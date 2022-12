Ứng phó của ngành y tế trong năm 2023

Theo đó, ngành y tế triển khai đồng bộ 3 nhóm mục tiêu giai đoạn 2023 - 2025 và những năm tiếp theo: Nâng cao năng lực y tế cơ sở; nâng cao năng lực BV quận, huyện và BV tuyến TP; phát triển và nâng cao năng lực hệ thống cấp cứu ngoại viện. Có 5 đề án lớn và 10 nhóm hoạt động trọng tâm của ngành y tế sẽ triển khai năm 2023.

Mặt khác, trong năm 2023, dự báo tình hình dịch bệnh truyền nhiễm và các loại dịch bệnh mới nổi vẫn còn là thách thức lớn đối với ngành y tế.

Các biến thể mới của SARS-CoV-2 liên tục xuất hiện trên thế giới, diễn tiến dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp khó dự đoán, đòi hỏi TP không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.





Bên cạnh đó, các bệnh không lây, đặc biệt là các bệnh mắc phải do hành vi, lối sống không lành mạnh sẽ tiếp tục là gánh nặng đối với sức khỏe của người dân TP, người dân mắc các bệnh này cần phải được phát hiện sớm, được điều trị và quản lý tốt. Một hoạt động giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân TP và góp phần giảm tỷ lệ tử vong chung đó là triển khai “Gói can thiệp thiết yếu đối với các bệnh không lây nhiễm của Tổ chức Y tế thế giới” (gọi tắt WHO PEN).

Ngoài ra, công tác phát hiện và chăm sóc người mắc bệnh tâm thần, nhất là bệnh trầm cảm đang có khuynh hướng gia tăng tỷ lệ mắc sau đại dịch Covid-19 cũng là một hoạt động ưu tiên đẩy mạnh triển khai trong năm 2023…