Cách "cài đặt lại" đường ruột chuẩn buổi sáng

Ưu tiên nước ấm hoặc nhiệt độ phòng: Một ly nước ấm (khoảng 25–30°C) ngay khi ngủ dậy giúp kích thích nhu động ruột đẩy chất thải ra ngoài một cách êm dịu, tăng cường tuần hoàn máu mà không gây sốc nhiệt.

Uống nước đá khi ngủ dậy: Tỉnh táo hay đang làm "sốc" dạ dày?

Thao tác uống từng ngụm nhỏ: Ngồi xuống ghế và nhấp từng ngụm chậm rãi. Việc này giúp nước hòa trộn với nước bọt - vốn chứa các enzyme tự nhiên - giúp trung hòa axit dạ dày hiệu quả.

Kích thích tiêu hóa bằng nguyên liệu tự nhiên: Có thể thả vào ly nước ấm một lát chanh mỏng hoặc vài giọt mật ong để hỗ trợ gan và dạ dày khởi động nhẹ nhàng.