Ung thư giáp tái phát sau 2 lần mổ, hạch bám chặt dây thần kinh thanh quản

Khối hạch tái phát bám chặt dây thần kinh thanh quản quặt ngược

Qua khai thác bệnh sử, năm 2006, người bệnh được chẩn đoán ung thư tuyến giáp và phẫu thuật tại một cơ sở y tế khác. Sau mổ, người bệnh bị tổn thương dây thần kinh thanh quản quặt ngược bên phải, khiến dây thanh bên phải liệt và khàn tiếng kéo dài.

Sau 4 lần điều trị iốt phóng xạ, hạch cổ vẫn tái phát. Người bệnh tiếp tục phẫu thuật năm 2024 tại cơ sở y tế địa phương, song do chỉ còn dây thần kinh thanh quản quặt ngược bên trái hoạt động, bác sĩ phải hạn chế tác động tới vùng tới vùng cổ trái nhằm bảo tồn chức năng đường thở.

Đến đầu năm 2026, bệnh nhân tái khám tiếp tục ghi nhận khối hạch tại hố giáp trái phát triển nhanh, kích thước hơn 3 cm được xác định là hạch di căn tái phát, quá lo lắng, cô T. quyết định đến BVĐK Hồng Ngọc thăm khám chuyên sâu.

Khối hạch tái phát hơn 3 cm tại hố giáp trái

Qua thăm khám và đánh giá hình ảnh chụp CT, ThS-BSNT Nguyễn Xuân Quang - Trưởng khoa Tai Mũi Họng và PT Đầu cổ, BVĐK Hồng Ngọc nhận định đây là trường hợp có nguy cơ rất cao khi khối hạch tái phát nằm sát dây thần kinh thanh quản quặt ngược bên trái là dây thần kinh duy nhất còn đảm nhiệm chức năng đóng mở thanh quản của người bệnh.

Trường hợp này đặt ê kíp điều trị trước một thách thức lớn. Nếu không được can thiệp kịp thời, khối hạch sẽ tiếp tục phát triển, xâm lấn sâu hơn vào vùng dây thần kinh và khí quản. Khi đó, cơ hội bảo tồn chức năng dây thần kinh thanh quản sẽ giảm, đồng thời người bệnh có nguy cơ phải mở khí quản, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống.

Cũng theo bác sĩ Quang, lựa chọn phẫu thuật cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do khối hạch nằm sát các cấu trúc quan trọng, cần thực hiện từng thao tác với độ chính xác cao. Chỉ một tổn thương rất nhỏ tại dây thần kinh thanh quản bên trái cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, người bệnh có thể bị mất tiếng, phải thở qua lỗ mở khí quản kéo dài, thậm chí là ảnh hưởng tới tính mạng.

Tỉ mỉ từng milimet bóc tách khối hạch xâm lấn, bảo tồn dây thần kinh thanh quản

Theo ThS-BSNT Nguyễn Xuân Quang, đây là một trong những ca mổ khó do vùng cổ đã trải qua hai lần phẫu thuật trước, bị biến đổi, hình thành nhiều mô xơ dính khiến các mốc giải phẫu không còn rõ ràng.Trong khi đó, khối hạch tái phát đã hoại tử một phần, bám sát khí quản và xâm lấn vào vỏ dây thần kinh thanh quản quặt ngược. Điều này khiến việc bóc tách tiềm ẩn nguy cơ làm tổn thương dây thần kinh duy nhất còn hoạt động.

ThS-BSNT Nguyễn Xuân Quang và ê kíp phẫu thuật

Để giải quyết bài toán này, ê kíp đã sử dụng hệ thống theo dõi thần kinh NIM Vital, đóng vai trò "định vị thời gian thực", giúp bác sĩ nhận diện và theo dõi liên tục chức năng của dây thần kinh trong suốt cuộc mổ. Nhờ nhận diện chính xác đường đi của dây thần kinh ngay cả khi giải phẫu đã bị biến đổi do xơ dính, bác sĩ đã bóc tách khối hạch từng lớp, từng milimet, hạn chế tối đa nguy cơ tổn thương trong quá trình lấy sạch hạch tái phát.

Máy dò thần kinh NIM Vital theo dõi và bảo vệ dây thần kinh thanh quản quặt ngược

Sau 90 phút phẫu thuật, khối hạch tái phát được loại bỏ hoàn toàn. Mặc dù, khối hạch đã xâm lấn lớp vỏ dây thần kinh, ê kíp vẫn bảo tồn nguyên vẹn dây thần kinh thanh quản quặt ngược bên trái.

Một ngày sau phẫu thuật, sức khỏe cô T. hồi phục tốt, có thể ăn uống và sinh hoạt bình thường. Đặc biệt, giọng nói được bảo tồn hoàn toàn và không ghi nhận biến chứng về đường thở.

"Sau mổ, hạch được lấy sạch mà giọng nói, đường thở đều không bị ảnh hưởng, kết quả thật sự vượt ngoài mong đợi của tôi", cô T. xúc động chia sẻ.

Cô T. hồi phục tốt được xuất viện sau 1 ngày phẫu thuật

Theo bác sĩ Quang, ung thư tuyến giáp có tiên lượng tốt, tiến triển chậm và tỷ lệ sống cao nếu được phát hiện sớm, điều trị đúng phác đồ. Tuy nhiên, bệnh vẫn có nguy cơ tái phát tại chỗ hoặc di căn hạch vùng cổ, đặc biệt ở những trường hợp có yếu tố nguy cơ hoặc chưa được điều trị triệt để.

Vì vậy, người bệnh cần tái khám định kỳ để phát hiện sớm dấu hiệu bất thường. Đối với các trường hợp tái phát nhiều lần hoặc tổn thương xâm lấn các cấu trúc quan trọng vùng cổ, việc điều trị tại các cơ sở có kinh nghiệm về phẫu thuật đầu - cổ sẽ góp phần nâng cao khả năng lấy sạch tổn thương và bảo tồn tối đa các chức năng quan trọng.