, anh có thường xuyên hỏi han khiến cô đôi lúc rất bực. Bên cạnh đó, dù là người hoạt động nghệ thuật song "bản sao" Ưng Hoàng Phúc lại khá xuề xòa khi ở nhà, đến mức cô phải năn nỉ chồng đi mua đồ và chăm chút cho anh. Khi nói về mong muốn chồng thay đổi, bà xã Tuấn Khương cũng bày tỏ chỉ mong anh bớt nóng tính, còn lại cô khẳng định: "Anh rất thương và quan tâm con. Trong thời gian tôi sinh con, anh là người chăm con từ A tới Z luôn".

Tới lượt mình, Tuấn Khương than phiền vợ có tính càm ràm và kèm cặp quá mức. Bên cạnh đó, Yến Oanh lại thường xuyên chê chồng khiến anh đôi lúc cảm thấy bị tự ái. Nam ca sĩ tâm sự: "Chúng tôi đi chung với nhau suốt ngày, chỉ cần không vừa ý vợ là cô ấy sẽ phàn nàn liên tục. Có thể mới sáng sớm ngủ dậy là cổ đã phàn nàn rồi, cổ chê hoài mình sẽ thấy mệt. Nhiều lúc cô ấy chê nhiều quá khiến tôi bị tự ái, tủi thân. Bởi vợ tôi kinh doanh rất giỏi, tôi lại chưa có thành tựu gì đặc sắc". Song anh cũng thừa nhận, nhờ sự "kèm cặp" và những lời chê của vợ mà anh đã cố gắng phát triển bản thân, có nhiều thay đổi trong sự nghiệp lẫn cuộc sống gia đình.