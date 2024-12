Uống collagen có thật sự đang phí tiền - Lời giải đáp từ chuyên gia

Top 2 collagen đang được tìm mua nhiều hàng đầu hiện nay

Dưới đây là top 2 collagen thủy phân đang được dùng và chị em tìm mua nhiều hàng đầu hiện nay. Cùng tìm hiểu và chọn cho mình một sản phẩm phù hợp. Nhất là vào thời điểm Tết Nguyên Đán đang cận kề, các bạn có thể lựa chọn một sản phẩm collagen làm quà tặng cho những người thân yêu của mình.

1. Nước đông trùng hạ thảo Hector Collagen Plus

Top đầu nước collagen cũng là người em đến từ thương hiệu Hector. Dù mới xuất hiện trên thị trường chưa lâu mà nước đông trùng hạ thảo Hector Collagen Plus đã được lòng chị em từ độ tuổi 35 trở lên với những hiệu quả vượt trội. Đây là sản phẩm kế thừa người chị đi trước với sự kết hợp hoàn hảo giữa đông trùng hạ thảo và collagen peptides, Hector Collagen Plus vừa giúp tái tạo làn da vừa tăng độ đàn hồi cho làn da săn chắc và mịn màng hơn. Nâng cấp hơn phiên bản trước là trong Hector Collagen Plus còn có sự kết hợp thêm của vi tảo và chiết xuất oliu làm mờ nám, giảm nếp nhăn cho làn da luôn trẻ trung và tươi sáng.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

GPQC: 2391/2023/XNQC-ATTP.

2. Bột uống bổ sung collagen Codeage Hydrolyzed Multi Collagen Peptides Powder

Vj trí thứ 2 thuộc về sản phẩm collagen dạng bột đến từ thương hiệu chăm sóc sức khỏe nổi tiếng tại Mỹ Codeage. Không chỉ nổi bật với công dụng bổ sung độ ẩm, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa nếp nhăn mà bột uống Codeage Hydrolyzed Multi Collagen còn mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể vì bổ sung cả 5 loại collagen thủy phân I, II, III, V và X. Trong đó, Codeage Hydrolyzed Multi Collagen Peptides Powder cũng giúp sụn khớp linh hoạt, giảm tình trạng đau khớp, phòng ngừa các bệnh về đau lưng, đau khớp, thóat vị đĩa đệm và giúp móng, tóc của bạn trở nên chắc khỏe hơn.

Thành phần chính: Collagen bò thủy phân, nước hầm xương gà hữu cơ, nước hầm xương bò hữu cơ, collagen thủy phân từ các vùng nước lạnh được đánh bắt tự nhiên ở Bắc Mỹ.

Ưu điểm nổi bật:

Cải thiện độ đàn hồi cho làn da luôn săn chắc và tươi trẻ.

Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho làn da, móng và tóc.

Bổ sung các chất bôi trơn cho các khớp hoạt động trơn tru hơn.

Nâng đỡ các cấu trúc tế bào ngăn ngừa chảy xệ và hình thành nếp nhăn sớm.

Tăng cường sức khỏe cho xương khớp và ngăn ngừa một số bệnh liên quan đến khớp, t hóa t vị đĩa đệm.

t vị đĩa đệm. Sản phẩm không chứa Carbs, non-GMO, Gluten, sữa, chất độn, hương vị nhân tạo, chất bảo quản.

Không gây nóng trong người, không làm thay đổi nội tiết tố, không gây mụn và không gây nên những tác dụng phụ khác.

Giá niêm yết chính hãng: 1.750.000đ/ 1 hộp 567g

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

GPQC: 1831/2022/XNQC-ATTP.

Bổ sung uống collagen để có làn da căng mịn, tươi trẻ bất chấp tuổi tác thôi nào. Nhưng nhớ là cần tìm hiểu thật kỹ và chỉ nên tìm mua tại các đại lý phân phối collagen chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam như Mai Hân mỹ phẩm.