Ung thư: Những bất thường dưới lưỡi không được chủ quan

Tế bào ung thư có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên lưỡi, từ gốc đến phần dưới lưỡi ẢNH MINH HỌA: PEXELS

Dấu hiệu đầu tiên cần nhắc đến là những tổn thương trông giống như một cục u hay mảng đỏ hoặc trắng bên dưới lưỡi. Tổn thương này chảy máu và kéo dài không khỏi, ngay cả khi đã dùng mọi cách.

Không những vậy, người bệnh còn xuất hiện cảm giác tê ở miệng. Cơn đau dữ dội cũng xuất hiện khi nói, cử động lưỡi hay nuốt thức ăn. Tế bào ung thư từ lưỡi cũng có thể ảnh hưởng đến hạch bạch huyết ở cổ, khiến hạch này viêm nhiễm, sưng lên và lộ trên da trông như cục u ở cổ. Ngoài ra, ung thư lưỡi còn kèm theo các triệu chứng như khó nuốt, đau cứng ở hàm và cổ, giọng nói thay đổi hay đau ở cổ, tai.

Các chuyên gia cho biết ung thư dưới lưỡi xảy ra khi một tác nhân nào đó khiến tế bào đột biến và phân chia không kiểm soát. Những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ gây ung thư dưới lưỡi là hút thuốc, dùng thuốc lá nhai và các sản phẩm thuốc lá khác, uống nhiều rượu bia.

Các nghiên cứu cho thấy những người vừa dùng thuốc lá, vừa uống rượu bia thì nguy cơ mắc ung thư dưới lưỡi sẽ cao gấp 30 lần so với người không dùng 2 món này. Ngoài ra, các yếu tố như tuổi già, là nam giới và nhiễm virus u nhú (HPV) ở người cũng sẽ làm tăng nguy cơ mắc ung thư dưới lưỡi.

Tuy nhiên, không phải cứ xuất hiện những tổn thương dưới lưỡi là do ung thư. Một số vấn đề sức khỏe cũng có thể gây ra các tổn thương dưới lưỡi, chẳng hạn như do va chạm, chấn thương, vết loét, mụn rộp do virus HSV, nhiễm nấm, u nang hay sùi mào gà ở lưỡi do virus HPV.

Để ngăn ngừa ung thư lưỡi, một trong những điều đầu tiên cần làm là bỏ thuốc lá và rượu bia. Tiêm vắc xin ngừa HPV cũng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.

Bên cạnh đó, việc thiết lập các thói quen lành mạnh cũng rất quan trọng. Chế độ ăn hằng ngày cần ưu tiên ăn rau củ, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt. Việc khám sức khỏe định kỳ có thể giúp bác sĩ sàng lọc và phát hiện sớm nếu ung thư xuất hiện, theo Healthline.