Uống nước tiểu để sinh tồn vì mắc kẹt ở sông băng

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
23/08/2025 21:17 GMT+7

Ông Alec Luhn, người lên kế hoạch khám phá khu vực sông băng ở Na Uy, đã kể lại trải nghiệm gặp tai nạn và những ngày sinh tồn chờ người đến cứu.

Đài CNN ngày 22.8 đăng bài phỏng vấn ông Alec Luhn cho biết ông là một phóng viên về khí hậu 38 tuổi, đến từ bang Wisconsin (Mỹ). Vào cuối tháng 7, ông đã lên lộ trình chuyến đi bộ đường dài 4 ngày khám phá Công viên Quốc gia Folgefonna ở Na Uy, địa điểm nổi tiếng với những con sông băng.

Chuyến đi đã gặp thử thách ngay trong ngày đầu tiên. Đế giày của ông Luhn bị bong ra và phải dùng băng dính lại. “Tôi không muốn quay lại. Đây mới chỉ là điểm khởi đầu của chuyến đi bộ, và đó là quyết định sai lầm đầu tiên của tôi", ông nói.

Uống nước tiểu để sinh tồn khi mắc kẹt ở sông băng Na Uy - Ảnh 1.

Tấm hình ông Alec Luhn gửi cho vợ khi đang đi bộ đường dài ở Na Uy ngày 31.7

ẢNH: ALEC LUHN

Khi đến sông băng Buarbreen, ông đã bước hụt và lao xuống sườn núi khiến xương đùi trái, xương chậu bị gãy. Ba lô của ông bị rách toạc do cú ngã, khiến điện thoại và bình nước rơi mất.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 31.7. Sang ngày tiếp theo, ông Luhn phải sinh tồn mà không có nước. Dù vẫn có hạt và thanh ngũ cốc, song họng ông đã quá khô và không thể nuốt. Sau cùng, ông phải chọn cách uống nước tiểu của chính mình.

"Tôi uống nước tiểu để cung cấp một chút nước và cũng để nuốt một ít thức ăn", ông chia sẻ.  Đến ngày thứ 3 thì trời có mưa.

"Suốt thời gian gặp nạn, tôi chỉ nghĩ đến việc mình có thể chết trong chuyến đi bộ đường dài này và sẽ không bao giờ gặp lại vợ, bố mẹ hay anh chị em", ông nói.

Khi không thấy ông Luhn đáp chuyến bay về Anh ngày 4.8 theo kế hoạch, người vợ sau đó đã trình báo cơ quan chức năng Na Uy. Thời tiết xấu khiến mãi đến ngày 6.8 mới có thể tiến hành giải cứu. 

Ông Luhn nói rằng do điều kiện khắc nghiệt, ông đã gặp ảo giác và không biết chiếc trực thăng cứu hộ có thật hay không. Sau khoảng 45 phút tìm kiếm, trực thăng đã phát hiện và giải cứu ông Alec Luhn. Ông được đưa đến bệnh viện thành phố Bergen ở Na Uy và đoàn tụ với người thân trong ngày 6.8.

Chủ rơi xuống khe băng sâu 8 m, chú chó Chihuahua giúp giải cứu

Khi nhắc đến chó cứu hộ vùng núi tuyết, ai nấy đều nghĩ đến những hình ảnh về chó nòi St. Bernard hoặc chó chăn cừu Đức, thế nhưng một chú chó Chihuahua nhỏ bé đã trở thành 'anh hùng bốn chân' giúp chủ thoát khỏi khe băng ở Thụy Sĩ.

3 tuần 'thử thách sinh tồn như phim' giữa giá rét của cô gái 28 tuổi

