Ứng phó với những sự cố bất ngờ trên đường du lịch hè

Bật chống nhìn trộm để giữ sự riêng tư

Quá trình di chuyển và khám phá những điểm đến mới đặt tín đồ du lịch vào tình huống phải thường xuyên thao tác với thông tin nhạy cảm giữa nơi công cộng. Từ việc kiểm tra thông tin vé tại sân bay, mở đặt phòng khách sạn tại quầy lễ tân đến xem lịch trình trên tàu điện, dùng app ngân hàng để thanh toán ở quán cà phê, xử lý email công việc trong phòng chờ… tất cả đều tiềm ẩn nguy cơ bị rò rỉ thông tin do người lạ vô tình hoặc cố ý nhìn vào màn hình điện thoại của bạn.

Bật chống nhìn trộm chủ động trên Galaxy S26 Ultra là cách để giữ sự riêng tư và bảo mật thông tin khi du lịch

Để tránh bị lộ thông tin nhạy cảm hoặc đơn giản là cần sự riêng tư khi nhắn tin, chỉnh sửa ảnh thì việc chủ động bảo vệ màn hình là rất cần thiết. Công nghệ Privacy Display (Chống nhìn trộm chủ động) trên Galaxy S26 Ultra chính là giải pháp tiện lợi, hữu ích trong tình huống này. Khi bật tính năng này, máy sẽ làm mờ các điểm ảnh phát sáng rộng và sử dụng các điểm ảnh tập trung để dẫn ánh sáng thẳng về phía trước, từ đó hạn chế tầm nhìn của người xung quanh từ bốn phía của điện thoại. Bạn có thể chủ động bật/tắt tính năng này cho toàn bộ màn hình hoặc một vài ứng dụng nhất định một cách dễ dàng. Với Galaxy S26 Ultra trong tay, việc thao tác với điện thoại trong suốt chuyến du lịch hè sẽ trở nên riêng tư, thoải mái và an toàn hơn rất nhiều.

Chọn camera khẩu độ lớn để thu sáng tối đa

Cuộc sống về đêm là một phần vô cùng đặc sắc trong các chuyến du lịch. Bạn sẽ không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc hoàng hôn trên biển, những đêm hè đầy sao hay hành trình khám phá ẩm thực khi phố lên đèn… trong album ảnh của mình. Tuy nhiên, chất lượng hình ảnh trong điều kiện thiếu sáng phụ thuộc rất nhiều vào camera của điện thoại. Nếu không có các ống kính chất lượng, hàng loạt điểm yếu "chí mạng" như mờ nhòe, nhiễu hạt, bệt màu chắc chắn sẽ xuất hiện, đặc biệt là khi quay video.

Camera Nightography trên Galaxy S26 Ultra giúp tín đồ du lịch khi lại khoảnh khắc xê dịch sắc nét, sạch nhiễu tối đa trong mọi điều kiện ánh sáng

Với các tín đồ nhiếp ảnh di động, việc bổ sung Galaxy S26 Ultra vào hành trang du lịch hè là gợi ý không thể bỏ qua. Với khẩu độ lớn nhất từng có trên các dòng Galaxy Ultra, Galaxy S26 Ultra có khả năng thu sáng vượt trội, mang đến những thước phim sáng hơn 47% so với thế hệ trước. Đây là bí quyết hoàn hảo cho những video đầy cảm xúc trên YouTube, TikTok, sạch nhiễu tối đa và trong trẻo đến bất ngờ ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Camera mắt thần bóng đêm trên Galaxy S26 Ultra sẽ tôn vinh thần thái cuốn hút của chủ thể, tái tạo màu sắc sống động để mọi khoảnh khắc trong chuyến đi đều trở nên đáng nhớ.

Thêm bảo hành mở rộng để dự phòng sự cố rơi vỡ

Vô tình làm hỏng thiết bị khi du lịch là tình huống không mong muốn song lại thường xuyên xảy ra. Chỉ cần một chút bất cẩn khi quay chụp trên những địa hình gồ ghề cũng đủ khiến bạn gánh thêm kha khá chi phí sửa chữa sau chuyến đi. Đây là lý do bạn nên lựa chọn gói bảo hành mở rộng để tối ưu quyền lợi bảo vệ máy trong những sự cố không mong muốn, nhất là với những dòng điện thoại cao cấp.

Dịch vụ bảo hành mở rộng Samsung Care+ giúp người dùng chủ động hơn khi không may gặp sự cố với máy trên đường du lịch

Nếu đang sở hữu Galaxy S26 Ultra thì gói bảo hành mở rộng Samsung Care+ sẽ là lựa chọn tối ưu chi phí, nhẹ ví về sau cho người dùng. Dịch vụ này giúp bảo vệ lên tới 2 lần giá trị thiết bị khi nứt vỡ, rơi hoặc đổ nước; thay mới khi thiết bị hư hại trên 85%; tổng giá trị sửa chữa lên đến 3 lần giá bán lẻ của thiết bị; nhận dịch vụ chăm sóc máy từ chuyên gia Samsung; đặc quyền ưu tiên phục vụ mà không phải chờ đợi… Đặc biệt, Samsung Care+ cung cấp phạm vi bảo hiểm toàn diện cả trong và ngoài nước, thông qua hệ thống các trung tâm dịch vụ được Samsung ủy quyền tại các thành phố lớn trên toàn cầu. Điều giúp người dùng chủ động hơn khi không may gặp sự cố về máy trong quá trình du lịch.

Luôn sẵn sàng cho những tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong quá trình du lịch là bí quyết để chuyến đi thành công và trọn vẹn. Đừng quên lựa chọn những thiết bị di động chất lượng tốt, bảo mật thông tin và dễ dàng tiếp cận dịch vụ chăm sóc tại bất cứ đâu như Galaxy S26 Ultra để luôn nắm quyền chủ động trong hành trình khám phá thế giới sắp tới.