Unpacked 2026 cùng Samsung Galaxy S26 Series nâng cấp tản nhiệt và loạt AI cực thực dụng

S26 Series hoàn thiện phần cứng, AI đã cải tiến hơn rất nhiều

Thiết kế mỏng 7,9 mm, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, tản nhiệt lớn hơn 25% giữ máy luôn mát; sạc nhanh 60W đạt 75% (30 phút), màn hình ProScaler rực rỡ gấp 4 lần và Samsung Galaxy S26 Ultra còn có chống nhìn trộm chủ động.

Camera tự điều chỉnh 360° như gimbal quay 8K 30fps; cảm biến chính 200MP và tele 50MP kết hợp vi xử lý hình ảnh giúp khử nhiễu cho ảnh và video sắc nét ngay cả trong thiếu sáng.

AI tự động lọc tạp âm, scan và chỉnh ảnh thông minh, đưa gợi ý đúng lúc với Now Nudge/Now Brief, Circle to Search và Bixby giúp điều khiển nhà thông minh, chặn cuộc gọi rác và cảnh báo quyền truy cập bất thường…

Chi tiết các phiên bản bộ nhớ đang được mở bán:

Samsung Galaxy S26 12GB/256GB, 12GB/512GB

Samsung Galaxy S26 Plus 12GB/256GB, 12GB/512GB

Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB/256GB, 12GB/512GB, 12GB/1TB

Tại sao nên Pre-Order S26 Series tại Thế Giới Di Động?

Pre-Order tại Thế Giới Di Động, nhận gói đặc quyền:

Giảm giá lên đến 6 triệu đồng

Thu cũ đổi mới, trợ giá lên đến 50%

Thanh toán VNPay giảm thêm 1 triệu đồng

Tặng ngay SIM data tốc độ cao 8 GB/ngày/6 tháng

Ưu đãi trả chậm 0% lãi suất

Bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng và tặng kèm gói Bảo hiểm rơi vỡ 6 tháng

