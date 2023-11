Unity sa thải 265 nhân viên để 'reset lại công ty'

Theo Neowin, Unity vừa thông báo rằng họ sẽ chấm dứt một phần thỏa thuận với Weta Digital, khiến 265 nhân viên bị sa thải. Reuters báo cáo, động thái cắt giảm sẽ ảnh hưởng đến các vị trí liên quan đến hợp đồng dịch vụ chuyên nghiệp với Weta FX, công ty hiệu ứng hình ảnh do đạo diễn Peter Jackson của thương hiệu The Lord of the Rings đồng sáng lập.

265 nhân viên mất việc vì Unity muốn 'reset lại công ty'

AFP

Công ty hoạt hình và VFX Weta Digital đã được Unity mua lại một phần vào năm 2021 với giá 1,625 tỉ USD, trong khi đó Weta FX của Peter Jackson nắm giữ phần còn lại. Theo thỏa thuận, Weta FX vẫn có quyền sử dụng các công cụ đồ họa.

Tuy nhiên, Unity hiện đã quyết định chấm dứt thỏa thuận. Trong một tuyên bố, công ty cho biết họ cần tập trung vào hoạt động kinh doanh trò chơi cốt lõi và việc Weta FX hỗ trợ trực tiếp việc sử dụng các công cụ này sẽ có ý nghĩa hơn. Mặt khác, Weta FX cho biết họ muốn sớm tuyển dụng đầy đủ trở lại các nhân sự cho đội ngũ bị ảnh hưởng của Weta Digital.

Ngoài việc cắt giảm lao động, Unity còn có kế hoạch đóng cửa văn phòng tại 14 địa điểm trên khắp thế giới. Trong tương lai, Unity cho biết họ sẽ linh hoạt hơn đối với phương làm việc từ xa. Công ty sẽ không còn yêu cầu nhân viên đến văn phòng ba ngày một tuần.

Những thay đổi diễn ra khi ban lãnh đạo mới của Unity cố gắng tái tập trung vào hoạt động kinh doanh. Vào tháng 10, Jim Whitehurst trở thành CEO tạm thời sau khi John Riccitiello nghỉ hưu. Roelof Botha của Sequoia Capital cũng đảm nhận vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Công ty cho biết ông sẽ "tiếp tục cố vấn cho Unity để đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ".

Unity trước đây đã phải đối mặt với tình trạng hỗn loạn khi chính sách áp đặt giá bán mới dành cho các nhà phát triển trò chơi phản tác dụng. Những thay đổi hiện tại nhằm mục đích thiết lập lại chiến lược của Unity sau sai lầm đó, vốn đã làm lung lay niềm tin của các nhà đầu tư.