UOB nâng mức dự báo giá vàng

Trước khi xung đột Iran leo thang, giá vàng đang tích lũy quanh 5.000 USD/ounce sau nhịp chốt lời mạnh cuối tháng 1 (từ 5.500 USD xuống 4.600 USD/ounce). Hiện nay, vàng đã tăng lại trên mức giá 5.300 USD/ounce. Dù biến động ngắn hạn còn lớn, nhu cầu trú ẩn dài hạn đối với vàng vẫn rất vững chắc. Các ngân hàng trung ương toàn cầu tiếp tục mua vào mạnh mẽ, trong khi nhà đầu tư cá nhân cũng tăng cường mua vàng vật chất. Căng thẳng mới tại Iran càng củng cố nhu cầu trú ẩn này.

Do vậy, ông Heng Koon How cho rằng, UOB duy trì quan điểm tích cực với giá vàng và cập nhật dự báo giá vàng như sau: 5.400 USD/ounce (quý 2/2026), 5.600 USD/ounce (quý 3/2026), 5.800 USD/ounce (quý 4/2026), 6.000 USD/ounce (quý 1/2027). Dự báo trước đó là 4.800 USD/ounce (quý 1/2026), 5.000 USD/ounce (quý 2/2026), 5.200 USD/ounce (quý 3/2026), 5.400 USD/ounce (quý 4/2026).

UOB tăng dự báo giá vàng ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngoài ra, ông Heng Koon How còn cho rằng xung đột leo thang trở lại tại Iran và Trung Đông đã đẩy giá dầu Brent tăng trở lại, tiến sát mốc 80 USD/thùng. Với các đợt tấn công mới từ Mỹ và Israel nhắm vào Iran, cùng phản công của Iran vào một số quốc gia vùng Vịnh, nhiều lo ngại nổi lên rằng giá dầu Brent có thể tăng vọt lên mức 100 USD/thùng. Tuy nhiên, theo quan điểm của UOB, điều này là quá sớm ở thời điểm hiện tại vì thị trường năng lượng vẫn đang được cung ứng đầy đủ, và bối cảnh hiện nay hoàn toàn khác so với thời điểm Nga mở chiến dịch ở Ukraine hồi tháng 2.2022. Ngoài ra, OPEC vẫn còn dư địa nhờ các đợt cắt giảm sản lượng trước đó từ năm 2023. Cả OPEC và đặc biệt là Ả Rập Xê Út đều có khả năng tăng sản lượng nếu cần để kiềm chế bất kỳ đợt tăng giá năng lượng quá mức nào. UOB dự báo giá dầu Brent lên 80 USD/thùng trong quý 2 và quý 3 năm 2026, sau đó giảm còn 70 USD/thùng trong quý 4/2026 và quý 1/2027.