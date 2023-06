UOB Việt Nam - 30 năm khẳng định một mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam là thị trường chiến lược

Tròn 30 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, thương hiệu UOB đã ghi dấu ấn bằng việc hoàn tất mua lại mảng bán lẻ của Citigroup tại Việt Nam, giúp mở rộng mạng lưới đối tác, tăng gấp ba cơ sở khách hàng bán lẻ và tăng gấp đôi số lượng nhân sự.

Điều này củng cố cho chiến lược tăng cường sự tập trung và đầu tư vào Việt Nam của ngân hàng này. Trước đó vào năm 2021, ngân hàng UOB Việt Nam cũng đã tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỉ đồng lên 5.000 tỉ đồng.

Việc gia tăng vốn điều lệ chứng minh cam kết lâu dài của UOB và góp phần vào sự phát triển của đất nước. Từ một văn phòng đại diện vào năm 1993 trở thành ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam vào năm 2018 với tăng trưởng tài sản 32% (2018-2022).

"Với mức vốn điều lệ tăng thêm sẽ cho phép chúng tôi hỗ trợ các khách hàng hiện có và khách hàng mới tại Việt Nam thông qua các giải pháp tài chính tối ưu và sự kết nối mạng lưới trong khu vực của Tập đoàn UOB" - Ông Victor Ngo, Tổng Giám đốc, Ngân hàng UOB Việt Nam chia sẻ.

Đến nay, UOB là ngân hàng có mạng lưới rộng nhất tại khu vực ASEAN so với các ngân hàng khu vực khác. Chính nhờ mạng lưới rộng khắp, UOB đã hỗ trợ xuyên suốt và đồng hành cùng các khách hàng của mình giúp họ phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh ra các nước trong khu vực, đặc biệt là thúc đẩy dòng vốn FDI vào Việt Nam. Năm 2013, UOB đã thành lập trung tâm tư vấn FDI chuyên biệt tại Việt Nam để hỗ trợ các doanh nghiệp trong khu vực muốn mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Năm 2015, UOB ký Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Cục đầu tư nước ngoài FIA để thúc đẩy hoạt động thương mại xuyên biên giới và thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Từ đó đến nay, thông qua sự hợp tác và nỗ lực, UOB đã hỗ trợ hơn 250 công ty mở rộng hoạt động tại Việt Nam, tạo ra hơn 30.000 việc làm với tổng số vốn FDI hơn 5,8 tỉ đô la Singapore.

"Mục tiêu của chúng tôi là trở thành một ngân hàng khu vực thực sự giúp khách hàng đạt được các nguyện vọng của họ." - lãnh đạo ngân hàng UOB Việt Nam chia sẻ.

Cam kết phát triển bền vững

Một trong những trọng tâm chiến lược của UOB là hướng đến sự bền vững trong mọi hoạt động, UOB đã tuyên bố cam kết mạnh mẽ đạt mục tiêu "net zero" vào năm 2050. Cam kết của UOB bao gồm 6 lĩnh vực, chiếm khoảng 60% danh mục cho vay doanh nghiệp của Ngân hàng. Sáu lĩnh vực này bao gồm điện, ô tô, dầu khí, là một phần của chuỗi giá trị năng lượng, cũng như bất động sản, xây dựng và thép, là một phần của chuỗi giá trị môi trường xây dựng.

Hành trình 30 năm qua tại Việt Nam, UOB còn thể hiện sự cam kết bền vững của thương hiệu bằng nhiều hành động thiết thực với cộng đồng. Có thể kể đến chương trình UOB Heartbeat - sự kiện đi bộ/chạy bộ thường niên gây quỹ được tổ chức tại 18 thị trường trên thế giới. Tại Việt Nam, chương trình chạy bộ/đi bộ UOB Heartbeat năm 2022 đã gây quỹ đạt hơn 350 triệu đồng. Số tiền này đã được dùng để trang bị một phòng máy vi tính tại trường THCS Núi Cấm, tỉnh An Giang và hỗ trợ thực phẩm thiết yếu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Cần Giờ và TP.HCM.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng chương trình xây phòng máy vi tính này trong 5 năm tới với mục tiêu trang bị thêm nhiều phòng máy vi tính tại các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu long để giúp nhiều em học sinh ở những khu vực còn khó khăn ở đây có điều kiện tiếp cận với thiết bị kỹ thuật số, học tập trực tuyến và được trang bị kỹ năng vi tính vốn rất cần thiết cho nguồn nhân lực tương lai của kỷ nguyên số"- ông Victor Ngo chia sẻ.

Đáng chú ý, năm 2023, Cuộc thi vẽ tranh thường niên UOB Painting of the Year - cuộc thi nghệ thuật lâu đời nhất Singapore do UOB tổ chức lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, mang đến cơ hội để các nghệ sĩ Việt thể hiện tài năng của mình và được công nhận trên thị trường nghệ thuật quốc tế, mang lại giá trị lớn hơn cho nền mỹ thuật Việt Nam. Cuộc thi đã được đón nhận nồng nhiệt và gây được tiếng vang lớn trong cộng đồng nghệ thuật và công chúng yêu nghệ thuật nói chung tại Việt Nam.

"Kỷ niệm 30 năm hiện diện tại Việt Nam trong năm 2023, chúng tôi mong muốn thể hiện cam kết lâu dài làm điều đúng đắn cho các khách hàng và cộng đồng địa phương song song việc thúc đẩy các hoạt động kinh doanh tăng trưởng bền vững" - Ông Victor Ngo khẳng định.