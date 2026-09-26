Đến làm giám khảo theo lời mời của MC Anh Thơ, nhưng khi nghe các em kể chuyện, Quyền Linh nói mình không biết phải chấm điều gì. Đứng bên anh là những em nhỏ đã kết thúc phác đồ điều trị ung thư. Sau những tháng ngày gắn với bệnh viện, các em có dịp cùng đi chơi, cầm micro và kể câu chuyện của mình trước mọi người.

Ước mơ sau những đợt điều trị ung thư Con muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho ba

Buổi lễ diễn ra chiều 19.9 tại Garden Ville – Vân Trang, xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp, trong chuyến dã ngoại hai ngày 19 và 20.9 của “Khoảnh khắc diệu kỳ”. Sau 6 tháng học dẫn chương trình trực tuyến cùng MC Anh Thơ, các em có dịp gặp nhau, cùng vui chơi và thực hành trên sân khấu trước phụ huynh, thầy cô cùng các khách mời.

“Khoảnh khắc diệu kỳ” là những lớp học thiện nguyện dành cho các em nhỏ mắc ung thư, do đạo diễn Đỗ Nam đồng sáng lập và điều hành. Chương trình hiện có 5 lớp: nhiếp ảnh căn bản, nhiếp ảnh nâng cao, MC, quay phim và diễn xuất. Có em đã gián đoạn việc đến trường qua nhiều năm điều trị, còn rụt rè khi tiếp xúc với mọi người. Những giờ học là dịp để các em gặp bạn bè, thử làm điều mình thích và dần tự tin hơn.

Để có lớp học dẫn chương trình, đạo diễn Đỗ Nam tìm đến MC Anh Thơ. Chị nhận lời, rồi dành thời gian gặp các em mỗi tuần qua màn hình. Qua lời kể của đạo diễn Đỗ Nam, ngay cả khi đi công tác nước ngoài, chị vẫn thu xếp để không bỏ buổi dạy nào. Chuyến đi lần này cũng do Anh Thơ tự lo kinh phí, để cô trò được gặp nhau ngoài những giờ học trực tuyến.

MC Anh Thơ tự lo kinh phí, tổ chức chuyến đi cho các bé ở lớp học Khoảnh khắc diệu kỳ, để cô trò được gặp nhau ngoài những giờ học trực tuyến



Nhớ những buổi đầu các em còn rụt rè, MC Anh Thơ khi ấy chỉ mong giờ học giúp các em có thêm bạn, có người để trò chuyện sau thời gian dài gắn với bệnh viện. Qua từng tuần, các em đến lớp đều hơn, mạnh dạn hơn. Buổi tốt nghiệp vì thế cũng là dịp để chị nhìn lại những thay đổi của học trò: từ ngại nói trước mọi người đến tự đứng trên sân khấu, kể câu chuyện của mình.

Có rất nhiều giọt nước mắt đã rơi khi các em kể về hành trình chống chọi với bệnh tật

Tham dự chuyến giã ngoại còn có MC gạo cội Quyền Linh với vai trò giám khảo trong buổi tốt nghiệp lớp MC. Lắng nghe những câu chuyện ấy, MC Quyền Linh xúc động khi nghĩ đến hai con của mình và những điều các em nhỏ trước mặt đã phải chịu đựng.

MC Quyền Linh xúc động khi lắng nghe những câu chuyện của các bé không may mắc phải ung thư

Trải qua những tháng ngày điều trị ung thư, các em vẫn có những ước mơ cho ngày lớn lên. Trong những điều các em muốn làm, có gia đình, có bạn bè cùng mắc bệnh và cả những người cần được giúp đỡ. Khi được hỏi về tương lai, mỗi em lại có một câu trả lời của riêng mình.

Một em muốn giữ lại những khoảnh khắc bên gia đình. Một em muốn động viên các bạn cùng bệnh. Một em mong sau này có thể chữa bệnh cho ba. Những điều các em kể khiến người lớn vừa thương, vừa mong các em có thêm sức khỏe, thêm thời gian để làm điều mình thích. Trong chuyến đi này, các em được ở bên cô, bên bạn, được vui chơi và nói hết câu chuyện của mình. Đó cũng là những niềm vui mà những người làm lớp học muốn cùng gia đình mang đến cho các em, sau những tháng ngày dài điều trị.