Ung thư máu: Bác sĩ lưu ý những dấu hiệu bất thường không nên bỏ qua

Theo bác sĩ Nitin Agarwal, chuyên gia y học truyền máu và miễn dịch huyết học tại Ấn Độ, ung thư máu gồm các bệnh như bạch cầu, u lympho và đa u tủy xương, có thể ảnh hưởng đến máu, tủy xương hoặc hệ bạch huyết. Đây đều là những cơ quan, hệ thống đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất tế bào máu và bảo vệ cơ thể. Vì vậy, các triệu chứng của ung thư máu có thể xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau và thường không đặc hiệu, dễ bị nhầm với những vấn đề sức khỏe thông thường.

“Nhận biết những thay đổi bất thường của cơ thể có thể là bước đầu tiên giúp phát hiện ung thư máu. Nếu một triệu chứng kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc xuất hiện cùng lúc với các dấu hiệu bất thường khác, mọi người nên đi khám để được kiểm tra”, bác sĩ Agarwal cho biết.

Bác sĩ lưu ý, mục đích của việc nhận biết các triệu chứng không phải để tự chẩn đoán bệnh, mà là để biết khi nào cần đi khám ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Các triệu chứng cần lưu ý

Theo bác sĩ Agarwal, sự xuất hiện của các vết bầm không rõ nguyên nhân, chảy máu cam thường xuyên, chảy máu nướu hoặc kinh nguyệt ra nhiều bất thường là dấu hiệu cần chú ý, vì có thể liên quan đến tình trạng giảm số lượng tiểu cầu.

“Ở một số bệnh ung thư máu, các tế bào bất thường trong tủy xương phát triển lấn át quá trình sản xuất các tế bào máu khỏe mạnh, trong đó có tiểu cầu – thành phần đóng vai trò quan trọng trong quá trình đông máu”, bác sĩ Agarwal giải thích.

Mệt mỏi kéo dài là dấu hiệu tiếp theo cần để tâm. Bác sĩ Agarwal cho rằng cần phân biệt giữa cảm giác mệt mỏi sau 1 ngày làm việc dài với tình trạng mệt mỏi dai dẳng, không thuyên giảm dù đã nghỉ ngơi đầy đủ hoặc bắt đầu ảnh hưởng đến các hoạt động thường ngày.

Mệt mỏi kéo dài cũng có thể liên quan đến thiếu máu - tình trạng xảy ra khi cơ thể không có đủ hồng cầu khỏe mạnh. Thiếu máu cũng có thể xuất hiện ở một số bệnh ung thư máu, do các tế bào bất thường trong tủy xương ảnh hưởng đến quá trình tạo tế bào máu.

Ngoài ra, các triệu chứng khác có thể gặp ở người mắc ung thư máu gồm:

Nhiễm trùng tái diễn hoặc kéo dài bất thường.

Sốt không rõ nguyên nhân.

Đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm.

Sụt cân không chủ ý.

Hạch bạch huyết sưng kéo dài.

Đau xương.

Cảm giác khó chịu hoặc đầy tức ở bụng.

Có triệu chứng không đồng nghĩa mắc ung thư máu

Bác sĩ Agarwal nhấn mạnh, có những triệu chứng trên không đồng nghĩa một người chắc chắn mắc ung thư máu vì chúng có thể xuất hiện trong nhiều bệnh lý phổ biến khác. Mục đích của việc nhận biết các triệu chứng không phải để tự chẩn đoán bệnh, mà là để chú ý khi nào cần đi khám.

Chẩn đoán ung thư máu chỉ được xác định sau khi người bệnh được thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Việc nhận biết các dấu hiệu bất thường đơn giản là giúp mỗi người chủ động tìm kiếm sự chăm sóc y tế đúng lúc, theo Hindustan Times (Ấn Độ).