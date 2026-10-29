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    Uống nước đá khi ngủ dậy: Tỉnh táo hay đang làm 'sốc' dạ dày?

    Uống nước đá khi ngủ dậy: Tỉnh táo hay đang làm 'sốc' dạ dày?

    Trúc Đặng
    Trúc Đặng
    Vừa mở mắt sau giấc ngủ dài, một ly nước đá lạnh ngắt dường như là 'liều thuốc tiên' giúp đánh thức thần kinh tức thì và dội sạch hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, dưới góc độ y khoa, thói quen tưởng chừng sảng khoái này lại âm thầm làm 'sốc nhiệt' các cơ quan nội tạng, khiến dạ dày co thắt và ì ạch suốt cả ngày.

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    Ưu tiên nước ấm hoặc nhiệt độ phòng: Một ly nước ấm (khoảng 25–30°C) ngay khi ngủ dậy giúp kích thích nhu động ruột đẩy chất thải ra ngoài một cách êm dịu, tăng cường tuần hoàn máu mà không gây sốc nhiệt.

    Uống nước đá khi ngủ dậy: Tỉnh táo hay đang làm "sốc" dạ dày?

    Thao tác uống từng ngụm nhỏ: Ngồi xuống ghế và nhấp từng ngụm chậm rãi. Việc này giúp nước hòa trộn với nước bọt - vốn chứa các enzyme tự nhiên - giúp trung hòa axit dạ dày hiệu quả.

    Kích thích tiêu hóa bằng nguyên liệu tự nhiên: Có thể thả vào ly nước ấm một lát chanh mỏng hoặc vài giọt mật ong để hỗ trợ gan và dạ dày khởi động nhẹ nhàng.

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