UOBAM Việt Nam chào bán chứng chỉ Quỹ đầu tư United Dòng Tiền Linh Hoạt (UMMF) mới

Đây là quỹ thị trường tiền tệ (Money Market Fund) tiên phong tại Việt Nam sau khi khung pháp lý mới cho loại hình quỹ này có hiệu lực từ tháng 2.2026 theo Thông tư 136/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tại nhiều thị trường phát triển, quỹ thị trường tiền tệ từ lâu đã là giải pháp quản lý hiệu quả dòng tiền ngắn hạn nhàn rỗi nhờ tính an toàn, thanh khoản cao và khả năng tạo thu nhập ổn định. UMMF mang đến công cụ quản lý dòng tiền cho doanh nghiệp, nhà đầu tư tổ chức và cá nhân. Quỹ chủ yếu đầu tư vào các công cụ thị trường tiền tệ và tài sản thu nhập cố định có xếp hạng tín dụng cao, thanh khoản tốt nhằm tối ưu hiệu quả đầu tư và đáp ứng nhu cầu thanh khoản của nhà đầu tư.

Theo bà Thiều Thị Nhật Lệ, Tổng giám đốc UOBAM Việt Nam, UOBAM Việt Nam tự hào là đơn vị tiên phong giới thiệu quỹ đầu tư thị trường tiền tệ tại Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng Quỹ UMMF sẽ giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư quản lý dòng tiền ngắn hạn hiệu quả hơn, đồng thời hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm đầu tư của UOBAM Việt Nam để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Nếu Quỹ cổ phiếu UVEEF tập trung vào cơ hội tăng trưởng từ thị trường cổ phiếu, Quỹ trái phiếu USIF đầu tư vào các công cụ thu nhập cố định và Quỹ cân bằng UVDIF mang đến giải pháp đầu tư cân bằng, thì Quỹ thị trường tiền tệ UMMF được thiết kế đáp ứng nhu cầu quản lý dòng tiền ngắn hạn. Quỹ hướng tới các giá trị cốt lõi gồm an toàn, thanh khoản cao, khả năng sinh lời ổn định và không thu phí mua, không thu phí bán chứng chỉ quỹ.

Quỹ UMMF sẽ chào bán ra công chúng (IPO) từ ngày 3.8.2026 đến ngày 21.10.2026 (*). Nhà đầu tư có thể đăng ký mua với giá 10.000 đồng/chứng chỉ quỹ tại UOBAM Việt Nam, FINCORP và Finhay Securities.

(*) Thời gian chào bán ra công chúng (IPO) có thể kết thúc sớm hơn nhưng không ít hơn 20 ngày theo luật định, theo thông báo của Công ty UOBAM Việt Nam.

Để biết thêm thông tin về đợt phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) của Quỹ đầu tư United Dòng Tiền Linh Hoạt (UMMF), vui lòng tham khảo tại:

https://www.uobam.com.vn/web-resources/funds-and-services/ummf/ummf-announcement/2026/26-07-30-ummf-thong-bao-chao-ban.pdf

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