Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

UOB nâng mức dự báo giá vàng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
03/03/2026 16:00 GMT+7

Ông Heng Koon How, Trưởng bộ phận Chiến lược Thị trường, Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB Singapore vừa tăng mức dự báo giá vàng thế giới tăng lên so với mức dự báo trước đó sau khi xung đột giữa Mỹ, Israel vào Iran.

Trước khi xung đột Iran leo thang, giá vàng đang tích lũy quanh 5.000 USD/ounce sau nhịp chốt lời mạnh cuối tháng 1 (từ 5.500 USD xuống 4.600 USD/ounce). Hiện nay, vàng đã tăng lại trên mức giá 5.300 USD/ounce. Dù biến động ngắn hạn còn lớn, nhu cầu trú ẩn dài hạn đối với vàng vẫn rất vững chắc. Các ngân hàng trung ương toàn cầu tiếp tục mua vào mạnh mẽ, trong khi nhà đầu tư cá nhân cũng tăng cường mua vàng vật chất. Căng thẳng mới tại Iran càng củng cố nhu cầu trú ẩn này.

Do vậy, ông Heng Koon How cho rằng, UOB duy trì quan điểm tích cực với giá vàng và cập nhật dự báo giá vàng như sau: 5.400 USD/ounce (quý 2/2026), 5.600 USD/ounce (quý 3/2026), 5.800 USD/ounce (quý 4/2026), 6.000 USD/ounce (quý 1/2027). Dự báo trước đó là 4.800 USD/ounce (quý 1/2026), 5.000 USD/ounce (quý 2/2026), 5.200 USD/ounce (quý 3/2026), 5.400 USD/ounce (quý 4/2026).

UOB nâng mức dự báo giá vàng- Ảnh 1.

UOB tăng dự báo giá vàng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngoài ra, ông Heng Koon How còn cho rằng xung đột leo thang trở lại tại Iran và Trung Đông đã đẩy giá dầu Brent tăng trở lại, tiến sát mốc 80 USD/thùng. Với các đợt tấn công mới từ Mỹ và Israel nhắm vào Iran, cùng phản công của Iran vào một số quốc gia vùng Vịnh, nhiều lo ngại nổi lên rằng giá dầu Brent có thể tăng vọt lên mức 100 USD/thùng. Tuy nhiên, theo quan điểm của UOB, điều này là quá sớm ở thời điểm hiện tại vì thị trường năng lượng vẫn đang được cung ứng đầy đủ, và bối cảnh hiện nay hoàn toàn khác so với thời điểm Nga mở chiến dịch ở Ukraine hồi tháng 2.2022. Ngoài ra, OPEC vẫn còn dư địa nhờ các đợt cắt giảm sản lượng trước đó từ năm 2023. Cả OPEC và đặc biệt là Ả Rập Xê Út đều có khả năng tăng sản lượng nếu cần để kiềm chế bất kỳ đợt tăng giá năng lượng quá mức nào. UOB dự báo giá dầu Brent lên 80 USD/thùng trong quý 2 và quý 3 năm 2026, sau đó giảm còn 70 USD/thùng trong quý 4/2026 và quý 1/2027.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 3.3.2026: Vàng miếng SJC giảm mạnh bất chấp thế giới tăng

Giá vàng hôm nay 3.3.2026: Vàng miếng SJC giảm mạnh bất chấp thế giới tăng

Giá vàng trong nước giảm giá sau nhiều ngày tăng liên tục, bất chấp giá thế giới đang tăng mạnh trở lại.

Khám phá thêm chủ đề

giá vàng UOB Mỹ Iran Giá dầu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận