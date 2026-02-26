Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Unpacked 2026 cùng Samsung Galaxy S26 Series nâng cấp tản nhiệt và loạt AI cực thực dụng

Nguồn: Samsung Galaxy
Nguồn: Samsung Galaxy
26/02/2026 14:14 GMT+7

0 giờ ngày 26.2.2026, Samsung cho ra mắt dòng flagship mới: Samsung Galaxy S26 Series (gồm Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra). Xem chi tiết bên dưới nhé!

S26 Series hoàn thiện phần cứng, AI đã cải tiến hơn rất nhiều

Thiết kế mỏng 7,9 mm, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, tản nhiệt lớn hơn 25% giữ máy luôn mát; sạc nhanh 60W đạt 75% (30 phút), màn hình ProScaler rực rỡ gấp 4 lần và Samsung Galaxy S26 Ultra còn có chống nhìn trộm chủ động.

Unpacked 2026 cùng Samsung Galaxy S26 Series nâng cấp tản nhiệt và loạt AI cực thực dụng - Ảnh 1.

Camera tự điều chỉnh 360° như gimbal quay 8K 30fps; cảm biến chính 200MP và tele 50MP kết hợp vi xử lý hình ảnh giúp khử nhiễu cho ảnh và video sắc nét ngay cả trong thiếu sáng.

AI tự động lọc tạp âm, scan và chỉnh ảnh thông minh, đưa gợi ý đúng lúc với Now Nudge/Now Brief, Circle to Search và Bixby giúp điều khiển nhà thông minh, chặn cuộc gọi rác và cảnh báo quyền truy cập bất thường…

Chi tiết các phiên bản bộ nhớ đang được mở bán:

  • Samsung Galaxy S26 12GB/256GB, 12GB/512GB
  • Samsung Galaxy S26 Plus 12GB/256GB, 12GB/512GB
  • Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB/256GB, 12GB/512GB, 12GB/1TB

Tại sao nên Pre-Order S26 Series tại Thế Giới Di Động?

Pre-Order tại Thế Giới Di Động, nhận gói đặc quyền:

  • Giảm giá lên đến 6 triệu đồng
  • Thu cũ đổi mới, trợ giá lên đến 50%
  • Thanh toán VNPay giảm thêm 1 triệu đồng
  • Tặng ngay SIM data tốc độ cao 8 GB/ngày/6 tháng
  • Ưu đãi trả chậm 0% lãi suất
  • Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng và tặng kèm gói Bảo hiểm rơi vỡ 6 tháng

Pre-Order tại TGDD ngay!

Khám phá thêm chủ đề

Samsung Samsung Galaxy Samsung Galaxy S26 Series Thế Giới Di Động Pre-Order S26 Series
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận